Na Wspólnej, odcinek 4281: Jagoda chwyci za nóż i zaatakuje Grega! Zdoła uratować matkę? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4281 - wtorek, 22.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4281 odcinku "Na Wspólnej" w domu Kalskich rozegra się kolejny dramat, gdy Greg ponownie zacznie znęcać się nad Eweliną. Kardiochirurg ponownie dopadnie żonę i znów posunie się do przemocy. Ale już nie tylko psychicznej, jak przed kolejną wspólną kolacją z Weroniką (Renata Dancewicz) i Lwem (Przemysław Sadowski), gdy najpierw będzie zastraszał żonę, a potem się nad nią znęcał, gdy Roztocka zdecyduje się jej pomóc, ale i fizycznej.

Zwłaszcza, że to najpewniej właśnie przez niego żona najpierw skończy w kołnierzu ortopedycznym, czego świadkiem stanie się i ich córka. Już wtedy Jagoda zacznie robić ojcu wymówki, ale on oczywiście zrobi dobrą minę do złej gry, a zastraszona Ewelina najpewniej go nie wyda. A po tym wszystkim znów zacznie się nad nią znęcać, aż w końcu Kalska nie wytrzyma i spróbuje uciec, ale mąż jej na to nie pozwoli! Aż w końcu w 4281 odcinku "Na Wspólnej" spróbuje ją zabić, co na własne oczy zobaczy ich córka!

Jagoda powali Grega w 4281 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4281 odcinku "Na Wspólnej" Greg wejdzie do łazienki, gdzie Ewelina będzie brać kąpiel w wannie. Kalski zacznie przyglądać się żonie, aż w końcu ją zaatakuje i zacznie dusić. Oczywiście, Kalska stanie z nim do walki, ale nie będzie mieć szans, więc będzie już o krok od tego, aby ją utopił. Ale wtedy całe zamieszanie usłyszy Jagoda!

W 4281 odcinku "Na Wspólnej" 16-letnia córka Kalskich chwyci za nóż i od razu pobiegnie przed drzwi łazienki, gdzie będzie rozgrywał się dramat. Jagoda zobaczy, jak ojciec niemal topi jej matkę i bez wahania wkroczy do środka. Nastolatka natychmiast odepchnie ojca, który upadnie na podłogę. Czy wspomoże się przy tym właśnie nożem, z którym będzie wbiegać na górę?

Córka zabije Kalskiego w 4281 odcinku "Na Wspólnej"?

Tym bardziej, że w 4281 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina ogromnie przerazi się na widok leżącego na ziemi męża. Czy będzie on dawał jakieś oznaki życia? Czy Jagoda dźgnie go nożem? Czy zdoła skutecznie odepchnąć i powalić dużo silniejszego ojca bez niego? Zwłaszcza, gdy nie będzie w stanie poradzić sobie z nim jej matka, a co dopiero 16-latka.

Czy w 4281 odcinku "Na Wspólnej" Greg umrze i poniesie najwyższą karę za to, co zrobił Ewelinie? Czy Kalski zginie z rąk własnej córki, która cała roztrzęsiona wyląduje w ramionach Weroniki i Lwa? Czy Roztocka zjawi się tam prywatnie? A może od razu służbowo? Czy Lew zdoła uratować swojego "przyjaciela"? A może to już się nie uda? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

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