Panna młoda, odcinek 171. Cihan traci panowanie nad sobą przez Meliha. Co jeszcze się wydarzy?

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"Panna młoda" zadebiutowała w Turcji w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją oglądać w TVP2 od 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zajęła miejsce serialu "Miłość i nadzieja". Poniżej prezentujemy streszczenie 171. odcinka, w którym nie zabraknie emocji.
"Panna młoda" odc. 171. Streszczenie i data emisji (14 sierpnia 2026)
W 171. odcinku Melih pokazuje Cihanowi dowód zawarcia związku małżeńskiego z Hancer, co wywołuje awanturę. Wściekły Cihan postanawia zniszczyć stary budynek. Tymczasem Ertugrul informuje Cemila o ślubie Meliha i Hancer. Z kolei Sinem jest załamana i wini się za to, że uwierzyła Melihowi.
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Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda"?
Telenowela należy do bardzo długich produkcji. Do tej pory zrealizowano trzy sezony, które obejmują 325 odcinków o długości około dwóch godzin każdy. W Polsce czas trwania epizodów zostanie skrócony, a ich łączna liczba wzrośnie dwukrotnie. Ponieważ serial wciąż jest kręcony w Turcji, jego ostateczna długość pozostaje nieznana. Pewne jest jednak, że losy Hancer i Cihana polscy widzowie będą śledzić przez kilka lat.
Kto występuje w "Pannie młodej"? Obsada
Główne role w serialu grają Talya Çelebi jako Hancer oraz Türkseve jako Cihan. Na ekranie zobaczymy również innych aktorów:
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
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