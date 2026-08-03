Panna młoda, odcinek 171. Cihan traci panowanie nad sobą przez Meliha. Co jeszcze się wydarzy?

Kasia Kowalska
2026-08-03 16:54

Turecka telenowela "Panna młoda" opowiada losy Hancer. Główna bohaterka straciła rodziców i musi dbać o siebie. Aby pomóc choremu bratu, zawiera aranżowane małżeństwo z Cihanem. Z czasem jednak ich relacja przeradza się w prawdziwe uczucie. Co czeka widzów w 171. odcinku, który TVP2 pokaże w piątek, 14 sierpnia? Poznajcie szczegóły.

Cihan z serialu Panna młoda patrzy z niepokojem w bok. O 171. odcinku telenoweli przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" zadebiutowała w Turcji w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją oglądać w TVP2 od 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zajęła miejsce serialu "Miłość i nadzieja". Poniżej prezentujemy streszczenie 171. odcinka, w którym nie zabraknie emocji.

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"Panna młoda" odc. 171. Streszczenie i data emisji (14 sierpnia 2026)

W 171. odcinku Melih pokazuje Cihanowi dowód zawarcia związku małżeńskiego z Hancer, co wywołuje awanturę. Wściekły Cihan postanawia zniszczyć stary budynek. Tymczasem Ertugrul informuje Cemila o ślubie Meliha i Hancer. Z kolei Sinem jest załamana i wini się za to, że uwierzyła Melihowi.

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Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda"?

Telenowela należy do bardzo długich produkcji. Do tej pory zrealizowano trzy sezony, które obejmują 325 odcinków o długości około dwóch godzin każdy. W Polsce czas trwania epizodów zostanie skrócony, a ich łączna liczba wzrośnie dwukrotnie. Ponieważ serial wciąż jest kręcony w Turcji, jego ostateczna długość pozostaje nieznana. Pewne jest jednak, że losy Hancer i Cihana polscy widzowie będą śledzić przez kilka lat.

Kto występuje w "Pannie młodej"? Obsada

Główne role w serialu grają Talya Çelebi jako Hancer oraz Türkseve jako Cihan. Na ekranie zobaczymy również innych aktorów:

  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

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