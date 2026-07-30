Na Wspólnej, odcinek 4277: Uzależniona Julka nie przestanie brać! Wróci do dilera po więcej - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4277 - wtorek, 15.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4277 odcinku "Na Wspólnej" uzależniona Julka wciąż nie skończy z narkotykami! Nowakówna nic sobie nie zrobi z ultimatum Leona (Borys Otawa) i nie pójdzie na odwyk się leczyć, bo narkotyki będą dla niej ważniejsze niż miłość. Tym bardziej, że tak się od niech uzależni, że aż nie będzie mogła przestać.

Do tego stopnia, że znów okradnie Ostrowskich. Ale tym razem już nie Ewę (Ewa Gawryluk), a Arka (Marek Kalita), któremu zabierze drogocenne zegarki i to wbrew Maćkowi, który zostanie o to posądzony przez wujka. Możliwe jednak, że tak jak wcześniej chłopak nie wyda przed nimi Julki, albo Nowakówna znów sprytnie zmanipuluje swoimi bliskimi, skoro w 4277 odcinku "Na Wspólnej" znów spotka się z dilerem.

Uzależniona Julka zakupi kolejne narkotyki w 4277 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 4277 odcinku "Na Wspólnej" będzie mieć pieniądze na kolejną działkę narkotyków. Może jeszcze ze sprzedaży luksusowych zegarków Arka, a może z innego źródła, co dla niej i tak nie będzie mieć większego znaczenia. Podobnie jak dla dilera, który ponownie sprzeda jej prochy, gdy Nowakówna notorycznie będzie wracać po więcej.

W 4277 odcinku "Na Wspólnej" Julka znów zakupi od niego narkotyki, a wątek z jej uzależnieniem wciąż zbędzie trwał w najlepsze. Zwłaszcza, że ani Maciek, ani Leon wcześniej nie wydadzą jej przed Igorem, przez co Nowak nie będzie świadomy, że córka tak naprawdę ma problem z narkotykami, a jej zaburzenia osobowości będą jedynie skutkiem ich przyjmowania. Szczególnie, że Nowakówna dalej będzie skutecznie urabiać ojca, bo i on będzie miał wobec niej wyrzuty sumienia. A przez to jej spotkania z dilerem staną się łatwiejsze.

Czy córka Igora w końcu wpadnie w "Na Wspólnej"?

Pozostaje pytanie, czy Igor w "Na Wspólnej" w końcu dowie się o prawdziwych problemach córki i coś zadziała, skoro na dziewczynę nie podziała nawet ultimatum Leona. Tym bardziej, że z dnia na dzień uzależnienie Julki będzie coraz silniejsze, a ona nie przestanie kupować i brać narkotyków. A co gorsza, przy okazji zacznie jeszcze kraść. I aż strach pomyśleć, co stanie się z jej bohaterką dalej w "Na Wspólnej", gdy prawda o niej nie wyjdzie na jaw, a ta wciąż nie przestanie brać...

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