Na Wspólnej, odcinek 4258. Bednarczuk przeżyje bolesny cios. Jej marzenie o wydaniu książki legnie w gruzach

Literackie marzenia i gorzkie rozczarowanie

Nauczycielka języka polskiego od dłuższego czasu przelewała swoje najgłębsze uczucia i przemyślenia na papier, tworząc prywatną powieść o miłości. Praca nad książką była dla niej szansą na spełnienie zawodowe na nowej płaszczyźnie. Niestety, w 4258. odcinku Bednarczukowa otrzymuje ostateczną i odmowną odpowiedź od wydawnictwa. Odrzucenie jej dzieła staje się dla niej ogromnym ciosem i powodem głębokiego przygnębienia. Nauczycielka czuje, że jej talent został niedoceniony, a marzenie o statusie wydanej pisarki bezpowrotnie legło w gruzach.

Korepetycje z miłosnym tłem w tle

W tym samym czasie Danka Zimińska organizuje Januszowi — gorliwemu adoratorowi Halinki Dębkowej — korepetycje u Teresy. Mężczyzna postanowił przystąpić do matury z języka polskiego, chcąc udowodnić sobie i całemu otoczeniu, że potrafi zdać egzamin dojrzałości. Pierwsze spotkanie edukacyjne Janusza i Bednarczukowej zaowocuje ogromnymi emocjami.

Pomyłka, która zmieni wszystko w nadchodzącym 4259. odcinku

Rzetelne przygotowania do matury szybko zostaną zakłócone przez niespodziewany zbieg okoliczności. Już w kolejnym, 4259. odcinku, podczas jednej z lekcji Do rąk Janusza trafi tekst przysłany przez Teresę. Przekonany, że to standardowy materiał szkolny przeznaczony do analizy i oceny, mężczyzna otwarcie podda go surowej krytyce. Wykryje liczne niedociągnięcia i nie pożałuje gorzkich słów pod adresem autora. Janusz nie będzie miał jednak pojęcia, że przez przypadek otrzymał prywatne opowiadanie napisane przez samą Bednarczuk! Ta niezwykle niezręczna pomyłka postawi relację korepetytorki i jej nowego ucznia na ostrzu noża.

"Na Wspólnej" - kiedy i gdzie oglądać 4258. odcinek

Premiera 4258. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się już w środę, 5 sierpnia o godzinie 20:15 na antenie TVN. Przegapiliście emisję w telewizji? Nic straconego — epizod będzie można obejrzeć również przedpremierowo oraz w formie powtórki na platformie Player.

6

Quiz z "Na Wspólnej". Pamiętasz zapomnianych bohaterów? Pytanie 1 z 11 Jak nazywa się bohater ze zdjęcia? Wiktor Brzozowski Leszek Nowak Marian Konarski Następne pytanie