Na Wspólnej, odcinek 4255: Ula pozna prawdziwą tożsamość Janusza! To z nim umówi się Agier - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4255 - czwartek, 30.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4255 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna już będzie wiedziała, że straszy mężczyzna ze szpitala, którego omyłkowo weźmie za Janusza, poznanego na forum jazzowym, wcale nim nie będzie! A wszystko za sprawą Juliusza (Daniel Olbrychski), w rzeczywistości Janusza, który go przed nią zdemaskuje. Choć sam przed się nie przyzna, że tu chodzi właśnie o niego!

I to wystarczy, aby w 4255 odcinku "Na Wspólnej" Agier zrozumiała, że padła ofiara oszusta i poleciła Uli jak najszybciej usunąć jej konto z aplikacji randkowej. Ale Hofferówna wcale jej nie posłucha, bo najpierw postanowi się dowiedzieć, kim tak naprawdę był ten mężczyzna i to nawet za plecami Krystyny!

To on okaże się prawdziwym Januszem w 4255 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4255 odcinku "Na Wspólnej" Ula napisze do Janusza w imieniu i z konta Krystyny. Hofferówna szybko otrzyma odpowiedź i mocno się zdziwi, gdy napisze ją do niej Wojtek! Ale spokojnie, bo to wcale nie Szulc okaże się wspomnianym mężczyzną tylko właśnie Juliusz!

W 4255 odcinku "Na Wspólnej" Wojtek odnajdzie aplikację randkową w laptopie ojca, który będzie się tam podawał właśnie za Janusza! I to on pod zmienionym imieniem będzie pisał z Krystyną, czego Agier nie będzie świadoma. Mimo, że Kwiatkowski przyjdzie na ich umówione spotkanie, ale ona nie weźmie go za mężczyznę, z którym tak dobrze pisało jej się na forum.

Czy Krystyna pozna prawdziwą twarz Janusza w 4255 odcinku "Na Wspólnej"?

I nic dziwnego, bo ich spotkania nie będą należeć do udanych, przez co nawet przez myśl jej nie przyjdzie, że w rzeczywistości mogłaby umówić się z Juliuszem. Aczkolwiek już w trakcie odwiedzin w szpitalu zmieni co do niego zdanie, gdy dowie się, że uratował Andżelę (Joanna Opozda), z którą wcześniej go nakryła, przed groźnymi bandytami. Ale czy w 4255 odcinku "Na Wspólnej" to wystarczy?

I przede wszystkim, czy w 4255 odcinku "Na Wspólnej" Ula przyzna się Krystynie, że za jej plecami dotarła do prawdziwego Janusza? Czy zdradzi Agier jego prawdziwą tożsamość? Czy pani profesor dowie się, że to naprawdę Juliusz? Jak na to zareaguje? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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