Na Wspólnej, odcinek 4256: Wojtek umówi się na randkę z Ulą! Zaskakujący finał internetowej znajomości - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4256 - poniedziałek, 3.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4256 odcinku "Na Wspólnej" Wojtek znów podszyje się pod ojca na forum jazzowym, gdzie zaczął on pisać z Krystyną. Tym bardziej, gdy dowie się, że nowa relacja ojca nie wypaliła, jednak zupełnie nie będzie wiedział, z jakiego powodu, bo Juliusz nie będzie chciał z nim rozmawiać na ten temat. Jednak będzie świadomy tego, że Kwiatkowskiego mocno to dotknie, bo po zawodzie miłosnym nawet nie będzie chciał chciał leczyć. Jednak ostatecznie go do tego przekona.

Ale na tym nie poprzestanie i w 4256 odcinku "Na Wspólnej" postanowi dowiedzieć się, kim jest tajemnicza Krystyna. Zwłaszcza, gdy z jej konta przyjdzie do jego ojca kolejna wiadomość, na którą zdecyduje się nie tylko odpisać, ale również umówić się z kobietą na spotkanie, na co i ona się zgodzi. Szczególnie, że po drugiej stronie wcale nie zasiądzie Agier, a Ula! Czemu?

Ula i Wojtek zszokują się na swój widok w 4256 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że Krystyna każe Uli usunąć jej konto, gdy dowie się, że padła ona ofiara oszusta, bo Janusz ze szpitala będzie miał żonę, co zdemaskuje przed nią Juliusz. Tyle tylko, że Agier nie będzie świadoma tego, że to właśnie Kwiatkowski jest prawdziwym mężczyzną, z którym pisała na forum. Podobnie jak Ula, która jednak postanowi się tego dowiedzieć. Dlatego w 4256 odcinku "Na Wspólnej" zgodzi się przyjść na umówione spotkanie, aby poznać prawdziwego Janusza.

Jednak w 4256 odcinku "Na Wspólnej" mocno się zszokuje, gdy w "Barze u Ziębów" zobaczy Wojtka. Ale podobna będzie także i reakcja Szulca, bo przecież Wojtek będzie wiedział, że Ula jest córką Kamila (Kazimierz Mazur), ukochanego Łucji (Magdalena Kaczmarek), której matką będzie właśnie Krystyna. Z kolei Hofferówna będzie świadoma tego, że Szulc jest ojcem Kwiatkowskiego, bo wcześniej zobaczy ich razem, a Juliusza będzie znać ze scysji z Agier na dziedzińcu.

Hofferówna i Szulc pogodzą Krystynę i Juliusza w 4257 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4256 odcinku "Na Wspólnej" zachowanie Wojtka nie ujdzie jednak płazem, bo Juliusz dowie się o jego podstępie i ostro wścieknie się na syna! Tym bardziej, gdy jeszcze dowie się o kolejnej intrydze Szulca z Agier, a tak naprawdę z Hofferówną! Ale szybko złagodnieje, gdy ponownie wpadnie w "Barze u Ziębów" już na prawdziwą Krystynę. I tym razem ich spotkanie zaowocuje już ociepleniem ich relacji.

Szczególnie, że już w szpitalu Agier spojrzy na Kwiatkowskiego łaskawszym okiem, gdy dowie się, że uratował on Andżelę (Joanna Opozda) przed groźnymi bandytami. A gdy jeszcze w 4257 odcinku "Na Wspólnej" znó na siebie wpadną to już w ogóle. Czy zatem w końcu zostaną parą i w rzeczywistym świecie? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

10