W ostatnich odcinkach „Na Wspólnej” nie brakowało mocnych scen, które wywróciły życie bohaterów do góry nogami. Eliza usłyszała od Agaty o romansie Jarka z Martyną i była tym kompletnie zdruzgotana. Tymczasem Jarek i Martyna byli razem, ale ich „sielankę” przerwał Junior. Chłopak wpadł w złość, gdy zobaczył ojca z kochanką. W szpitalu Lew dowiedział się, że Zoja wypisała się na własne życzenie. Skończyło się ostrą kłótnią między lekarzami. Kalski po kilku kieliszkach wygadał się koledze o problemach żony, a Janusz niechcący skrytykował twórczość Teresy. Jakie będą tego skutki dla bohaterów?

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Na Wspólnej odc. 4260 - streszczenie

Maria i Włodek wracają z urlopu w Hiszpanii, a rodzina już szykuje im powitanie na lotnisku. W trakcie lotu pojawiają się silne turbulencje i wtedy Maria dostaje ataku serca. Na pokładzie jest lekarka, która od razu zaczyna reanimację i walczy o życie Marii. W tym czasie Junior nie potrafi sobie poradzić z tym, co zobaczył. Po przyłapaniu ojca z kochanką wyżywa się na siostrze i Elizie. Eliza przekazuje mu jednak dobrą wiadomość. Sąd przyznaje jej opiekę nad dziećmi. Agnieszka bierze na siebie sprawę Tomka z poprawczaka. Starszy brat próbuje przekonać chłopaka, że współpraca z sądem może mu pomóc.

Na Wspólnej odc. 4260 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie czekają na to, co dalej ze zdrowiem Marii i rodzinną sytuacją Jarka. Nowe odcinki „Na Wspólnej” można oglądać na antenie TVN. Serial jest emitowany od poniedziałku do czwartku. Odcinek 4260 TVN pokaże w poniedziałek 10 sierpnia 2026 roku o 20:15.

Na Wspólnej - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to jedna z najdłużej emitowanych polskich telenowel, opowiadająca o codziennych problemach mieszkańców Warszawy. Serial pokazuje życie lokatorów kamienicy przy ulicy Wspólnej, ich sukcesy, porażki i skomplikowane relacje. Przez lata widzowie oglądali tu nowe związki, dramatyczne rozstania i walkę o szczęście bliskich. W obsadzie tego serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)

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