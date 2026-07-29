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W poprzednim odcinku „Na Wspólnej” na pierwszy plan wyszły napięcia w pracy i sekrety, które zaczęły wychodzić na jaw. Greg powiedział Nalepie, że Ewelina ma słabość do Weroniki, ale sam obawiał się ich spotkania. Na oddział trafiła młoda kobieta z obrażeniami wskazującymi na przemoc domową, jednak pacjentka milczała, co doprowadziło lekarza do frustracji. Basia nie wiedziała, jak powiedzieć synom o dyplomowych przekrętach ich ojca, a Krzysztof zapowiedział Andrzejowi, że ujawni prawdę. Z kolei Danka załatwiła Januszowi korepetycje u Teresy, która ciężko przeżywała odrzucenie swojej powieści przez wydawnictwo. Czy bohaterowie wyjdą z tego bez kolejnych strat?
Na Wspólnej odc. 4259 - streszczenie
Eliza dowiaduje się od Agaty, że Jarka łączy coś z Martyną. Jest tym mocno poruszona. Wkrótce wpada na Wichrowskiego, który nadal nie umie pogodzić się z tym, że Eliza go odrzuciła. W tym czasie Martyna dzwoni do Jarka, mówi, że tęskni, i przyjeżdża do niego. Spędzają razem namiętne chwile, ale wszystko przerywa niespodziewana wizyta Juniora. Chłopiec wpada w złość, gdy widzi ojca z inną kobietą i nie potrafi tego zaakceptować. W szpitalu Lew odkrywa, że Zoja wypisała się na własne żądanie, a Kalski zarzuca Nalepie, że nachalnością wystraszył pacjentkę. Z kolei Janusz na lekcji z Teresą krytykuje tekst, nie wiedząc, że to jej opowiadanie.
Na Wspólnej odc. 4259 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Odcinek 4259 „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek 6 sierpnia 2026 roku na antenie TVN o 20:15. Jeśli śledzisz losy bohaterów na bieżąco, warto zarezerwować wieczór, bo emocji nie zabraknie.
Na Wspólnej - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy, który od lat opowiada o codziennym życiu mieszkańców Warszawy i ich sprawach zawodowych, miłosnych i rodzinnych. Nie brakuje tu zwrotów akcji, powrotów, zdrad i konfliktów, które wystawiają relacje bohaterów na próbę. Przez serial przewinęło się wielu znanych aktorów. W obsadzie są m.in.:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)