Na Wspólnej, odcinek 4260: Dramatyczna śmierć Marii Zięby! Włodek nie będzie mógł być przy umierającej żonie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4260 ŚMIERĆ MARII ZIĘBY - poniedziałek, 10.08.2026 o godz. 20.15 w TVN

W 4260 odcinku "Na Wspólnej" Maria i Włodek będą już wracali z Hiszpanii do Polski i nic nie będzie zapowiadało nadchodzącego dramatu. Co prawda, Ziębowa będzie się źle czuć jeszcze przed lotem, to jednak z niego nie zrezygnuje. Tym bardziej, że Włodkowi uda się dogadać z Dorotą (Edyta Jungowska), aby zamieniła się z nimi miejscami, dzięki czumu Ziębowie będą mogli siedzieć obok siebie. Tyle tylko, że nie na długo!

Wszystko przez to, że w pewnym momencie w 4260 odcinku "Na Wspólnej" dojdzie do silnych turbulencji, w efekcie czego stewardessa posadzi Włodka na pierwszym wolnym miejscu, gdy ten w tym samym czasie podejdzie do Zakrzewskiej z czekoladkami, aby jeszcze raz jej podziękować. Oczywiście, Zięba będzie chciał wrócić do samotnej żony z przodu, ale niestety nie dostanie na to zgody i będzie musiał zostać z tyłu.

Stewardessa nie pozwoli Włodkowi podejść do walczącej o życie Marii w 4260 odcinku "Na Wspólnej"!

Tak samo, jak wtedy, gdy w 4260 odcinku "Na Wspólnej" serce Marii nie wytrzyma! Wówczas pasażerowie z niepokojem będą patrzeć na biegające stewardessy i nieprzytomną kobietę, leżącą na pokładzie, którą niestety będzie właśnie żona Włodka.

- Zasłabła? - spyta jedna z pasażerek.

- Reanimują kogoś - wyjaśni jej drugi.

- No ekstra, ciekawe jak, przecież są turbulencje - uzna kobieta.

- Apteczka! - krzyknie stewardessa.

W tej chwili w 4260 odcinku "Na Wspólnej" w ich kierunku spojrzy i Włodek, który z niepokojem odkryje, ze chodzi o jego żonę. Wówczas od razu wstanie z miejsca i zechce biec do Marii niczym będąca na pokładzie lekarka, która szybko dołączy do stewardess i zacznie reanimację. Ale niestety jedna z nich powstrzyma Ziębę, przez co nie będzie on mógł być przy swojej umierającej żonie i będzie musiał patrzeć jak umiera z odległości...

- Proszę pana, proszę usiąść - poleci mu stewardessa.

- Ale, to jest moja żona - powie Włodek, ale kobieta pozostanie nieugięta.

- Pani jest lekarzem? Proszę podejść - powie inna.

- Pan musi usiąść. To jest dla pana bezpieczeństwa. Proszę usiąść - każe mu stewardessa.

Zrozpaczony Zięba nie będzie mógł pogodzić się ze stratą ukochanej żony w 4260 odcinku "Na Wspólnej"!

Zwłaszcza, że w 4260 odcinku "Na Wspólnej" życia Marii nie uda się uratować. Ziębowa umrze na pokładzie samolotu, a z jej dłoni wypadną jej ukochane korale. Wtedy dla Włodka stanie się jasne, że jego żona odeszła. Wówczas zrozpaczony senior już przestanie słuchać stewardess, wstanie z miejsca i od razu także upadnie na ziemię z bólu i rozpaczy.

Jednak po chwili wstanie w 4260 odcinku "Na Wspólnej" i zrozpaczony w przerażającej ciszy pozostałych zszokowanych pasażerów zacznie iść w kierunku żony, podtrzymywany przez stewardessy. Ale wtedy Maria już nie będzie żyć...

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