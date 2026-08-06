Dziedzictwo, odcinek 1004: Mały Yusuf w śmiertelnym niebezpieczeństwie! Cansel i Sibel posuną się za daleko - ZDJĘCIA

Dziedzictwo, odcinek 1004: Intryga Cansel i Sibel uderza w Yusufa

Poyraz stara się stworzyć idealną, romantyczną atmosferę dla Nany, planując w końcu wyznać jej swoje prawdziwe uczucia. Niestety, w tym samym czasie wyrachowane Cansel i Sibel doprowadzają do podtrucia chłopca. Ich bezlitosny plan ma na celu zmuszenie nowożeńców do przerwania podróży poślubnej i natychmiastowego powrotu do domu ze względu na chorobę dziecka.

Decyzja Aynur i tragiczne wieści w serialu Dziedzictwo

Z kolei Aynur stara się definitywnie odciąć od przeszłości i związku z Sinanem. Kobieta decyduje się na odważny krok, przyjmując propozycję złożoną przez Kvanca. W międzyczasie spokojny i romantyczny wieczór Nany i Poyraza zostaje brutalnie przerwany przez dramatyczny telefon od Cennet.

Serial Dziedzictwo: gdzie oglądać odcinek 1004?

Najnowsze odcinki popularnej tureckiej telenoweli „Dziedzictwo” są emitowane każdego dnia o godzinie 16:00 w telewizyjnej Jedynce. Premiera 1004. epizodu odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia na antenie TVP1. Dla osób, które przegapią emisję, wszystkie odcinki są udostępniane na żądanie na platformie internetowej TVP VOD.

O czym opowiada serial Dziedzictwo? Obsada tureckiego hitu

„Dziedzictwo” (znane w oryginale jako Emanet) to opowieść o silnych uczuciach, życiowych dramatach i trudnej walce o zachowanie więzi rodzinnych. Historia rozpoczyna się, gdy po śmierci rodziców chłopiec imieniem Yusuf trafia pod opiekę swojego chłodnego wuja Yamana. Sytuacja ulega zmianie, kiedy pojawia się Seher, skromna ciotka Yusufa. Początkowa niechęć między opiekunami przeradza się w miłość, która staje się ratunkiem dla dziecka.

W późniejszych sezonach widzowie obserwują dramatyczne wydarzenia, gdy bohaterowie muszą poradzić sobie ze śmiercią Yamana. Od tego momentu odpowiedzialność za wychowanie Yusufa spada na Nanę Maryam, która musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami.

Sytuacja Nany staje się dramatyczna, gdy grozi jej deportacja z kraju. Wtedy na jej drodze staje Poyraz, który decyduje się na zawarcie z nią fikcyjnego małżeństwa. Ten odważny krok ma zapobiec wyjazdowi kobiety i uchronić Yusufa przed kolejną stratą. Związek oparty początkowo tylko na rozsądku zaczyna budzić nowe emocje i prowadzi do powstania nieoczekiwanej relacji.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan (jako Yaman Kırımlı)

Sıla Türkoğlu (jako Seher Kırımlı)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Rüzgar Özkan (jako mały Yusuf)

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