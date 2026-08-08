Tak Bożenę Dykiel wspominają koledzy z planu. Padły poruszające słowa - ZDJĘCIA

Bożena Dykiel odeszła w lutym

Bożena Dykiel zmarła 12 lutego 2026 roku w wieku 77 lat. Szczegółowa przyczyna jej śmierci nie została podana publicznie przez rodzinę ani bliskich. Aktorka została pochowana 25 lutego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Przez lata stworzyła wiele niezapomnianych kreacji. Widzowie pamiętają ją między innymi z „Wesela”, „Ziemi obiecanej” oraz „Człowieka z żelaza” Andrzeja Wajdy. Ogromną popularność przyniosły jej również role Mietki Aniołowej w „Alternatywach 4” oraz Marii Zięby w „Na Wspólnej”.

To właśnie Maria była jedną z najważniejszych postaci serialu TVN. Dykiel pojawiała się w nim praktycznie od samego początku, a widzowie przez lata obserwowali zarówno jej rodzinne problemy, jak i szczęśliwe chwile. Nic więc dziwnego, że decyzja o zakończeniu historii Ziębowej była dla twórców bardzo trudna.

Tak „Na Wspólnej” pożegna Marię Ziębę w 4268. odcinku - 31.08.2026

W 4260. odcinku „Na Wspólnej” Maria Zięba umrze nagle podczas powrotu z Hiszpanii do Polski. W samolocie, w którym będzie podróżowała razem z Włodkiem, dojdzie do turbulencji. Maria dostanie ataku serca. Obecna na pokładzie lekarka natychmiast rozpocznie reanimację, ale niestety nie uda się uratować życia bohaterki.

Włodek będzie musiał zmierzyć się z utratą żony, a jej córki – Monika (Sylwia Gliwa) i Renata (Marta Jankowska) – z odejściem matki.

W 4268. odcinku widzowie zobaczą natomiast uroczystości pogrzebowe Marii. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku o godz. 20.15 w TVN.

Na pogrzebie Marii pojawi się cała rodzina

Bliscy Marii licznie zgromadzą się na jej ostatnim pożegnaniu. Wśród żałobników znajdą się między innymi Włodek, córki Marii oraz ich bliscy. Na pogrzeb przyjdą także Damian (Waldemar Błaszczyk), Kajtek (Mikołaj Szostek), Sławek (Mariusz Słupiński), Daria (Patrycja Topajew), Jarek (Wojciech Rotowski), Kasia (Julia Chatys), Marta (Joanna Jabłczyńska), Żaneta (Anna Guzik), Wojtek (Wojciech Błach), Mania (Zuzanna Kaszuba), Helena (Małgorzata Peczyńska), Weronika (Renata Dancewicz), Michał (Robert Kudelski), Ignacy (Bartek Kaszuba), Basia (Grażyna Wolszczak) oraz Krzysztof Smolny (Łukasz Konopka). Na uroczystości pojawi się również nowa bohaterka, Dorota Zakrzewska (Edyta Jungowska).

Aktorzy wspominają Bożenę Dykiel

Na oficjalnej stronie TVN pojawiło się nagranie, w którym członkowie obsady wspominają Bożenę Dykiel. Ich słowa pokazują, jak ważną osobą była dla całej ekipy.

Grażyna Wolszczak, która przez lata spotykała się z aktorką na planie, przyznała, że zostały jej przede wszystkim dobre wspomnienia:

Było fajnie, dwadzieścia parę lat, wspólnie. No mam mnóstwo wspomnień z Bożenką, same najlepsze – wspomina Grażyna Wolszczak.

Szczególnie bliska relacja łączyła Bożenę Dykiel z Sylwią Gliwą. Aktorki przez lata grały serialową matkę i córkę. Gliwa podkreśliła, że praca u boku doświadczonej aktorki była dla niej ważną lekcją:

Ja miałam bardzo dużo szczęścia, bo bardzo dużo grałam z Panią Bożenką Dykiel z racji tego, że byłam jej serialową córką. Bardzo dużo się nauczyłam, bardzo dużo – powiedziała aktorka.

Waldemar Obłoza zwrócił uwagę na pewną cechę aktorki. Jego zdaniem Bożena Dykiel wyróżniała się ogromną energią i potrafiła nadawać granym przez siebie postaciom wyjątkowy charakter.

Bożenka była bardzo żywiołową, bardzo dynamiczną dziewczyną. Te wszystkie filmy rewelacyjne po prostu, gdzie ona zawsze jakąś taką postać wyjątkową grała. Ona uciekała ze schematów – wspominał aktor.

Wojciech Błach wspominał natomiast przede wszystkim profesjonalizm Bożeny Dykiel. Zwrócił uwagę na trudną do osiągnięcia równowagę między pewnością siebie a pokorą, która w jego ocenie była jedną z cech wyróżniających aktorkę:

Jedno co pamiętam, to jest ten balans pomiędzy pokorą i pewnością siebie, którą trzeba mieć. (...) Trzeba naprawdę mieć ogromną pewność siebie przy zachowaniu pełnej pokory do zawodu, ludzi i kultury osobistej. I to w osobie Pani Bożeny się wszystko mieściło – podkreślił serialowy Wojtek.

Na ogromną pracowitość Bożeny Dykiel zwróciła uwagę Anna Guzik. Aktorka podkreśliła, że szczególnie imponowała jej rzetelność starszej koleżanki i sposób, w jaki przygotowywała się do pracy:

To ogromna etyka pracy, czyli to, czego czasami brakuje młodszym aktorom. Takie rzetelne przygotowanie się do zdjęć, zrozumienie postaci i świadomość, z czym wchodzi się na plan zdjęciowy. Tego się trzeba uczyć, to trzeba doceniać i właśnie uczyć się, uczyć się i zbierać – powiedziała Anna Guzik.

Pożegnanie Marii Zięby będzie dla widzów wyjątkowo emocjonalnym momentem, ale także symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel. Wspomnienia jej ekranowych kolegów pokazują, jak wielką rolę odegrała w historii „Na Wspólnej”.

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