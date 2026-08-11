Na Wspólnej, odcinek 4268: Grzesiek wróci na pogrzeb Marii! Tak pożegna zmarłą matkę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4268 POGRZEB MARII ZIĘBY - poniedziałek, 31.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4268 odcinku "Na Wspólnej" odbędzie się ostatnie pożegnanie zmarłej Marii Zięby, w którym weźmie udział jej rodzina i przyjaciele. Oczywiście, na pogrzebie nie zabraknie jej męża Włodka (Mieczysław Hryniewicz), córek Moniki (Sylwia Gliwa) i Renaty (Marta Jankowska), syna Bogdana (Wojciech Brzeziński) i ich rodzin, a także i od lat ukrywającego się Grześka!

Zwłaszcza, że Zięba dowie się on śmierci matki i to nie w pierwszej kolejności od policji, gdy wciąż będzie objęty programem ochrony świadków, ale od znajomego Juliusza! Kwiatkowski wykorzysta swoje znajomości, aby nie tylko odszukać Grzegorza, ale także przekazać mu tragiczną wiadomość i zapewnić mu w tym czasie wsparcie, które z pewnością także mu się przyda. Wystarczy tu będzie spojrzeć na Bogdana, nie mówiąc już o Monice czy Renacie. Szczególnie, że przecież będzie chodzić i o jego matkę, którą w 4268 odcinku "Na Wspólnej" także przyjedzie po raz ostatni pożegnać!

Tak Grzesiek będzie uczestniczył w pogrzebie Marii w 4268 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale oczywiście, w 4268 odcinku "Na Wspólnej" w ukryciu, bo Grzegorz nie będzie mógł od tak podejść do swoich bliskich, aby ich nie narażać. Tym bardziej, że wciąż będzie miał status świadka koronnego, a jego córka Mania (Zuzanna Kaszuba) nawet nie będzie świadoma, że jej ojciec naprawdę żyję tylko nie będzie mógł być przy nich.

W 4268 odcinku "Na Wspólnej" Grzegorz pojawi się na pogrzebie, aby po raz ostatni pożegnać swoją zmarłą matkę. Żaneta (Anna Guzik) i Wojtek (Wojciech Błach) będą rozglądać się po żałobnikach i dostrzegą mężczyznę w czarnej bluzie z kapturem, którym będzie właśnie były mąż Szulcowej, a syn zmarłej Marii.

Kto jeszcze weźmie udział w pogrzebie Marii w 4268 odcinku "Na Wspólnej"?

Oprócz męża, córek i synów Marii w jej pogrzebie w 4268 odcinku "Na Wspólnej" wezmą udział i ich drugie połówki, a także dzieci, czyli wnuki Ziębowej, czy przyjaciele. Będą to: Damian (Waldemar Błaszczyk), Kajtek (Mikołaj Szostek), Sławek (Mariusz Słupiński), Daria (Patrycja Topajew), Jarek (Wojciech Rotowski), Kasia (Julia Chatys), Marta (Joanna Jabłczyńska), Żaneta, Wojtek, Mania, Helena (Małgorzata Peczyńska), Weronika (Renata Dancewicz), Michał (Robert Kudelski), Ignacy (Bartek Kaszuba), Basia (Grażyna Wolszczak), Krzysztof Smolny (Łukasz Konopka), Marta (Joanna Jabłczyńska), czy nowa znajoma Włodka, Dorota Zakrzewska (Edyta Jungowska).

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