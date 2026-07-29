Na Wspólnej, odcinek 4258. Nalepa traci cierpliwość. Pacjentka milczy, choć mogła paść ofiarą przemocy

Niepokojąca diagnoza na oddziale kardiochirurgii

Sytuacja w szpitalu staje się napięta, gdy na oddział wchodzi młoda pacjentka w złym stanie psychicznym i fizycznym. Pierwsze przypuszczenia zespołu medycznego wskazują na poważny problem kardiologiczny, a dokładniej na zawał serca. Jednak dokładne badania przeprowadzone pod okiem utalentowanego lekarza wykluczają ostrą niewydolność krążenia. Podczas weryfikacji stanu zdrowia pacjentki kardiochirurg dostrzega liczne obrażenia i ślady pobicia, które wyraźnie sugerują, że kobieta padła ofiarą okrutnej przemocy domowej w swoim własnym domu.

Milczenie pacjentki i bezsilność lekarza

Mimo ewidentnych dowodów na doznaną krzywdę, młoda kobieta stanowczo odmawia współpracy z personelem medycznym i uporczywie milczy na temat pochodzenia swoich obrażeń. Zastraszona pacjentka próbuje zbagatelizować sprawę, co wywołuje ogromny sprzeciw u Lwa Nalepy. Lekarz stopniowo traci cierpliwość. Chce za wszelką cenę pomóc pokrzywdzonej i wyrwać ją z rąk oprawcy, jednak mur milczenia ze strony samej poszkodowanej stawia go w niezwykle trudnej sytuacji.

Trudne relacje osobiste Lwa Nalepy

Szpitalne emocje nakładają się na skomplikowane tło prywatne w życiu lekarza. Po wspólnej kolacji w restauracji Greg (Michał Sitarski) rozmawia z Nalepą i wyznaje mu, że Ewelina (Marta Malikowska) bardzo polubiła Weronikę (Renata Dancewicz). Jednocześnie Greg nie kryje swojego niezadowolenia z faktu, że partnerka Lwa planuje spotkać się z jego żoną.

Na Wspólnej - kiedy i gdzie oglądać odcinek 4258

Premiera 4258. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się już w środę, 5 sierpnia o godzinie 20:15 na antenie TVN. Przegapiliście emisję w telewizji? Nic straconego — epizod będzie można obejrzeć również przedpremierowo oraz w formie powtórki na platformie Player.

6

Jak dobrze znasz rodzinę Brzozowskich z "Na Wspólnej"? Pytanie 1 z 12 Nieżyjący Wiktor Brzozowski był dla Michała Brzozowskiego ojcem bratem kuzynem Następne pytanie