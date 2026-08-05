Panna młoda, odcinek 174. Aysu widzi, przyłapuje Hancer, a Fadime uznaje ją za największego wroga

Serial „Panna młoda” od niedawna gości w ramówce TVP2. Ta turecka produkcja zadebiutowała w swoim kraju w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zastąpiła popularną telenowelę „Miłość i nadzieja”. Zastanawiacie się, jakie wyzwania staną przed głównymi postaciami? Sprawdźcie nasze streszczenie 174. odcinka.

„Panna młoda” odcinek 174. Co się wydarzy 18 sierpnia?

W 174. odcinku serialu „Panna młoda” widzowie będą świadkami zaskakujących zwrotów akcji. Aysu dostrzega Hancer, która pod osłoną nocy ukradkiem wymyka się z posiadłości. W międzyczasie Derya odkrywa pilnie strzeżony sekret Yoncy. Fadime, zmagając się z trudnościami, obarcza całą winą za zaistniałą sytuację Hancer. Z kolei Derya planuje sprytnie wykorzystać nadarzające się okoliczności, aby osiągnąć korzyści dla siebie oraz Yoncy.

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„Panna młoda” w TVP2. Z ilu odcinków składa się turecka produkcja?

„Panna młoda” zalicza się do grona bardzo rozbudowanych tureckich telenowel. Do tej pory powstały trzy sezony, które łącznie obejmują aż 325 epizodów. Ponieważ pojedynczy odcinek w oryginale trwa około 120 minut, polska wersja została odpowiednio przemontowana, co oznacza, że liczba odcinków na naszym rynku ulegnie mniej więcej podwojeniu. Warto również zauważyć, że produkcja wciąż jest kręcona w Turcji, w związku z czym ostateczna długość serii pozostaje niewiadomą. Jedno jest pewne - losy Hançer i Cihana będą nam towarzyszyć przez najbliższe kilka lat.

„Panna młoda” obsada. Kto występuje w popularnej telenoweli?

Główne postacie w serialu kreują Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve, grający Cihana. W pozostałych rolach na ekranie pojawiają się:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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