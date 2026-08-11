Panna młoda, odcinek 178: Hancer i Cihan na celowniku plotkarzy, a Derya grozi Mukadder

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"Panna młoda" to nowa propozycja w ramówce TVP2. Produkcja zadebiutowała w Turcji w 2024 roku, a polscy widzowie mogą śledzić ją od 20 stycznia 2026 roku. Serial zajął miejsce zakończonej "Miłości i nadziei". Co przyniosą kolejne losy bohaterów? Przedstawiamy streszczenie 178. odcinka.
"Panna młoda" odcinek 178 streszczenie. Kiedy oglądać w telewizji?
Streszczenie 178. odcinka "Panny młodej" zapowiada sporo emocji. Hancer spóźnia się na autobus. W środku nocy z pomocą przychodzi jej Cihan, który odwozi kobietę do jej domu. Ta sytuacja szybko staje się tematem plotek. Tymczasem Derya zaczyna szantażować Mukadder. Z kolei Engin nie odstępuje na krok Sili i czuwa przy jej boku. Równocześnie Nusret wychodzi z inicjatywą zorganizowania głosowania, które ma wyłonić nowego prezesa fundacji.
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"Panna młoda" – kiedy finał telenoweli? Znamy liczbę odcinków
"Panna młoda" to długa turecka produkcja. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których znajduje się aż 463 odcinki. Pojedynczy epizod trwa około dwóch godzin, dlatego Telewizja Polska podzieliła je na krótsze fragmenty. Oznacza to, że liczba odcinków wzrośnie dwukrotnie. Ponieważ "Panna młoda" w Turcji skończyła się na trzecim sezonie, ale planowane jest nakręcenie jeszcze czwartej serii, nie wiadomo dokładnie, na ilu odcinkach się zakończy. Pewne jest natomiast, że polscy widzowie spędzą z Hancer i Cihanem jeszcze wiele lat, zanim zobaczą finał ich historii.
"Panna młoda" obsada. Zobacz aktorów tureckiego hitu
Główne postacie odgrywają Talya Çelebi, która wciela się w Hancer oraz Türkseve jako Cihan. Na ekranie pojawiają się również inni aktorzy:
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
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