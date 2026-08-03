Na Wspólnej, odcinek 4264: Greg zastraszy Ewelinę przed kolacją z Lwem i Weroniką! Tak spróbuje uśpić ich czujność - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4264 - poniedziałek, 17.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4264 odcinku "Na Wspólnej" Greg zdecyduje się zastraszyć Ewelinę przed kolejną wspólną kolacją z Lwem i Weroniką. Tym bardziej, że już po pierwszej Roztocka nabierze co do niego coraz większych podejrzeń. Do tego stopnia, że już wtedy zechce się spotkać z Kalską na osobności, aby przekonać się, czy jej mąż faktycznie źle ją traktuje. Zwłaszcza, gdy jeszcze odkryje, że kobieta się okalecza, przez co już bez wahania zdecyduje się wkroczyć do ich domu, gdzie Kalski odegra scenkę idealnego męża.

Tyle tylko, że tym wcale nie przekona Weroniki, w związku z czym w 4264 odcinku "Na Wspólnej" postanowi lepiej się przygotować. I oczywiście zacznie od nastraszenia żony, aby tym razem niczym się nie zdradziła i nie dała Weronice więcej podejrzeń. Jednak na tym nie poprzestanie, bo zagra na dwa fronty i zacznie jeszcze urabiać Nalepę, aby i on wpłynął na swoją szalenie dociekliwą partnerkę.

Greg zmanipuluję Nalepą przed wspólną kolacją w 4264 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4264 odcinku "Na Wspólnej Kalski okłamie Nalepę, że jego żona odstawiła leki na depresję, o czym Lew od razu powie też i Weronice. Oczywiście, zaniepokojona Roztocka od razu postanowi wesprzeć Ewelinę. Szczególnie, że sama będzie widziała, w jak złym będzie stanie.

Do tego stopnia, że w 4265 odcinku "Na Wspólnej" zjawi się u Kalskich jeszcze przed Nalepą i Gregiem, czym zirytuje gospodarza. Zwłaszcza, że nie będzie on słyszał, o czym Roztocka rozmawiała z jego żoną, gdy go nie było, za co oczywiście postanowi się zemścić.

Taka będzie prawdziwa twarz Kalskiego w "Na Wspólnej"!

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" Greg zacznie się znęcać nad Eweliną, ale to będzie dopiero początek jej koszmaru. Wszystko przez to, że jeszcze się na niej wyżyje, gdy odkryje, że Weronika postanowiła załatwić jej pomoc terapeutyczną.

A to dlatego, że w 4266 odcinku "Na Wspólnej" zda sobie sprawę, że w ten sposób prawda o nim mogłaby wyjść na jaw. A on oczywiście nie będzie tego chciał. A skoro żona nie posłucha jego zastraszeń, to on posunie się dalej, aby tylko jego tajemnica została dochowana!

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