Na Wspólnej, odcinek 4267: Greg wyżyje się na Ewelinie! Po tym odkryciu wpadnie w szał - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4267 - czwartek, 20.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4267 odcinku "Na Wspólnej" Greg ostro się wścieknie, gdy Lew powie mu o tym, że Weronika załatwiła jego żonie pomoc terapeutyczną. Mimo tego, że przecież będzie wmawiał im, że choruje ona na depresję, a ostatnio, że nawet nawet odstawi leki, a oni po prostu będą chcieli ją wesprzeć w tym trudnym czasie. Jednak Kalski wcale nie będzie chciał ich pomocy.

Zwłaszcza, że w 4267 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina wcale nie będzie cierpieć przez żadną depresję, a przez niego, bo to on będzie się nad nią znęcał. Ale oczywiście ani słowem nie zająknie się o tym przed Nalepą, który będzie go postrzegał jako ideał, ani jego ukochaną. Choć akurat Roztocka będzie mieć swoje przypuszczenia do tego, że wcale tak nie jest i będzie mieć rację!

Ewelina oberwie przez Weronikę w 4267 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w 4267 odcinku "Na Wspólnej" Kalski ponownie wyżyje się na swojej żonie. Tym bardziej, że żona najwidoczniej nie przestraszy się jego zastraszenia przed kolacją z Lwem i Weroniką, skoro znajdzie chwilę na rozmowę z Roztocką bez jego obecności, za co po ich wyjściu już przyjdzie jej zapłacić. Mimo, że to prawniczka sama do niej podejdzie, aby zdobyć jej zaufanie i jej pomóc, gdy bardzo przejmie się jej losem. Ale i tak zapłaci za to Ewelina.

I niestety nie inaczej będzie w 4267 odcinku "Na Wspólnej", gdy za kolejną pomoc Roztockiej, także oberwie Kalska. Greg wyżyje się na swojej żonie, zwłaszcza, ze będzie pewien, że Ewelina wydała go przed Weroniką i stąd ta załatwiła jej terapeutę, któremu także będzie mogła powiedzieć o tym, że jest on zwykłym sadystą. A oczywiście nie będzie mu na tym zależało.

Sadysta Kalski na tym się nie zatrzyma w 4267 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4267 odcinku "Na Wspólnej" Greg będzie chciał, aby każdy patrzył na niego z takim podziwem jak Nalepa, czy reszta oddziału kardiochirurgicznego. Mimo iż wcale nie będzie bogiem, bo w domu będzie zwykłym potworem, który będzie rozładowywał emocje na swojej bezbronnej żonie.

Zwłaszcza, że w 4267 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina nikomu o tym nie powie i go nie wyda, przez co niestety będzie stwarzać mu do tego warunki. A on oczywiście będzie z tego korzystał. Tyle tylko, że z czasem nie poprzestanie wyłącznie na słowach i dołoży do tego także czyny...

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