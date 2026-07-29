W poprzednim odcinku „Na Wspólnej” na pierwszy plan wyszły napięcia w pracy i sekrety, które zaczęły wychodzić na jaw. Greg powiedział Nalepie, że Ewelina ma słabość do Weroniki, ale sam obawiał się ich spotkania. Na oddział trafiła młoda kobieta z obrażeniami wskazującymi na przemoc domową, jednak pacjentka milczała, co doprowadziło lekarza do frustracji. Basia nie wiedziała, jak powiedzieć synom o dyplomowych przekrętach ich ojca, a Krzysztof zapowiedział Andrzejowi, że ujawni prawdę. Z kolei Danka załatwiła Januszowi korepetycje u Teresy, która ciężko przeżywała odrzucenie swojej powieści przez wydawnictwo. Czy bohaterowie wyjdą z tego bez kolejnych strat?

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Na Wspólnej odc. 4259 - streszczenie

Eliza dowiaduje się od Agaty, że Jarka łączy coś z Martyną. Jest tym mocno poruszona. Wkrótce wpada na Wichrowskiego, który nadal nie umie pogodzić się z tym, że Eliza go odrzuciła. W tym czasie Martyna dzwoni do Jarka, mówi, że tęskni, i przyjeżdża do niego. Spędzają razem namiętne chwile, ale wszystko przerywa niespodziewana wizyta Juniora. Chłopiec wpada w złość, gdy widzi ojca z inną kobietą i nie potrafi tego zaakceptować. W szpitalu Lew odkrywa, że Zoja wypisała się na własne żądanie, a Kalski zarzuca Nalepie, że nachalnością wystraszył pacjentkę. Z kolei Janusz na lekcji z Teresą krytykuje tekst, nie wiedząc, że to jej opowiadanie.

Na Wspólnej odc. 4259 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 4259 „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek 6 sierpnia 2026 roku na antenie TVN o 20:15. Jeśli śledzisz losy bohaterów na bieżąco, warto zarezerwować wieczór, bo emocji nie zabraknie.

Na Wspólnej - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy, który od lat opowiada o codziennym życiu mieszkańców Warszawy i ich sprawach zawodowych, miłosnych i rodzinnych. Nie brakuje tu zwrotów akcji, powrotów, zdrad i konfliktów, które wystawiają relacje bohaterów na próbę. Przez serial przewinęło się wielu znanych aktorów. W obsadzie są m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)