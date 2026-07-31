Na Wspólnej, odcinek 4267: Zdemaskowana Julka zmanipuluje Igorem! Zrzuci winę na Leona i uniknie odwyku

"Na Wspólnej" odcinek 4267 - czwartek, 20.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4267 odcinku "Na Wspólnej" Igor nie odpuści Julce tematu odwyku. Mimo tego, że po jej zdemaskowaniu, Nowakówna zagrozi nawet próbą targnięcia się na swoje życie, gdy i ojciec zechce ją wysłać na leczenie. Ale tym go nie zniechęci. Tym bardziej, że problem jego córki będzie naprawdę poważny, a ona będzie już mocno uzależniona.

A że po przymusowym leczeniu i jego partnerce Ance (Sonia Mietielica) udało się wyjść na prostą, to w przypadku córki w 4267 odcinku "Na Wspólnej" Igor będzie myślał podobnie. Dlatego zamknie ją w domu i spróbuje za wszelka cenę zmusić ją do odwyku. Jednak ona oczywiście zbagatelizuje problem, uznając, że wcale go nie ma.

Naiwny Igor da się przekabacić uzależnionej Julce w 4267 odcinku "Na Wspólnej"!

A gdy to nie zadziała, to sprytna nastolatka w 4267 odcinku "Na Wspólnej" zmieni taktykę. Tym bardziej, że Igor nie odpuści jej tematu narkotyków i zacznie o nie wypytywać, w związku z czym dziewczyna postanowi wkopać Leona. W zupełnym przeciwieństwie do jego samego, czy Maćka (Aleksander Kalczyński), którzy nie wydali jej przed ojcem. Julka zrzuci całą winę na swojego byłego chłopaka i przyzna ojcu, że to właśnie on jako pierwszy dał jej spróbować narkotyków.

Tyle tylko, że to nie on ją od nich uzależni, ale o tym w 4267 odcinku "Na Wspólnej" Julka już nie wspomni ojcu! Tak samo jak o tym, że Juszczyk nie chciał, aby ćpała, sam więcej jej nie dawał i próbował wybić jej ten temat z głowy. A gdy to nie poskutkowało, to także zechciał wysłać ją na odwyk, ale narkotyki okażą się dla niej ważniejsze od miłości. Ale tego Igor nie będzie już wiedział, bo córka powie mu tylko to, co dla niej wygodne.

Nowak odpuści uzależnionej córce w 4267 odcinku "Na Wspólnej"!

I oczywiście, w tej sytuacji w 4267 odcinku "Na Wspólnej" Igor ostro wścieknie się na chłopaka, na którego przeleje całą swoją złość. Nowak postanowi od razu skonfrontować się z Leonem, dzięki czemu jego córce znów się upiecze, bo finalnie temat odwyku zejdzie na drugi plan. A ona znów będzie mogła wrócić do brania, bo jej ojciec nie doprowadzi tej sprawy do końca.

Szczególnie, że w 4275 odcinku "Na Wspólnej" Julka znów zacznie urabiać ojca, dzięki czemu już w 4277 odcinku "Na Wspólnej" kolejny raz spotka się z dilerem (Hubert Simon) i zakupi od niego kolejną porcję narkotyków. Czy zatem to wreszcie kiedyś się skończy? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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