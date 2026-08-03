Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4260

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-08-03 7:34

W odcinku 4260 „Na Wspólnej” napięcie sięgnie zenitu zarówno w samolocie, jak i w sądzie. Maria i Włodek wracają z wyjazdu, ale ich powrót szybko przestanie być powodem do świętowania, gdy stan Marii nagle się pogorszy. A u Jarka w domu robi się coraz goręcej po tym, co odkrył Junior, i odbije się to na całej rodzinie.

W ostatnich odcinkach „Na Wspólnej” nie brakowało mocnych scen, które wywróciły życie bohaterów do góry nogami. Eliza usłyszała od Agaty o romansie Jarka z Martyną i była tym kompletnie zdruzgotana. Tymczasem Jarek i Martyna byli razem, ale ich „sielankę” przerwał Junior. Chłopak wpadł w złość, gdy zobaczył ojca z kochanką. W szpitalu Lew dowiedział się, że Zoja wypisała się na własne życzenie. Skończyło się ostrą kłótnią między lekarzami. Kalski po kilku kieliszkach wygadał się koledze o problemach żony, a Janusz niechcący skrytykował twórczość Teresy. Jakie będą tego skutki dla bohaterów?

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Na Wspólnej odc. 4260 - streszczenie

Maria i Włodek wracają z urlopu w Hiszpanii, a rodzina już szykuje im powitanie na lotnisku. W trakcie lotu pojawiają się silne turbulencje i wtedy Maria dostaje ataku serca. Na pokładzie jest lekarka, która od razu zaczyna reanimację i walczy o życie Marii. W tym czasie Junior nie potrafi sobie poradzić z tym, co zobaczył. Po przyłapaniu ojca z kochanką wyżywa się na siostrze i Elizie. Eliza przekazuje mu jednak dobrą wiadomość. Sąd przyznaje jej opiekę nad dziećmi. Agnieszka bierze na siebie sprawę Tomka z poprawczaka. Starszy brat próbuje przekonać chłopaka, że współpraca z sądem może mu pomóc.

Na Wspólnej odc. 4260 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie czekają na to, co dalej ze zdrowiem Marii i rodzinną sytuacją Jarka. Nowe odcinki „Na Wspólnej” można oglądać na antenie TVN. Serial jest emitowany od poniedziałku do czwartku. Odcinek 4260 TVN pokaże w poniedziałek 10 sierpnia 2026 roku o 20:15.

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Na Wspólnej - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to jedna z najdłużej emitowanych polskich telenowel, opowiadająca o codziennych problemach mieszkańców Warszawy. Serial pokazuje życie lokatorów kamienicy przy ulicy Wspólnej, ich sukcesy, porażki i skomplikowane relacje. Przez lata widzowie oglądali tu nowe związki, dramatyczne rozstania i walkę o szczęście bliskich. W obsadzie tego serialu występują:

  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
  • Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
  • Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
  • Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
  • Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
  • Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)
Włodek Zięba w samolocie z przerażoną miną. Stewardesa trzyma go za ramię. O serialu Na Wspólnej czytaj w SE Superseriale.
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