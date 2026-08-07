Dziedzictwo, odcinek 1005: Wściekły Sinan robi jej awanturę. Emocje wzięły górę po jej randce z innym mężczyzną - ZDJĘCIA

Nana i Poyraz przerywają podróż poślubną w 1005. odcinku „Dziedzictwa”

Nagłe problemy żołądkowe małego Yusufa sprawiają, że Nana i Poyraz muszą szybko wracać z wyjazdu. Chłopiec na szczęście błyskawicznie odzyskuje siły i nie ukrywa szczęścia, że opiekunowie są znów przy nim. Dziecko wprost przyznaje, że marzy, by oboje zostali już na stałe małżeństwem. Z kolei Poyraz subtelnie daje Nanie do zrozumienia, że wciąż chce z nią porozmawiać o uczuciach.

Awantura w domu prokuratora w „Dziedzictwie”

W rezydencji prokuratora czuć natomiast ogromne napięcie. Aynur dociera do pracy z opóźnieniem, co wywołuje u Sinana wybuch złości. Mężczyzna niezwykle ostro i niesprawiedliwie ocenia jej zachowanie, będąc przy tym wyraźnie wyprowadzonym z równowagi.

Kiedy i gdzie oglądać 1005. odcinek „Dziedzictwa”?

Nowe epizody tego popularnego serialu można śledzić każdego dnia na antenie TVP1. Emisja 1005. odcinka „Dziedzictwa” zaplanowana jest na wtorek, 18 sierpnia 2026 roku, o godzinie 16:00. Fani, którym umknie telewizyjna premiera, mogą obejrzeć powtórkę w internecie – wszystkie odcinki trafiają na platformę streamingową TVP VOD.

Obsada i fabuła tureckiego serialu „Dziedzictwo”

„Dziedzictwo” (w oryginale znane jako Emanet) to pełna emocji opowieść o miłości, stracie oraz trudnej walce o zachowanie rodziny. Po śmierci rodziców, osierocony Yusuf trafia pod opiekę niezwykle surowego stryja, Yamana. Kiedy w rezydencji zjawia się skromna ciotka chłopca, Seher, relacje między bohaterami zaczynają się komplikować. Pomimo intryg otoczenia i początkowej wrogości, opiekunowie zaczynają darzyć się głębokim uczuciem, a łącząca ich miłość staje się dla chłopca najważniejszym punktem oparcia.

W późniejszych etapach serialu bohaterów spotyka ogromna tragedia. W wyniku nieszczęśliwych zdarzeń Yaman Kırımlı umiera, a obowiązek wychowania Yusufa spada całkowicie na Nanę Maryam, która musi teraz chronić tytułowe dziedzictwo.

Życie Nany komplikuje się jeszcze bardziej, gdy grozi jej przymusowy wyjazd z kraju. Aby uniknąć deportacji i nie dopuścić do kolejnego życiowego dramatu małego Yusufa, na scenę wkracza Poyraz. Mężczyzna proponuje małżeństwo na papierze. Ten wymuszony okolicznościami, fikcyjny ślub rodzi wiele nowych nieporozumień, napięć, ale i buduje między nimi niezwykłą więź.

W rolach głównych w serialu „Dziedzictwo” występują:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu wcielająca się w Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj grający Poyraza

Berat Rüzgar Özkan w roli małego Yusufa

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