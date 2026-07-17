Na Wspólnej, odcinek 4256: Zniknięcie odurzonej Julki! Maciek nie wyda jej przed Igorem i Ewą - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4256 - poniedziałek, 3.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4256 odcinku "Na Wspólnej" Igor nie będzie mógł skontaktować się z Julką po imprezie u Maćka, po której jego córka nie wróci do domu. I nic dziwnego, bo Nowakówna znów sięgnie po narkotyki, które zakupi z pieniędzy, przeznaczonych na prezent dla solenizanta. Dziewczyna Leona tak się odurzy, że nawet zacznie zachęcać innych uczestników domówki, aby wzięli z niej przykład i także sięgnęli po używki, przed czym ukochany nie zdoła jej powstrzymać.

Ale po tym występie, zabierze odurzoną Julkę ze sobą, aby w takim stanie nie pokazywała się ojcu. Tyle tylko, że w 4256 odcinku "Na Wspólnej" nie skontaktuje się z Igorem, przez co Nowak zupełnie nie będzie wiedział, co dzieje się z jego córką, która nie dość, że nie wróci na noc do domu, to jeszcze ani się do niego nie odezwie, ani nie odpowie na żaden telefon czy wiadomość.

Przerażony Igor nie znajdzie córki u Ostrowskich w 4256 odcinku "Na Wspólnej"!

W tej sytuacji w 4256 odcinku "Na Wspólnej" Nowak wybierze się do domu Ostrowskich, licząc na to, że może Julka została u nich po imprezie Maćka. Ale niestety prawda okaże się inna, bo nawet Ewa (Ewa Gawryluk) z Arkiem (Marek Kalita) zastaną rankiem w domu wyłącznie sprzątającego po wszystkim chłopaka.

Oczywiście, w 4256 odcinku "Na Wspólnej" Igor zacznie wypytywać Maćka o Julkę, podobnie jak Ewa, ale chłopak nie wyda jej ani przed ojcem, ani przed babcią. Zwłaszcza, że doskonale będzie zdawał sobie sprawę z tego, w jakim będzie ona stanie po tym, co u niego odwali po zażyciu narkotyków. Ale, że będzie pod opieką Leona, to nie będzie musiał się o nią martwić. W zupełnym przeciwieństwie do Igora, który znów zacznie odchodzić od zmysłów ze strachu o córkę. Tym bardziej, że nie zniknie ona pierwszy raz.

Dramatyczny powrót Julki do domu w 4256 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak i w 4256 odcinku "Na Wspólnej" wieczorem w końcu raczy wrócić do domu, gdzie już będzie czekać na nią Igor. Ale o miłym powitaniu będzie można zapomnieć i to już nawet nie o tyle ze strony Nowaka, który będzie wiedział o psychicznych problemach córki, mogącej zmagać się nawet z zaburzeniami osobowości, o co będzie miał do siebie żal i nie będzie chciał jej dokładać, co Julki, która zrani ojca naprawdę okrutnymi słowami.

Zwłaszcza, że jeszcze w 4256 odcinku "Na Wspólnej" Leon w końcu nie wytrzyma i z nią zerwie, przez co w Julce wszystko się skumuluje, a ofiarą tego stanie się Igor, na którym córka wyładuje swoją złość. Ale mimo tego ojciec się od niej nie odwróci i rankiem spróbuje pomóc rozbitej córce, która przeprosi ojca, a całą winę za tą sytuację zrzuci na swojego byłego już chłopaka, w co Nowak jej uwierzy! Do tego stopnia, że sam postanowi się z nim rozmówić, dając w ten sposób Nowakównej okazję do kolejnego wymknięcia się z domu i zakupu kolejnych narkotyków...

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