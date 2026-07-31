Na Wspólnej, odcinek 4265: Tak Greg będzie znęcać się nad Eweliną! Za to zemści się na żonie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4265 - wtorek, 18.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" Greg znów pokaże swoją prawdziwą twarz, a także to, do czego jest zdolny, gdy w jego ocenie żona "odmówi mu posłuszeństwa". Tym bardziej, że Kalski zacznie ją wcześniej zastraszać przed wspólną kolację z Weroniką i Lwem, aby przypadkiem nie powiedziała tego, co tak naprawdę dzieje się w ich domu i co on jej robi.

Szczególnie, że Kalski wciąż będzie wciskał Nalepie bajeczkę o jej depresji. A przed spotkaniem wmówi mu jeszcze, że jego żona odstawiła leki, na wypadek, gdyby wymsknęło jej się coś, co mogłoby mu się nie spodobać. Oczywiście, Lew natychmiast podzieli się tym z Weroniką, której zrobi się żal kobiety. Do tego stopnia, że postanowi ją wesprzeć i w tym celu w 4265 odcinku "Na Wspólnej" zjawi się u Kalskich nieco wcześniej.

Ewelina zapłaci najwyższą cenę za rozmowę z Weroniką w 4265 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4265 odcinku "Na Wspólnej" Greg nie będzie zadowolony z wcześniejszej wizyty Weroniki. Tym bardziej, nie pierwszy raz zjawi się ona w ich domu i będzie rozmawiać z jego żoną sam na sam. I choć wcześniej w trakcie jej pobytu odegra scenę idealnego męża, to takim wcale nie będzie, co Rozotocka będzie przypuszczać już po ich pierwszej wspólnej kolacji. A teraz będzie nie inaczej, co Kalskiemu także się nie spodoba.

Do tego stopnia, że w 4265 odcinku "Na Wspólnej" postanowi za to ukarać swoją żonę. Zwłaszcza, gdy nakryje ją na rozmowie z Weroniką za jego plecami, której nie będzie mógł kontrolować. A, w trakcie której Ewelina przecież mogłaby przyznać, że on tak naprawdę się nad nią znęca, co po wyjściu gości niestety także będzie mieć miejsce. Mimo, że zastraszona Kalska go raczej nie wyda. Ale i tak się jej oberwie.

Koszmar Kalskiej nie skończy się w 4265 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, gdy w 4267 odcinku "Na Wspólnej" Greg jeszcze dowie się o tym, że Weronika załatwiła jego żonie pomoc terapeutyczną, o czym powie mu Lew. Oczywiście, Kalski zareaguje na to złością i po powrocie do domu kolejny raz wyżyje się na swojej żonie, bo wówczas będzie już pewien, że Ewelina coś powiedziała Roztockiej, skoro ta zdecydowała się na taki krok.

Mimo, że przecież wcześniej sam będzie wciskał bajeczki o jej depresji. Jednak jak widać w 4267 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie będzie mu zależało na jakiejkolwiek pomocy swojej żonie. I nic dziwnego, bo w ten sposób prawda o nim mogłaby wyjść na jaw!

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