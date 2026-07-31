Grzesiek znów pojawi się w "Na Wspólnej"? WIemy, jak dowie się o śmierci pani Marii

Wielki powrót Grześka do "Na Wspólnej"? Śmierć matki załamie Ziębów

W 4260. odcinku serialu "Na Wspólnej" dojdzie do tragicznego finału wątku pani Marii (nieodżałowana Bożena Dykiel). Kobieta dostanie ataku serca podczas lotu samolotem, co skończy się jej śmiercią. Ta nagła strata całkowicie zrujnuje jej rodzinę. Organizacja pogrzebu i próby opanowania chaosu spadną na barki Weroniki (Renata Dancewicz). Z kolei Bogdan (Wojciech Brzeziński) zareaguje w sposób, który wprawi najbliższych w osłupienie – mężczyzna popadnie w głębokie wyparcie i całkowicie odetnie się od jakichkolwiek uczuć.

W 4263. odsłonie "Na Wspólnej" (zaplanowanej na 13 sierpnia) twórcy przypomną widzom o postaci Grześka, w którego wcielał się Leszek Lichota. Żaneta (Anna Guzik) nie będzie mogła pogodzić się z faktem, że jej dawny mąż – z racji statusu świadka koronnego i braku bieżącego kontaktu z rodziną – o tragicznej śmierci własnej matki dowie się od funkcjonariuszy policji.

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Na szczęście rozmowę Żanety i Wojtka (Wojciech Błach) usłyszy Juliusz (Daniel Olbrychski). Mężczyzna natychmiast postanowi interweniować. Skontaktuje się ze swoimi ludźmi za granicą, a następnie przekaże Żanecie dobre wieści – jednemu z jego znajomych udało się już dotrzeć do Zięby i osobiście przekazać mu tragiczną wiadomość. Czy taki rozwój wydarzeń zwiastuje powrót Leszka Lichoty do obsady i pojawienie się Grześka na ulicy Wspólnej? Tego na razie nie potwierdzono, jednak to doskonały pretekst do przywrócenia tego wątku. Więcej informacji o wydarzeniach z 4263. odcinka znajduje się poniżej.

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Co wydarzy się w 4263. odcinku "Na Wspólnej"? (Premiera 13 sierpnia)

Weronikę dręczą obawy o los żony Grega, a Lew jest zaangażowany w sprawę maltretowanej pacjentki. Kalska dzwoni do Roztockiej, tłumacząc się chorobą, i tym samym odwołuje zaplanowane spotkanie. Prawniczka jednak nie zamierza odpuścić – postanawia osobiście odwiedzić Ewelinę. Jak zareaguje na to Greg? W międzyczasie ofiara przemocy, którą opiekuje się doktor Nalepa, stawia się na oddziale zgodnie z jego wcześniejszą sugestią. Lekarz musi wykazać się wielką delikatnością, aby nie spłoszyć kobiety i skłonić ją do przyjęcia pomocy. Z pomocą Żanecie i jej dawnemu ukochanemu przychodzi Juliusz. Przypadkiem słyszy on dyskusję synowej z Wojtkiem – Żaneta bardzo przeżywa fakt, że Grzesiek (syn Ziębów), który ukrywa się jako świadek koronny, o odejściu matki dowie się z policyjnego komunikatu. Ten scenariusz wydaje się jej przerażający. Juliusz, wykorzystując swoje znajomości, jeszcze tego samego dnia informuje Żanetę, że jego znajomy z powodzeniem przekazał Grześkowi smutną nowinę. Wdzięczna Żaneta dziękuje teściowi. Z kolei Jarek zdoła odbudować relację z Juniorem, ale nad jego związkiem z Martyną zawisną ciemne chmury. Mimo żalu Junior zjawia się na umówionym spotkaniu z ojcem. Obaj odbywają poważną, męską pogawędkę, po której chłopiec decyduje się zaakceptować nową partnerkę ojca. Wkrótce potem Jarek widzi się z Martyną. Informuje ją o chęci zapoznania jej z dziećmi i zacieśnienia więzi. Odpowiedź kobiety całkowicie go zaskakuje!

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