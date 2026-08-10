Dziedzictwo, odcinek 1006. Poyraz czeka na miłosne wyznanie Nany. Ona zrobi coś nieoczekiwanego - ZDJĘCIA

Nana odrzuca zaloty Poyraza w 1006. odcinku „Dziedzictwa”

Widzowie doskonale pamiętają wydarzenia z 1004. odsłony „Dziedzictwa”, gdy Nana i Poyraz wyjechali w podróż poślubną. Romantyczną kolację i próbę wyznania miłości przerwała dramatyczna wieść o pogorszeniu stanu zdrowia Yusufa. Chłopiec trafił do placówki medycznej, a jak informuje portal Eska, winą za to obarczono Cennet, która zaserwowała mu truciznę!

Nadchodzący 1006. epizod przyniesie kontynuację tych wątków. Poyraz zapragnie powrócić do przerwanej wcześniej rozmowy. Nana jednak skutecznie zacznie unikać bezpośredniej konfrontacji z mężem. Taka postawa wywoła u mężczyzny spore zdziwienie, ale też delikatne rozbawienie, gdyż cechuje go niesamowita cierpliwość w dążeniu do celu.

Randka prokuratora z Ezgi i życiowe wyznanie Merta

Równocześnie Mert decyduje się na odważny krok i powierza Nanie swój wielki sekret – okazuje się, że darzy on Nazli szczerą miłością. Tymczasem po pokonaniu problemów zdrowotnych Yusuf powraca na stałe do swoich szkolnych obowiązków.

Aynur z kolei przyjmuje od Kvana zaproszenie na kolację oraz kwiaty. Presja ze strony Adalet sprawia jednak, że kobieta wciąż nie umie zapomnieć o Sinanie. Prokurator tymczasem decyduje się na romantyczne spotkanie w towarzystwie Ezgi.

„Dziedzictwo” – emisja 1006. odcinka na antenie TVP1

Telewizja Polska emituje nowe odcinki tureckiej telenoweli każdego dnia o 16:00 w TVP1. Zgodnie z harmonogramem 1006. odcinek „Dziedzictwa” zostanie pokazany w środę, 19 sierpnia 2026 roku. Fani formatu mogą też śledzić wszystkie epizody online w serwisie streamingowym TVP VOD.

Obsada serialu „Dziedzictwo” i fabuła tureckiego hitu

Format „Dziedzictwo” (oryginalnie „Emanet”) to znana telenowela o dramatach, miłości i rodzinnych bataliach. Początkowo fabuła skupiała się na osieroconym Yusufie, którym zaopiekował się srogi wuj Yaman. Pojawienie się skromnej ciotki Seher wywróciło ich świat do góry nogami i przyniosło ogromne emocje. Pomimo licznych intryg i początkowej wrogości, między opiekunami zaiskrzyło, a ich wyjątkowa więź dała chłopcu nadzieję na lepsze jutro.

Kolejne sezony przyniosły dramatyczny zwrot akcji. Gdy śmierć ponosi Yaman Kırımlı, sytuacja staje się krytyczna. Cały ciężar wychowania Yusufa i opieki nad jego ogromnym dziedzictwem spada ostatecznie na barki Nany Maryam.

Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, gdy nad Naną zawisa widmo rychłej deportacji. Wówczas na jej drodze staje Poyraz, który chce uchronić świat małego Yusufa przed kolejnym rozpadem. Mężczyzna podejmuje ryzykowną decyzję i bierze z kobietą fikcyjny ślub. To zaaranżowane małżeństwo z rozsądku błyskawicznie staje się powodem nowych, nieoczekiwanych napięć i skomplikowanych relacji.

W obsadzie tego formatu znaleźli się m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı,

Sıla Türkoğlu grająca postać Seher Kırımlı,

Nanuka Stambolishvili jako serialowa Nana,

Nik Xhelilaj odgrywający Poyraza,

Berat Rüzgar Özkan w roli małego Yusufa.

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