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Ostatnie odcinki „Na Wspólnej” przyniosły dramat podczas powrotu Marii i Włodka z wakacji w Hiszpanii. Rodzina czekała na ich przylot, ale w samolocie pojawiły się silne turbulencje i Maria dostała nagłego ataku serca. Na pokładzie była lekarka, która od razu zaczęła reanimację. W tym czasie w Warszawie Junior wybuchł gniewem, gdy poznał tajemnicę ojca. Eliza usłyszała ważną decyzję w sprawie opieki nad dziećmi, a Agnieszka podjęła się obrony nastolatka oskarżonego o poważne przestępstwo. Co te wydarzenia oznaczają dla bliskich Ziębów?
Na Wspólnej" odc. 4261 - streszczenie
Śmierć Marii wstrząsa rodziną. Monika od rana szuka Włodka, który czuwa przed prosektorium, bo chce być jak najbliżej żony. Gdy bliscy w końcu go znajdują, słyszą, że zgodnie z procedurą ciało Marii musi zostać poddane sekcji. Dla Włodka to kolejny cios. Tymczasem Paweł wiezie Beatę do szpitala i nie mówi jej o tragedii, żeby mogła spokojnie urodzić. Na świat przychodzi zdrowa córeczka, a wzruszony Wójcik mdleje. Jarek i Eliza szykują się na najtrudniejsze, muszą powiedzieć dzieciom o śmierci babci.
Na Wspólnej" odc. 4261 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Na kolejne wydarzenia w „Na Wspólnej” nie trzeba długo czekać. Odcinek 4261 TVN pokaże we wtorek 11 sierpnia 2026 roku o 20:15.
Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to popularny serial obyczajowy, który od lat opowiada o codziennym życiu mieszkańców Warszawy. Wątki krążą wokół spraw rodzinnych i zawodowych oraz relacji, które splatają bohaterów mieszkających pod jednym adresem. Są tu i lżejsze momenty, i mocne dramaty, które potrafią odmienić losy całych rodzin. W obsadzie serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)