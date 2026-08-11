Panna młoda, odcinek 178: Hancer i Cihan na celowniku plotkarzy, a Derya grozi Mukadder

"Panna młoda" to nowa propozycja w ramówce TVP2. Produkcja zadebiutowała w Turcji w 2024 roku, a polscy widzowie mogą śledzić ją od 20 stycznia 2026 roku. Serial zajął miejsce zakończonej "Miłości i nadziei". Co przyniosą kolejne losy bohaterów? Przedstawiamy streszczenie 178. odcinka.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinna być Hancer? Z Cihanem Z Melihem Z kimś innym Z nikim

"Panna młoda" odcinek 178 streszczenie. Kiedy oglądać w telewizji?

Streszczenie 178. odcinka "Panny młodej" zapowiada sporo emocji. Hancer spóźnia się na autobus. W środku nocy z pomocą przychodzi jej Cihan, który odwozi kobietę do jej domu. Ta sytuacja szybko staje się tematem plotek. Tymczasem Derya zaczyna szantażować Mukadder. Z kolei Engin nie odstępuje na krok Sili i czuwa przy jej boku. Równocześnie Nusret wychodzi z inicjatywą zorganizowania głosowania, które ma wyłonić nowego prezesa fundacji.

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"Panna młoda" – kiedy finał telenoweli? Znamy liczbę odcinków

"Panna młoda" to długa turecka produkcja. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których znajduje się aż 463 odcinki. Pojedynczy epizod trwa około dwóch godzin, dlatego Telewizja Polska podzieliła je na krótsze fragmenty. Oznacza to, że liczba odcinków wzrośnie dwukrotnie. Ponieważ "Panna młoda" w Turcji skończyła się na trzecim sezonie, ale planowane jest nakręcenie jeszcze czwartej serii, nie wiadomo dokładnie, na ilu odcinkach się zakończy. Pewne jest natomiast, że polscy widzowie spędzą z Hancer i Cihanem jeszcze wiele lat, zanim zobaczą finał ich historii.

"Panna młoda" obsada. Zobacz aktorów tureckiego hitu

Główne postacie odgrywają Talya Çelebi, która wciela się w Hancer oraz Türkseve jako Cihan. Na ekranie pojawiają się również inni aktorzy:

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

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