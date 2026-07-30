Na Wspólnej, odcinek 4279: Zrozpaczona Ewelina wpadnie w objęcia Weroniki! Pomoże jej uciec od potwora - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4279 - czwartek, 17.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4279 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina w końcu nie wytrzyma! I nic dziwnego, bo wiele wskazuje na to, że przypuszczenia Weroniki się sprawdzą i Greg będzie znęcał się nad żoną nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. Już po wspólnej kolacji z Kalskimi, Roztocka uzna, że kardiochirurg źle traktuje swoją żoną i postanowi się z nią spotkać na osobności, co oczywiście mu się nie spodoba. Przyjaciel Nalepy (Przemysław Sadowski) spróbuje zamydlić im oczy depresją żony, ale prawniczka w to nie uwierzy.

Zwłaszcza, gdy nakryje Ewelinę na okaleczaniu się i wtedy już bez wahania wkroczy do domu Kalskich, już nie zważając na Grega. Oczywiście, w pierwszej chwili Kalska spróbuje wymigać się od spotkania, ale Weronika nie odpuści i nie da się nabrać na scenkę, którą odegra przed nią Greg. Tym bardziej, że pod jej nieobecność Kalska będzie przeżywać piekło. A gdy do tego dojdzie jeszcze przemoc fizyczna, to i ona w końcu nie wytrzyma i w 4279 odcinku "Na Wspólnej" sama poleci po pomoc do Roztockiej!

Skrzywdzona Ewelina poleci do Weroniki po pomoc w 4279 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że już skończy w kołnierzu ortopedycznym, a po tym wszystkim przemoc wcale nie zniknie. Greg zacznie ją szarpać, aby prawdy nie dowiedziała się ich córka (Laura Zawadka), która na widok matki od razu oskarży ojca. Ale i wtedy Greg zrobi dobrą minę do złej gry, po czym znów zacznie krzywdzić żonę. Aż w końcu w 4279 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina powie dość i postanowi raz na zawsze uciec od swojego oprawcy z pomocą Weroniki.

W 4279 odcinku "Na Wspólnej" zrozpaczona Kalska wpadnie w ramiona Roztockiej, a Weronika nawet nie będzie potrzebowała wyjaśnień. Tym bardziej, ze wówczas już nie będzie miała żadnych wątpliwości, że Ewelina rzeczywiście jest ofiarą Grega. Weronika zobaczy to już na samym początku, a każde kolejne spotkanie z Kalską ją w tym utwierdzi. Zwłaszcza, gdy w końcu zobaczy ją w kołnierzu ortopedycznym i wówczas zrozumie, że Kalski ją też bije.

Sadysta Greg nie pozwoli żonie odejść w 4279 odcinku "Na Wspólnej"?

Oczywiście, w 4279 odcinku "Na Wspólnej" Weronika nie przejdzie wobec Eweliny obojętnie i tak jak wcześniej zdecyduje jej się pomóc. Roztocka wejdzie z nią do domu i pomoże spakować najpotrzebniejsze rzeczy, aby Ewelina w końcu mogła uciec i uwolnić się od tyrana. Ale czy to jej się uda?

Tym bardziej, że na ZDJĘCIACH Z 4279 odcinka "Na Wspólnej" widać, jak Ewelina siedzi z Gregiem w samochodzie. Czy ostatecznie Kalska znów się ugnie i wróci z mężem do "domu"? Czy Weronika nie zdoła jej przed tym powstrzymać? A może właśnie te sceny wcześniej sprawią, że jednak zdecyduje się odejść? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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