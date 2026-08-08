Na Wspólnej, odcinki 4264-4267. Julka zniszczy życie Igorowi! Brzozowski będzie musiał zapłacić wysoką cenę - ZDJĘCIA

Co czeka bohaterów serialu "Na Wspólnej"?

Nadciągające epizody serialu "Na Wspólnej" przyniosą prawdziwe trzęsienie ziemi, szczególnie w przypadku losów Julki i Andrzeja. Igor kompletnie straci panowanie nad sobą, gdy odkryje, w jakim stanie znajduje się jego odurzona córka. Kiedy stanowczo zarządzi leczenie odwykowe, dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równolegle Krzysztof Smolny przedstawi Andrzejowi brutalną prawdę o jego tragicznej sytuacji życiowej, która wydaje się nie mieć wyjścia. Złamany Brzozowski będzie musiał stawić czoła prawdopodobnie najtrudniejszej wymianie zdań, jakiej kiedykolwiek doświadczył. Szczegółowe streszczenia odcinków o numerach 4264, 4265, 4266 oraz 4267 prezentujemy poniżej.

"Na Wspólnej" - jak dobrze pamiętasz stare odcinki? Pytanie 1 z 10 Jak zginął Wiktor, brat Michała i Andrzeja? W katastrofie lotniczej W wypadku samochodowym Popełnił samobójstwo Następne pytanie

"Na Wspólnej" odcinek 4264. Andrzej musi powiedzieć dzieciom prawdę o więzieniu (17 sierpnia)

Andrzej stanie przed koniecznością przekazania synom wstrząsającej informacji – czyżby groziła mu odsiadka?! Zdesperowany wpadnie do mieszkania Smolnych, by błagać Krzysztofa o zablokowanie publikacji tekstu ujawniającego handel dyplomami. Smolny postawi sprawę jasno: Andrzej ma tylko cztery tygodnie na uratowanie siebie, ponieważ Gwiazdowie nie zrezygnują z ataku! Basia doradzi eksmężowi szczerość, namawiając go do uprzedzenia synów, zanim o wszystkim poinformują ich dziennikarze. Andrzeja czeka więc potwornie ciężka rozmowa z Danielem, Kubą oraz... żoną, która gorączkowo próbuje go odnaleźć! Z kolei Weronikę zaczną nękać ponure przeczucia dotyczące partnerki Kalskiego. Lew ucieknie się do podstępu, sugerując pobitej pacjentce, by stawiała się na wizyty kontrolne w towarzystwie partnera. W tym samym czasie brutalny Greg zacznie grozić zastraszonej żonie umieszczeniem jej w szpitalu psychiatrycznym. Kalski wyzna Nalepie, że Ewelina rzuciła leki przeciwdepresyjne i przestała chodzić na terapię... Zaniepokojona Weronika spróbuje skontaktować się z Kalską, ale słuchawkę podniesie Greg! Natomiast przed Agnieszką zarysuje się perspektywa starcia z bezdusznym systemem i... pospolitym przestępcą. Olszewska spotka się z kuratorką, która stanowczo domaga się pozbawienia wolności jej nastoletniego klienta, Tomka. Prawniczka poprosi o jeszcze jedną szansę, zarzekając się, że osobiście przypilnuje jego powrotu do społeczeństwa. Do jej domu wtargnie starszy brat chłopaka, lecz Agnieszka nie wpadnie w panikę, tylko stanowczo zażąda od intruza, aby wpłynął na Tomka i zmusił go do poprawy zachowania.

Odcinek 4265 "Na Wspólnej". Julka sięga dna, by zdobyć narkotyki (18 sierpnia)

Obawy Weroniki niestety się potwierdzą – Kalski faktycznie maltretuje swoją partnerkę! Przed zaplanowaną, wspólną kolacją z Nalepą i małżeństwem Kalskich, Roztocka zjawi się w mieszkaniu Eweliny wcześniej, chcąc z nią porozmawiać pod nieobecność Lwa i Grega. Delikatnie spróbuje przekonać przerażoną ofiarę, że może na nią liczyć... Kalski wpadnie we wściekłość, odkrywając, że jego żona konwersuje z kimś bez jego nadzoru. Gdy goście opuszczą mieszkanie, oprawca ponownie rzuci się na Ewelinę! Z kolei Julka upadnie na samo dno – w pogoni za działką straci resztki godności! Przed Igorem będzie się tłumaczyć, zwalając winę za swój stan na zakończenie związku z Leonem i kłamiąc, że powoli wraca do normalności. Następnie poprosi ojca o fundusze na wypad z przyjaciółkami. Kiedy usłyszy odmowę, zdesperowana uda się do dilera, łasząc się i oferując absolutnie wszystko w zamian za towar. Odtrącona z niesmakiem, zdecyduje się okraść własną rodzinę – Ewę oraz Ostrowskiego! Tymczasem mąż ostrzeże Agnieszkę przed starszym Tworkowskim – popularny "Żaba" to w rzeczywistości notoryczny kryminalista z potężną kartoteką! Ryszard doskonale zorientuje się, że to właśnie on stał za wczorajszym włamaniem. Mimo tych rewelacji, Olszewska nie zrezygnuje z pomocy Tomkowi, przygotowując dla niego świetne buty do koszykówki. Zapowie również poszukiwania organizacji, która zorganizuje chłopakom z ośrodka profesjonalne treningi. Wychodząc z placówki, prawniczka nagle zauważy zniknięcie swojego portfela...

