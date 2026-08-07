Dziedzictwo, odcinek 1005: Wściekły Sinan robi jej awanturę. Emocje wzięły górę po jej randce z innym mężczyzną - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-07 17:11

Co wydarzy się w najnowszym, 1005. odcinku tureckiego hitu „Dziedzictwo”? Napięcie między bohaterami rośnie – Aynur postanawia dać szansę Kvanowi, a Nana i Poyraz przerywają swój wyjazd przez problemy zdrowotne Yusufa. Jak te sytuacje wpłyną na dalsze losy bohaterów? Nowy epizod zadebiutuje we wtorek, 18 sierpnia, na kanale TVP1. Poniżej znajdziecie szczegółowe streszczenie najbliższych wydarzeń.

Nana i Poyraz przerywają podróż poślubną w 1005. odcinku „Dziedzictwa”

Nagłe problemy żołądkowe małego Yusufa sprawiają, że Nana i Poyraz muszą szybko wracać z wyjazdu. Chłopiec na szczęście błyskawicznie odzyskuje siły i nie ukrywa szczęścia, że opiekunowie są znów przy nim. Dziecko wprost przyznaje, że marzy, by oboje zostali już na stałe małżeństwem. Z kolei Poyraz subtelnie daje Nanie do zrozumienia, że wciąż chce z nią porozmawiać o uczuciach.

Awantura w domu prokuratora w „Dziedzictwie”

W rezydencji prokuratora czuć natomiast ogromne napięcie. Aynur dociera do pracy z opóźnieniem, co wywołuje u Sinana wybuch złości. Mężczyzna niezwykle ostro i niesprawiedliwie ocenia jej zachowanie, będąc przy tym wyraźnie wyprowadzonym z równowagi.

Kiedy i gdzie oglądać 1005. odcinek „Dziedzictwa”?

Nowe epizody tego popularnego serialu można śledzić każdego dnia na antenie TVP1. Emisja 1005. odcinka „Dziedzictwa” zaplanowana jest na wtorek, 18 sierpnia 2026 roku, o godzinie 16:00. Fani, którym umknie telewizyjna premiera, mogą obejrzeć powtórkę w internecie – wszystkie odcinki trafiają na platformę streamingową TVP VOD.

Obsada i fabuła tureckiego serialu „Dziedzictwo”

„Dziedzictwo” (w oryginale znane jako Emanet) to pełna emocji opowieść o miłości, stracie oraz trudnej walce o zachowanie rodziny. Po śmierci rodziców, osierocony Yusuf trafia pod opiekę niezwykle surowego stryja, Yamana. Kiedy w rezydencji zjawia się skromna ciotka chłopca, Seher, relacje między bohaterami zaczynają się komplikować. Pomimo intryg otoczenia i początkowej wrogości, opiekunowie zaczynają darzyć się głębokim uczuciem, a łącząca ich miłość staje się dla chłopca najważniejszym punktem oparcia.

W późniejszych etapach serialu bohaterów spotyka ogromna tragedia. W wyniku nieszczęśliwych zdarzeń Yaman Kırımlı umiera, a obowiązek wychowania Yusufa spada całkowicie na Nanę Maryam, która musi teraz chronić tytułowe dziedzictwo.

Życie Nany komplikuje się jeszcze bardziej, gdy grozi jej przymusowy wyjazd z kraju. Aby uniknąć deportacji i nie dopuścić do kolejnego życiowego dramatu małego Yusufa, na scenę wkracza Poyraz. Mężczyzna proponuje małżeństwo na papierze. Ten wymuszony okolicznościami, fikcyjny ślub rodzi wiele nowych nieporozumień, napięć, ale i buduje między nimi niezwykłą więź.

W rolach głównych w serialu „Dziedzictwo” występują:

  • Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
  • Sıla Türkoğlu wcielająca się w Seher Kırımlı
  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj grający Poyraza
  • Berat Rüzgar Özkan w roli małego Yusufa
Dziedzictwo, odcinek 1005: Sinan wścieka się na Aynur. Wcześniej nakrył ją na randce z innym mężczyzną [ZDJĘCIA]
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