Na Wspólnej, odcinek 4257: Julka spotka się z podejrzanym typem. 16-letnia narkomanka znajdzie się w niebezpieczeństwie

Wszystko zacznie się od serii kłamstw, manipulacji i kradzieży, których dziewczyna dopuści się w poprzednich epizodach. Wykorzystując rodzinną tragedię i hospitalizację małego braciszka, nastolatka bez skrupułów zacznie okradać najbliższych, a gdy to źródło wyschnie, spienięży w lombardzie elektronikę. Jednak oszustwa szybko wyjdą na jaw – czujna macocha (Anna Samusionek) oraz ojciec (Jakub Wesołowski) zaczną mocno naciskać na córkę. Przyparta do muru i pozbawiona wsparcia finansowego dziewczyna posunie się do ostateczności.

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Zdesperowana Julka dopuszcza się wielu kłamstw

Początkowo bezczelnie okradła babcię (Ewa Gawryluk) z gotówki, a winę zrzuciła na Maćka (Aleksander Kalczyński), to kłamstwo miało bardzo krótkie nogi. Gdy prawda o zniknięciu 200 złotych wyszła na jaw, kolejne prośby o wsparcie finansowe spotkały się ze stanowczą odmową. Pomocy odmówił również zaniepokojony Leon (Borys Otawa), który przejrzał jej intencje i nie chciał dokładać ręki do jej nałogu.

Nawet sprytne ukrycie narkotyków w dłoni przed wracającą ze szpitala macochą i wmówienie jej, że rozłożone w salonie książki służą do nauki, nie uratowało sytuacji na długo. Sąsiedzi szybko poskarżyli się na potworny hałas, a potężne roztrzęsienie dziewczyny i nagły telefon od wychowawczyni ze szkoły zmusiły rodzinę do poważnej interwencji.

W odcinku 4257. Julia pojawia się na spotkaniu ze podejrzanym mężczyzną

W 4257. odcinku, jak możemy zauważyć na zdjęciach z planu, Julia uda się na spotkanie w ustronne miejsce, w otoczeniu drzew, gdzie będzie czekać na starszego od niej, podejrzanie wyglądającego mężczyznę w sportowej kurtce i czapce z daszkiem. Na fotografii widać wyraźnie, że nieznajomy osacza młodą dziewczynę, trzymając ją mocno za ramię. Julia wygląda na niezwykle przestraszoną, spiętą i bezbronną. Kontakt z półświatkiem dilerskim i tak bliskie spotkanie z niebezpiecznym, starszym mężczyzną w odosobnieniu bez ochrony bliskich może sprawić, że dziewczyna stanie się ofiarą poważnego przestępstwa.

Podejrzany typ jest znany fanom serialu "Na Wspólnej"

Warto przy tym pamiętać, że scenarzyści hitu TVN nie od dziś serwują nam mroczne i skomplikowane historie kryminalne. Fani z pewnością pamiętają, jak we wcześniejszych odcinkach pojawił się aktor Henryk Simon, który wcielił się gościnnie w postać Jacka Fileckiego. Jego wątek, rozwijany m.in. w okolicach 3212. odcinka, był pełen grozy – skupiał się wokół przerażającego sekretu oraz śledztwa dotyczącego morderstwa jego żony. Teraz wątek Julki dostarcza równie mocnych wrażeń.

Kiedy obejrzeć 4257. odcinek "Na Wspólnej"?

Emisja 4257. odcinka „Na Wspólnej” zaplanowana jest we wtorek, 4 sierpnia. Przypominamy, że losy bohaterów można oglądać regularnie od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Na te premierowe odsłony warto czekać z niecierpliwością, ponieważ wątek Julii mocno elektryzuje i dostarcza wielu emocji.

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