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"Na Wspólnej" odcinek 4266. Julka szantażuje Igora śmiercią (19 sierpnia)

Julka nie wróci na noc do mieszkania, a wytrącony z równowagi Igor nie będzie w stanie nawiązać z nią połączenia telefonicznego. Nowak odnajdzie Leona i zmusi go do skontaktowania się z dziewczyną, aby ta do niego przyszła. Kiedy plan wypali, ojciec brutalnie zaciągnie córkę do jej pokoju. Od razu dostrzeże, że Julka jest pod wpływem, a w jej torbie natrafi na kolejne dawki mefedronu. Ostrowski zasugeruje znalezienie odpowiedniej placówki odwykowej, na co przerażona dziewczyna zacznie wrzeszczeć, że popełni samobójstwo! To wyznanie wprawi Igora w totalne przerażenie... Równocześnie Agnieszka nie straci zapału do pomocy młodocianym przestępcom! Za wszelką cenę spróbuje zorganizować trenera koszykówki dla podopiecznych poprawczaka, by wesprzeć Tomka oraz resztę grupy. Kiedy okaże się, że żadna organizacja nie posiada odpowiednich funduszy na ten cel, Olszewska odmówi kapitulacji. Wpadnie na pomysł, by wspólnie z mężem założyć własną fundację dla trudnej młodzieży. Ryszard uzna to jednak za totalne marnotrawstwo czasu i zasobów, co doprowadzi do obrażenia się na niego żony! Tymczasem Juliusz napotka kolejny problem w walce o serce Krystyny... Początkowo zaplanuje wyznać profesor Agier całą prawdę i zdradzić, że to on jest jej tajemniczym Januszem z sieci! Zmieni jednak zdanie, dowiadując się o jej zaplanowanym spotkaniu z facetem, którego poznała podczas medycznego sympozjum. Juliusz z trudem zamaskuje swoje rozgoryczenie, po czym w iście szpiegowskim stylu zacznie opracowywać strategię wyeliminowania rywala z otoczenia Krystyny!

"Na Wspólnej" odcinek 4267. Igor dowiaduje się prawdy o narkotykach córki (20 sierpnia)

Igor zamknie się z Julką w mieszkaniu, nie pozwalając jej wyjść, aż ta nie zrozumie, że potrzebuje specjalistycznej pomocy. Córka nadal będzie twierdzić, że spróbowała mefedronu zaledwie kilka razy i z pewnością nie wpadła w nałóg. Nowak w końcu wymusi na niej zeznania i dowie się, że to Leon poczęstował ją po raz pierwszy. Wpadając w szał, Igor zostawi dziewczynę pod opieką Ewy i ruszy na poszukiwania chłopaka z zamiarem brutalnej zemsty! W innej części miasta Kalski wpadnie w furię – czy prawda o nim ujrzy światło dzienne? Weronika zaoferuje Ewelinie namiar na znakomitego specjalistę od leczenia depresji. Lew co prawda wyrazi opinię, że nie powinni angażować się w cudze sprawy, ale mimo to wspomni Kalskiemu o próbie pomocy. Greg wpadnie w szał, zarzucając koledze brak dyskrecji w temacie stanu psychicznego jego żony! Za zamkniętymi drzwiami mieszkania, Kalski znów przeistoczy się w potwora… W tym samym czasie Juliusz dozna kolejnego rozczarowania, widząc, że Krystyna obdarzyła sympatią Jana... Były szpieg zaprosi na przechadzkę kobietę, której uprzednio storpedował randkę, lecz Agier nie stawi się na spotkaniu. Okazuje się, że to właśnie Jan zatrzymał ją przy pomocy kwiatów i słów wytłumaczenia. Juliusz zrozumie, że profesor wybaczyła nowemu adoratorowi i, co gorsza, bardzo ceni sobie jego towarzystwo! Czy zakochany Kwiatkowski ostatecznie skapituluje?

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