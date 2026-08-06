Na Wspólnej, odcinek 4281: Sadysta Greg zabije Ewelinę?! Zacznie ją dusić w wannie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4281 - wtorek, 22.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4281 odcinku "Na Wspólnej" w domu Kalskich dojdzie do kolejnej tragedii. Wszystko przez to, że Greg nie poprzestanie już tylko na przemocy psychicznej wobec swojej żony, gdy najpierw będzie ją zastraszał przed kolejną wspólną kolacją z Weroniką (Renata Dancewicz) i Lwem (Przemysław Sadowski), a następnie będzie się nad nią znęcać, gdy odkryje, że tuż przed nią żoną rozmawiała za jego plecami z prawniczką, która potem załatwi jej jeszcze pomoc terapeutyczną.

Ale przejdzie też do czynów i posunie się do przemocy! I w efekcie Kalska najpierw skończy w kołnierzu ortopedycznym, ale jej mąż na tym się nie zatrzyma. Greg dalej będzie znęcał się psychicznie nad żoną, aż w końcu Ewelina tego nie wytrzyma i sama poleci po pomoc do Weroniki. Oczywiście, Roztocka pomoże jej uciec od sadysty, ale Kalski na to nie pozwoli i przywiezie ją ze sobą z powrotem. Czy w ramach zemsty za to, że w ogóle raczyła odejść w 4281 odcinku "Na Wspólnej" zdecyduje się ją zabić?

Greg rzuci się z łapami na bezbronną Ewelinę w 4281 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4281 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina będzie brać kąpiel w wannie, gdy do łazienki wejdzie jej mąż. Początkowo Greg zacznie przyglądać się relaksującej się żonie, aż w końcu nie wytrzyma i posunie się do ostateczności. Kalski podejdzie do małżonki i nagle zacznie ją dusić! Oczywiście, Kalska zacznie się bronić, ale w starciu z wysportowanym kardiochirurgiem nie będzie mieć szans!

Do tego stopnia, że jak w końcu opadnie z sił w 4281 odcinku "Na Wspólnej" to Greg spróbuje ją utopić! Czy zatem zabije własną żonę? Otóż nie, bo wtedy do akcji wkroczy ich córka Jagoda (Laura Zawadka), zaalarmowana tym co dzieje się w łazience. Nastolatka chwyci za nóż i od razu wbiegnie na górę, gdzie stanie się świadkiem szokującej sceny. Dziewczyna zobaczy, jak jej ojciec wykańcza jej własną matkę i nie przejdzie obok tego obojętnie.

Jagoda uratuje matkę w 4281 odcinku "Na Wspólnej"!

Zwłaszcza, że kto, jak kto, ale ona doskonale będzie wiedziała, co będzie dziać się w ich domu. Tym bardziej, że na własne oczy zobaczy matkę w kołnierzu ortopedycznym i będzie pewna, że to sprawka ojca. Jagoda od razu zacznie robić mu wyrzuty, ale on zrobi dobrą minę do złej gry. Szczególnie, że pewnie zastraszona żona go nie wyda. Ale w 4281 odcinku "Na Wspólnej" będzie inaczej, bo nastolatka sama będzie wszystkiego świadkiem.

Oczywiście, w 4281 odcinku "Na Wspólnej" Jagoda od razu rzuci się matce na ratunek. Dziewczyna odepchnie ojca, w efekcie czego puści on Ewelinę, a sam wyląduje na podłodze. Ale czy wykorzysta do tego też nóż? Czy wbije go Gregowi i role się odwrócą? Czy to Kalski zginie? Tym bardziej, że przerażona mina Kalskiej i wpadnięcie jej córki w ramiona Weroniki i Lwa nie będą zwiastować nic dobrego! Ewelina przeżyje, ale co będzie z Gregiem? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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