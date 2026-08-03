Ostatnie odcinki „Na Wspólnej” przyniosły dramat podczas powrotu Marii i Włodka z wakacji w Hiszpanii. Rodzina czekała na ich przylot, ale w samolocie pojawiły się silne turbulencje i Maria dostała nagłego ataku serca. Na pokładzie była lekarka, która od razu zaczęła reanimację. W tym czasie w Warszawie Junior wybuchł gniewem, gdy poznał tajemnicę ojca. Eliza usłyszała ważną decyzję w sprawie opieki nad dziećmi, a Agnieszka podjęła się obrony nastolatka oskarżonego o poważne przestępstwo. Co te wydarzenia oznaczają dla bliskich Ziębów?

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Na Wspólnej" odc. 4261 - streszczenie

Śmierć Marii wstrząsa rodziną. Monika od rana szuka Włodka, który czuwa przed prosektorium, bo chce być jak najbliżej żony. Gdy bliscy w końcu go znajdują, słyszą, że zgodnie z procedurą ciało Marii musi zostać poddane sekcji. Dla Włodka to kolejny cios. Tymczasem Paweł wiezie Beatę do szpitala i nie mówi jej o tragedii, żeby mogła spokojnie urodzić. Na świat przychodzi zdrowa córeczka, a wzruszony Wójcik mdleje. Jarek i Eliza szykują się na najtrudniejsze, muszą powiedzieć dzieciom o śmierci babci.

Na Wspólnej" odc. 4261 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na kolejne wydarzenia w „Na Wspólnej” nie trzeba długo czekać. Odcinek 4261 TVN pokaże we wtorek 11 sierpnia 2026 roku o 20:15.

Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to popularny serial obyczajowy, który od lat opowiada o codziennym życiu mieszkańców Warszawy. Wątki krążą wokół spraw rodzinnych i zawodowych oraz relacji, które splatają bohaterów mieszkających pod jednym adresem. Są tu i lżejsze momenty, i mocne dramaty, które potrafią odmienić losy całych rodzin. W obsadzie serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)