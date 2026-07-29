Na Wspólnej znika z ramówki! Nie będzie nowych odcinków w sierpniu

Dlaczego nie ma 4268-4271 odcinków „Na Wspólnej” od poniedziałku 24.08.2026 do czwartku 27.08.2026 roku o 20.15 w TVN?

Widzowie „Na Wspólnej” będą musieli uzbroić się w sporą cierpliwość! Wszystko przez to, że nie zobaczą premierowych 4268-4271 odcinków swojego ulubionego serialu od poniedziałku 24.08.2026 do czwartku 27.08.2026 roku o 20.15 w TVN, a więc aż przez cały tydzień!

W tych dniach stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę, w efekcie której nie znalazła miejsca dla uwielbianego "Na Wspólnej"! Ale czemu kultowy serial TVN wyleci z emisji aż na cały tydzień i to jeszcze przed tak ważnym odcinkiem z pogrzebem Marii Zięby (śp. Bożena Dykiel)? Otóż pojawił się ku temu ważny powód!

Co pokaże TVN zamiast premierowych 4268-4271 odcinków „Na Wspólnej”?

TVN nie pokaże premierowych 4268-4271 odcinków „Na Wspólnej” od poniedziałku 24.08.2026 do czwartku 27.08.2026 roku o 20.15 na swojej antenie ze względu na Top Of the Top Sopot Festival, który od lat emituje na swojej stacji w sierpniu!

I z tego względu "Na Wspólnej" znów jak co roku musiało ustąpić swojego miejsca, gdyż muzyczne show zacznie się już po "Faktach" o 19.35 z przerwą w emisji na "Sport" i "Pogodę" i wróci z powrotem o 19.55 i już bez żadnych innych przerywników, poza reklamami, będzie emitowane aż do 23.25 i to każdego dnia festiwalu!

I przez to "Na Wspólnej" musiało wylecieć z ramówki aż na tydzień, gdyż festiwal jak zawsze potrwa aż 4 dni i to właśnie w czasie normalnej emisji kultowego serialu TVN. Ale spokojnie, bo po tym tygodniu wróci!

Kiedy będzie można zobaczyć premierowe 4268-4271 odcinki „Na Wspólnej” w TVN i jak długo potrwa ta zmiana?

"Na Wspólnej" wróci z kolejnymi premierowymi 4268-4271 odcinkami już w następnym tygodniu! Także widzowie mogą odetchnąć z ulgą, gdyż zobaczą je już normalnie od poniedziałku 31.08.2026 do czwartku 3.09.2025 roku o 20.15 w TVN! A jak ktoś już nie będzie mógł się ich doczekać, to z pewnością będą one dostępne wcześniej w serwisie Player.pl, jednak za dostęp do nich będzie trzeba zapłacić! A jeśli ktoś nie będzie chciał tego czynić, to pozostanie mu czekać do normalnej emisji w TV!

A naprawdę warto, bo w premierowych 4268-4271 odcinkach "Na Wspólnej" emocji nie zabraknie! Tym bardziej, że właśnie w nich odbędzie się pogrzeb i ostatnie pożegnanie zmarłej Marii Zięby. Oprócz tego widzowie zobaczą dalsze losy małżeństwa Kalskich, zobaczą jak dalej rozwinie się wątek z procederem sprzedaży dyplomów magisterskich na uczelni Andrzeja (Tomasz Schimscheiner) w Poznaniu, a także zobaczą, co słyszeć u Szulców! Także nie pozostanie nic, jak tylko czekać na premierowe 4268-4271 odcinki "Na Wspólnej"!

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