Panna młoda, odcinek 171. Cihan traci panowanie nad sobą przez Meliha. Co jeszcze się wydarzy?

"Panna młoda" zadebiutowała w Turcji w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją oglądać w TVP2 od 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zajęła miejsce serialu "Miłość i nadzieja". Poniżej prezentujemy streszczenie 171. odcinka, w którym nie zabraknie emocji.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

"Panna młoda" odc. 171. Streszczenie i data emisji (14 sierpnia 2026)

W 171. odcinku Melih pokazuje Cihanowi dowód zawarcia związku małżeńskiego z Hancer, co wywołuje awanturę. Wściekły Cihan postanawia zniszczyć stary budynek. Tymczasem Ertugrul informuje Cemila o ślubie Meliha i Hancer. Z kolei Sinem jest załamana i wini się za to, że uwierzyła Melihowi.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość. Iwona będzie przekonana, że umiera. Rozda majątek i spisze testament

Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda"?

Telenowela należy do bardzo długich produkcji. Do tej pory zrealizowano trzy sezony, które obejmują 325 odcinków o długości około dwóch godzin każdy. W Polsce czas trwania epizodów zostanie skrócony, a ich łączna liczba wzrośnie dwukrotnie. Ponieważ serial wciąż jest kręcony w Turcji, jego ostateczna długość pozostaje nieznana. Pewne jest jednak, że losy Hancer i Cihana polscy widzowie będą śledzić przez kilka lat.

Kto występuje w "Pannie młodej"? Obsada

Główne role w serialu grają Talya Çelebi jako Hancer oraz Türkseve jako Cihan. Na ekranie zobaczymy również innych aktorów:

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość. Sowiński wykończy Kasię w nowym sezonie. Każdy jego telefon będzie dla niej koszmarem