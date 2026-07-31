Na Wspólnej, odcinek 4267: Greg wyżyje się na Ewelinie! Po tym odkryciu wpadnie w szał - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-31 14:30

W 4267 odcinku "Na Wspólnej" wściekły Greg (Michał Sitarski) wyżyje się na Ewelinie (Marta Malikowska), gdy dowie się od Nalepy (Przemysław Sadowski), że Weronika (Renata Dancewicz) załatwiła jego żonie pomoc terapeutyczną. Kalski będzie przekonany, że małżonka wydała go przed Roztocką w trakcie ich chwilowej rozmowy, której on nie mógł kontrolować. Już za to nieposłuszeństwo kardiochirurg zacznie znęcać się nad żoną. Ale w 4267 odcinku "Na Wspólnej" to dopiero będzie... Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Na Wspólnej" odcinek 4267 - czwartek, 20.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4267 odcinku "Na Wspólnej" Greg ostro się wścieknie, gdy Lew powie mu o tym, że Weronika załatwiła jego żonie pomoc terapeutyczną. Mimo tego, że przecież będzie wmawiał im, że choruje ona na depresję, a ostatnio, że nawet nawet odstawi leki, a oni po prostu będą chcieli ją wesprzeć w tym trudnym czasie. Jednak Kalski wcale nie będzie chciał ich pomocy.

Zwłaszcza, że w 4267 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina wcale nie będzie cierpieć przez żadną depresję, a przez niego, bo to on będzie się nad nią znęcał. Ale oczywiście ani słowem nie zająknie się o tym przed Nalepą, który będzie go postrzegał jako ideał, ani jego ukochaną. Choć akurat Roztocka będzie mieć swoje przypuszczenia do tego, że wcale tak nie jest i będzie mieć rację!

Ewelina oberwie przez Weronikę w 4267 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w 4267 odcinku "Na Wspólnej" Kalski ponownie wyżyje się na swojej żonie. Tym bardziej, że żona najwidoczniej nie przestraszy się jego zastraszenia przed kolacją z Lwem i Weroniką, skoro znajdzie chwilę na rozmowę z Roztocką bez jego obecności, za co po ich wyjściu już przyjdzie jej zapłacić. Mimo, że to prawniczka sama do niej podejdzie, aby zdobyć jej zaufanie i jej pomóc, gdy bardzo przejmie się jej losem. Ale i tak zapłaci za to Ewelina.

I niestety nie inaczej będzie w 4267 odcinku "Na Wspólnej", gdy za kolejną pomoc Roztockiej, także oberwie Kalska. Greg wyżyje się na swojej żonie, zwłaszcza, ze będzie pewien, że Ewelina wydała go przed Weroniką i stąd ta załatwiła jej terapeutę, któremu także będzie mogła powiedzieć o tym, że jest on zwykłym sadystą. A oczywiście nie będzie mu na tym zależało.

Sadysta Kalski na tym się nie zatrzyma w 4267 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4267 odcinku "Na Wspólnej" Greg będzie chciał, aby każdy patrzył na niego z takim podziwem jak Nalepa, czy reszta oddziału kardiochirurgicznego. Mimo iż wcale nie będzie bogiem, bo w domu będzie zwykłym potworem, który będzie rozładowywał emocje na swojej bezbronnej żonie.

Zwłaszcza, że w 4267 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina nikomu o tym nie powie i go nie wyda, przez co niestety będzie stwarzać mu do tego warunki. A on oczywiście będzie z tego korzystał. Tyle tylko, że z czasem nie poprzestanie wyłącznie na słowach i dołoży do tego także czyny...

Greg o surowym spojrzeniu stoi z założonymi rękami obok smutnej Eweliny. O ich losach w Na Wspólnej czytaj na SE Superseriale.
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