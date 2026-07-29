Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4259

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-07-29 8:31

W odcinku 4259 „Na Wspólnej” napięcie w rodzinie sięgnie zenitu. Eliza usłyszy o tym, że Jarek nie jest już sam, a to tylko doleje oliwy do ognia między byłymi partnerami. Chwila, która miała zostać za zamkniętymi drzwiami, szybko przerodzi się w awanturę z Juniorem w centrum wydarzeń.

W poprzednim odcinku „Na Wspólnej” na pierwszy plan wyszły napięcia w pracy i sekrety, które zaczęły wychodzić na jaw. Greg powiedział Nalepie, że Ewelina ma słabość do Weroniki, ale sam obawiał się ich spotkania. Na oddział trafiła młoda kobieta z obrażeniami wskazującymi na przemoc domową, jednak pacjentka milczała, co doprowadziło lekarza do frustracji. Basia nie wiedziała, jak powiedzieć synom o dyplomowych przekrętach ich ojca, a Krzysztof zapowiedział Andrzejowi, że ujawni prawdę. Z kolei Danka załatwiła Januszowi korepetycje u Teresy, która ciężko przeżywała odrzucenie swojej powieści przez wydawnictwo. Czy bohaterowie wyjdą z tego bez kolejnych strat?

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Na Wspólnej odc. 4259 - streszczenie

Eliza dowiaduje się od Agaty, że Jarka łączy coś z Martyną. Jest tym mocno poruszona. Wkrótce wpada na Wichrowskiego, który nadal nie umie pogodzić się z tym, że Eliza go odrzuciła. W tym czasie Martyna dzwoni do Jarka, mówi, że tęskni, i przyjeżdża do niego. Spędzają razem namiętne chwile, ale wszystko przerywa niespodziewana wizyta Juniora. Chłopiec wpada w złość, gdy widzi ojca z inną kobietą i nie potrafi tego zaakceptować. W szpitalu Lew odkrywa, że Zoja wypisała się na własne żądanie, a Kalski zarzuca Nalepie, że nachalnością wystraszył pacjentkę. Z kolei Janusz na lekcji z Teresą krytykuje tekst, nie wiedząc, że to jej opowiadanie.

Na Wspólnej odc. 4259 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 4259 „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek 6 sierpnia 2026 roku na antenie TVN o 20:15. Jeśli śledzisz losy bohaterów na bieżąco, warto zarezerwować wieczór, bo emocji nie zabraknie.

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Na Wspólnej - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy, który od lat opowiada o codziennym życiu mieszkańców Warszawy i ich sprawach zawodowych, miłosnych i rodzinnych. Nie brakuje tu zwrotów akcji, powrotów, zdrad i konfliktów, które wystawiają relacje bohaterów na próbę. Przez serial przewinęło się wielu znanych aktorów. W obsadzie są m.in.:

  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
  • Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
  • Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
  • Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
  • Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
  • Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)
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