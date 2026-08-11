Na Wspólnej, odcinek 4268: Wyjątkowa chwila na pogrzebie Marii! W taki sposób Włodek odda hołd żonie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4268 POGRZEB MARII ZIĘBY - poniedziałek, 31.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4268 odcinku "Na Wspólnej" rodzina i przyjaciele zgromadzą się w kościele i na cmentarzu, aby po raz ostatni pożegnać zmarłą Marię. Oczywiście, obok jej męża Włodka pojawią się córki Monika (Sylwia Gliwa) i Renata (Marta Jankowska), a także synowie Bogdan (Wojciech Brzeziński) i będący w ukryciu Grzesiek (Leszek Lichota).

Oprócz tego w 4268 odcinku "Na Wspólnej" zjawią się także: Damian (Waldemar Błaszczyk), Kajtek (Mikołaj Szostek), Sławek (Mariusz Słupiński), Daria (Patrycja Topajew), Jarek (Wojciech Rotowski), Kasia (Julia Chatys), Marta (Joanna Jabłczyńska), Żaneta (Anna Guzik), Wojtek (Wojciech Błach), Mania (Zuzanna Kaszuba), Helena (Małgorzata Peczyńska), Weronika (Renata Dancewicz), Michał (Robert Kudelski), Ignacy (Bartek Kaszuba), Basia (Grażyna Wolszczak), Krzysztof Smolny (Łukasz Konopka), Marta (Joanna Jabłczyńska), czy nowa znajoma Włodka, Dorota (Edyta Jungowska).

Włodek pożegna Marię jej perłami w 4268 odcinku "Na Wspólnej"!

To właśnie Zakrzewska w 4268 odcinku "Na Wspólnej" przyniesie Ziębie ostatnią, ale jakże charakterystyczną pamiątkę po jego zmarłej żonie. Mowa tu oczywiście o jej perłach, które w symboliczny sposób Maria wypuściła z rąk w trakcie swojej śmierci w samolocie. Wówczas perełki rozsypały się po całym pokładzie, a zrozpaczony Włodek nawet nie miał głowy, aby je wtedy zbierać.

Jednak już w 4268 odcinku "Na Wspólnej" je odzyska, bo przyniesie mu je właśnie Dorota. Zakrzewska przekaże Ziębie zapakowane perełki, którymi następnie on zamiast ziemi rzuci w dół urny z prochami Marii, dzięki czemu Ziębowa zostanie pochowana ze swoim charakterystycznym dodatkiem. A Włodek w tak piękny i symboliczny sposób pożegna żonę, czym ogromnie poruszy wszystkich żałobników.

Gest Zięby rozczuli wszystkich żałobników w 4268 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale oczywiście, w 4268 odcinku "Na Wspólnej" najmocniej siebie, bo to jeszcze bardziej uświadomi go w tym, że ukochanej żony już nie będzie u jego boku. Wówczas Włodek zaleje się łzami, a Monika będzie musiałam podtrzymywać ojca.

Jednak i reszta obecnych nie powstrzyma wtedy łez. W 4268 odcinku "Na Wspólnej" rodzina i przyjaciele w piękny sposób pożegnają zmarłą Marię.

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