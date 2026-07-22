Na Wspólnej, odcinek 4257: Weronika przejrzy Grega! Domyśli się, co Kalski robi żonie

"Na Wspólnej" odcinek 4257 - wtorek, 4.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4257 odcinku "Na Wspólnej" po wspólnej kolacji z Gregiem i Eweliną, wątpliwości Weroniki co do lekarza powrócą ze zdwojoną siłą. I choć Roztocka spojrzy na niego przychylniejszym okiem, gdy zobaczy jak przed szpitalem gra w piłkę z synem swojego pacjenta, to jednak prędko zmieni zdanie po zapoznaniu jego żony.

Wszystko przez to, że w 4257 odcinku "Na Wspólnej" prawniczka zacznie podejrzewać, że Kalski źle ją traktuje. Tym bardziej, że i w takim stylu jej dał się poznać, gdy zajął jej miejsce na parkingu i jeszcze obraził. I stąd Weronika zachowa czujność w zupełnym przeciwieństwie do Lwa, który w trakcie pierwszego spotkania z Eweliną nie zauważył, jak bardzo boi się ona męża. Ale Roztocka nie pozostanie na to ślepa!

Weronika zacznie podejrzewać, że Greg źle traktuje żonę w 4257 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4257 odcinku "Na Wspólnej" Weronika zacznie podejrzewać, że Ewelinie może dziać się krzywda. Roztocka postanowi mieć pewność, dlatego zechce jeszcze spotkać się z Kalską na osobności, co z kolei nie spodoba się jej mężowi. Tym bardziej, że jego żona mocno polubi prawniczkę, która przecież mogłaby mu zagrozić, gdyby dowiedziała się prawdy.

Szczególnie, że będzie z charakteru zupełnie inna niż jego żona. A fakt, że na dodatek jeszcze będzie prawniczką będzie dla niego szczególnie niewygodny, bo Weronika będzie mogła odkryć, że Ewelina wcale nie cierpi na depresję, tylko jest ofiarą własnego męża, który może się nad nią znęcać. Czy zatem, w 4258 odcinku "Na Wspólnej" dopuści do ich spotkania?

Roztocka nie zostawi Eweliny bez pomocy w 4258 odcinku "Na Wspólnej"!

A może w 4258 odcinku "Na Wspólnej" przekabaci Nalepę, aby jednak do niego nie doszło lub sam zdoła wpłynąć na żonę? Tego póki o nie wiadomo. Jednak pewnym jest, że do spotkania obu pań w końcu dojdzie, jak nawet nie wtedy, to później!

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" Roztocka zjawi się w domu Kalskich pod nieobecność Grega, aby porozmawiać z wystraszoną Eweliną. Oczywiście, lekarz spróbuje to uniemożliwić, wracając do domu z kwiatami i truskawkami i odgrywając idealnego męża, ale tym nie zwiedzie Weroniki, tak jak Lwa nawet przy wspólnym piciu. Czy Roztocka w końcu dojdzie do prawdy? Zwłaszcza, że to nie będzie ich ostatnie spotkanie sam na sam!

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