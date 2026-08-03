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W ostatnich odcinkach „Na Wspólnej” nie brakowało mocnych scen, które wywróciły życie bohaterów do góry nogami. Eliza usłyszała od Agaty o romansie Jarka z Martyną i była tym kompletnie zdruzgotana. Tymczasem Jarek i Martyna byli razem, ale ich „sielankę” przerwał Junior. Chłopak wpadł w złość, gdy zobaczył ojca z kochanką. W szpitalu Lew dowiedział się, że Zoja wypisała się na własne życzenie. Skończyło się ostrą kłótnią między lekarzami. Kalski po kilku kieliszkach wygadał się koledze o problemach żony, a Janusz niechcący skrytykował twórczość Teresy. Jakie będą tego skutki dla bohaterów?
Na Wspólnej odc. 4260 - streszczenie
Maria i Włodek wracają z urlopu w Hiszpanii, a rodzina już szykuje im powitanie na lotnisku. W trakcie lotu pojawiają się silne turbulencje i wtedy Maria dostaje ataku serca. Na pokładzie jest lekarka, która od razu zaczyna reanimację i walczy o życie Marii. W tym czasie Junior nie potrafi sobie poradzić z tym, co zobaczył. Po przyłapaniu ojca z kochanką wyżywa się na siostrze i Elizie. Eliza przekazuje mu jednak dobrą wiadomość. Sąd przyznaje jej opiekę nad dziećmi. Agnieszka bierze na siebie sprawę Tomka z poprawczaka. Starszy brat próbuje przekonać chłopaka, że współpraca z sądem może mu pomóc.
Na Wspólnej odc. 4260 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Widzowie czekają na to, co dalej ze zdrowiem Marii i rodzinną sytuacją Jarka. Nowe odcinki „Na Wspólnej” można oglądać na antenie TVN. Serial jest emitowany od poniedziałku do czwartku. Odcinek 4260 TVN pokaże w poniedziałek 10 sierpnia 2026 roku o 20:15.
Na Wspólnej - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to jedna z najdłużej emitowanych polskich telenowel, opowiadająca o codziennych problemach mieszkańców Warszawy. Serial pokazuje życie lokatorów kamienicy przy ulicy Wspólnej, ich sukcesy, porażki i skomplikowane relacje. Przez lata widzowie oglądali tu nowe związki, dramatyczne rozstania i walkę o szczęście bliskich. W obsadzie tego serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)