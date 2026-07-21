Na Wspólnej, odcinek 4259: Pijany Greg zdemaskuje się przed Lwem? Mocno otworzy się przed Nalepą - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4259 - czwartek, 6.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4259 odcinku "Na Wspólnej" Greg i Lew spotkają się przy wódce. Tym bardziej, gdy ze szpitala wypisze się ich pacjenta Zoja, która będzie ofiarą przemocy domowej, co Nalepa od początku będzie podejrzewał, gdy zobaczy ślady pobicia na jej ciele. Jednak pacjentka nie będzie chciała tego zgłosić i postanowi milczeć, czym wyprowadzi lekarza z równowagi, bo ten nie będzie mógł na to spokojnie patrzeć.

Ale w efekcie osiągnie odwrotny efekt, bo dziewczyna ucieknie, a przyjaciel jeszcze mu dołoży! W 4259 odcinku "Na Wspólnej" Kalski obwini Nalepę o zbytnią nachalność wobec kobiety. Szczególnie, że będzie miał w kwestii przemocy zupełnie inne podejście niż Lew. Tym bardziej, iż będzie istnieć ryzyko, że sam jest zwyrodnialcem, co będzie podejrzewać Weronika (Renata Dancewicz), gdy w końcu spotkają się na wspólnej kolacji z Kalskimi.

Pijany Greg opowie Nalepie o Ewelinie w 4259 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak Lew i wtedy w 4259 odcinku "Na Wspólnej" nie połączy kropek. Tak samo, jak i przy pierwszym zapoznaniu Eweliny, czy późniejszej odwołanej ich pierwszej kolacji w domu prawniczki. Tym bardziej, że Greg wmówił Nalepie, że jego żona cierpi na depresję, a z siebie zrobił największego pokrzywdzonego tej sytuacji. Do tego stopnia, że przyjaciel zaczął mu współczuć, ale Kalski nie chciał drążyć tematu.

Aczkolwiek w 4259 odcinku "Na Wspólnej" po alkoholu jednak postanowi otworzyć się przed Nalepą. Pijany Greg przy wódce podzieli się z przyjacielem swoimi zmartwieniami, dotyczącymi depresji swojej żony. Ale czy pod wpływem alkoholu nie powie mu o kilka słów za dużo? Co prawda, będzie się trzymał wcześniejszej choroby żony, jednak czy utrzyma to do końca? A może jednak się zdemaskuje?

Prawda o Kalskim wyjdzie na jaw w 4259 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy w 4259 odcinku "Na Wspólnej" Nalepa w końcu pozna prawdę o swoim przyjacielu? Czy Weronika będzie mieć co do niego rację, a Lew zrozumie, jak bardzo się co do niego pomylił? A może Kalski znów zdoła go zmanipulować?

Tego póki co nie wiadomo, ale pewno jest jedno! A mianowicie, ze Weronika nie odpuści, dopóki nie odkryje prawdy! I w tym celu w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" postanowi spotkać się z Eweliną sam na sam, aby faktycznie przekonać się, że jej podejrzenia co do Grega są słuszne. Czy odkryje, że Kalski faktycznie źle traktuje swoją żonę? Czy Kalska wcale nie będzie cierpieć na depresję, a będzie ofiarą przemocy domowej jak Zoja? Przekonamy się już niebawem!

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