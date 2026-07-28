Na Wspólnej, odcinek 4263: Szokujący ruch Juliusza po śmierci Marii! Żaneta nie będzie mogła w to uwierzyć - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4263 - czwartek, 13.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Juliusz dowie się, że były mąż Żanety, a jednocześnie syn zmarłej Marii, jest objęty programem ochrony świadków, przez co kontakt z nim będzie mocno utrudniony. Grzegorz nie będzie mógł dowiedzieć się o śmierci matki od swoich najbliższych, a nawet tą tragiczną informację będzie musiała przekazać mu policja, aby nie ryzykować przy tym życiem reszty rodziny Ziębowej.

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Kwiatkowski nie przejdzie wobec tej informacji obojętnie. Zwłaszcza w tak trudnym dla wszystkim momencie po niespodziewanej śmierci Marii w trakcie turbulencji w locie powrotnym z Hiszpanii do Polski, gdzie Ziębowa dostanie ataku serca. Ale mimo natychmiastowej reanimacji na pokładzie przez lekarkę, jej życia niestety nie uda się uratować, a Grzegorz, tak samo jak reszta rodzeństwa, straci swoją matkę.

Juliusz zorganizuje pomoc dla Grzegorza w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

Co prawda, Zięba od lat nie będzie miał kontaktu ze swoją rodziną. Tym bardziej, że w tym czasie nie dojdzie w niej do aż takich dramatów. Ale śmierć Marii zmieni wszystko. Zwłaszcza, że przecież będzie tutaj chodzić o matkę Zięby, co Grzegorz z pewnością także mocno przeżyje. Szczególnie, że ze względów bezpieczeństwa, raczej nie będzie mógł pojawić się na pogrzebie, aby móc uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu Marii w 4268 odcinku "Na Wspólnej".

Jednak Juliusz w 4263 odcinku "Na Wspólnej" postanowi zadbać o to, aby w trudnych chwilach Grzegorz nie był sam. Kwiatkowski znów postanowi sięgnąć do swoich dawnych kontaktów, aby uruchomić pomoc dla Zięby, czym ogromnie poruszy byłą żonę mężczyzny, a obecną małżonkę swojego syna Wojtka (Wojciech Błach), Żanetę.

Żaneta będzie ogromnie wdzięczna teściowi w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4263 odcinku "Na Wspólnej" Żaneta będzie ogromnie wdzięczna Juliuszowi i poruszona gestem seniora. Tym bardziej, że będzie tutaj przecież chodzić o jej byłego męża, którego Kwiatkowski nawet nie znał, a i tak zdecyduje mu się pomóc. I to jeszcze w tak trudnym dla nich wszystkich czasie.

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Szulcowa nigdy nie zapomni Kwiatkowskiemu tego, co zrobił dla Grzegorza. I z pewnością, odczucie Zięby będzie podobne. A dawne kontakty Juliusz po raz kolejny się przydadzą i to znów w słusznej sprawie!

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