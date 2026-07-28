Na Wspólnej, odcinek 4256: Igor zaleje się łzami. Córka po narkotykach zgotuje mu piekło

Kłopoty nastolatki narastały od dawna. W 4251. odcinku Igor i Ania zastali Julkę w złym stanie po imprezie, a niepokojący sygnał złożyła też szkoła. Gdy w 4254. odcinku ojciec chciał zapisać ją do psychologa, dziewczyna zignorowała problem, przechwyciła pieniądze na prezent i nocą kupiła narkotyki. Prawdziwy dramat rozegrał się w 4255. odcinku: Igor usłyszał od specjalisty, że córka może mieć zaburzenia osobowości i wymaga konsultacji psychiatrycznej, a w tym samym czasie odurzona Julka szalała na imprezie u Maćka, nakłaniając innych do zażywania środków odurzających.

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Strach Igora i brutalny atak w domu w 4256 odcinku

W tym samym czasie Igor przeżywa prawdziwy koszmar. Przerażony ojciec bezskutecznie próbuje dodzwonić się do córki, a milczenie Maćka tylko potęguje jego najgorsze obawy. Gdy po długich godzinach niepewności odurzona Julka w końcu wraca wieczorem do domu, nie ma w niej ani odrobiny skruchy. Dochodzi do awantury, w trakcie której nastolatka kieruje w stronę ojca okrutne, pełne agresji słowa. Zraniony do głębi Igor nie wytrzymuje napięcia i odpływa w łzach.

Czy po powrocie do domu zrzuci całą winę na Leona, wywołując wojnę między nim a swoim ojcem? Czy w desperackim poszukiwaniu kolejnej działki zdecyduje się na spotkanie z dilerem, który bezwzględnie ją upokorzy? Pętla uzależnienia zacieśnia się coraz mocniej — czy nachodzony przez naćpaną dziewczynę Leon postawi twarde ultimatum i zmusi ją do pójścia na terapię, czy też Julka straci już wszystko?

„Na Wspólnej”, odcinek 4256 – kiedy oglądać?

Premiera 4256. odcinka „Na Wspólnej” odbędzie się w poniedziałek, 3 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Odcinek będzie można również obejrzeć online na platformie Max.