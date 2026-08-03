Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4261

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-08-03 8:50

W odcinku 4261 „Na Wspólnej” na Ziębów spada wiadomość, która wywraca wszystko do góry nogami. Włodek nie potrafi sobie z tym poradzić, a reszta rodziny próbuje trzymać się razem. Tymczasem w szpitalu rozegra się scena, która dla części bohaterów będzie przełomem.

Maria Zięba w otoczeniu rodziny w scenie z Na Wspólnej. O tragicznej śmierci bohaterki przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: AKPA

Ostatnie odcinki „Na Wspólnej” przyniosły dramat podczas powrotu Marii i Włodka z wakacji w Hiszpanii. Rodzina czekała na ich przylot, ale w samolocie pojawiły się silne turbulencje i Maria dostała nagłego ataku serca. Na pokładzie była lekarka, która od razu zaczęła reanimację. W tym czasie w Warszawie Junior wybuchł gniewem, gdy poznał tajemnicę ojca. Eliza usłyszała ważną decyzję w sprawie opieki nad dziećmi, a Agnieszka podjęła się obrony nastolatka oskarżonego o poważne przestępstwo. Co te wydarzenia oznaczają dla bliskich Ziębów?

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Na Wspólnej" odc. 4261 - streszczenie

Śmierć Marii wstrząsa rodziną. Monika od rana szuka Włodka, który czuwa przed prosektorium, bo chce być jak najbliżej żony. Gdy bliscy w końcu go znajdują, słyszą, że zgodnie z procedurą ciało Marii musi zostać poddane sekcji. Dla Włodka to kolejny cios. Tymczasem Paweł wiezie Beatę do szpitala i nie mówi jej o tragedii, żeby mogła spokojnie urodzić. Na świat przychodzi zdrowa córeczka, a wzruszony Wójcik mdleje. Jarek i Eliza szykują się na najtrudniejsze, muszą powiedzieć dzieciom o śmierci babci.

Na Wspólnej" odc. 4261 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na kolejne wydarzenia w „Na Wspólnej” nie trzeba długo czekać. Odcinek 4261 TVN pokaże we wtorek 11 sierpnia 2026 roku o 20:15.

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Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to popularny serial obyczajowy, który od lat opowiada o codziennym życiu mieszkańców Warszawy. Wątki krążą wokół spraw rodzinnych i zawodowych oraz relacji, które splatają bohaterów mieszkających pod jednym adresem. Są tu i lżejsze momenty, i mocne dramaty, które potrafią odmienić losy całych rodzin. W obsadzie serialu występują:

  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
  • Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
  • Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
  • Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
  • Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
  • Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)
Pogrzeb Bożeny Dykiel
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