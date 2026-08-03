Dziedzictwo, odcinek 997: Tragiczny wypadek! Kto zabił Burhana? - ZDJĘCIA

Odcinek 997 serialu "Dziedzictwo": Poszukiwania Poyraza i bójka

Zaniepokojona zniknięciem ukochanego, Nana błyskawicznie uda się do warsztatu, by wyciągnąć informacje od Merta. Lojalny kolega początkowo będzie milczał, lecz ostatecznie ulegnie presji zdesperowanej kobiety i wyjawi, że Poyraz wyruszył na konfrontację z Burhanem. Kobieta bez chwili wahania przekaże te doniesienia Semihowi, który sam miał w planach potajemną schadzkę ze wspomnianym dilerem. Należy zaznaczyć, że odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10.08.2026, o godz. 16.00 w TVP1.

Semih w pośpiechu spróbuje wyprzedzić działania Kilica, obawiając się ujawnienia swojej mrocznej roli w uprowadzeniu Nany. Jego wysiłki spełzną jednak na panewce, ponieważ mąż porwanej błyskawicznie dotrze na miejsce spotkania i natychmiast rzuci się z pięściami na wysiadającego z pojazdu Burhana. Ten z kolei konsekwentnie odmówi wydania swojego prawdziwego mocodawcy, co jedynie potęguje złość napastnika.

Semih potrąci Burhana w 997 odcinku serialu "Dziedzictwo"

Brutalna szamotanina między mężczyznami szybko przeniesie się na podłogę, gdzie przyparty do muru bandyta chwyci za ostry odłamek szkła. Rozpaczliwym ruchem wbije zaimprowizowaną broń w nogę przeciwnika, po czym wykorzysta moment jego słabości i rzuci się do ucieczki. Pomimo rozdzierającego bólu, ranny Kilic natychmiast ruszy w pościg za swoim oprawcą. „- Ucieka! Nie mogę pozwolić, aby go złapał! - uzna Semih.” „- Stój! - krzyknie za nim jeszcze Poyraz.”

Szalony pościg zakończy się niezwykle brutalnie, gdy zbiegający diler wbiegnie prosto na ulicę. Obserwujący całe zajście z bezpiecznego ukrycia Semih gwałtownie doda gazu i z impetem uderzy w Burhana, nie dając mu absolutnie żadnych szans na ucieczkę. Zmasakrowane ciało upadnie na ziemię, a sprawca błyskawicznie odjedzie z miejsca zdarzenia, zanim nadbiegający Poyraz zdoła dostrzec sylwetkę ukrytą za kierownicą.

Burhan zginie w 997 odcinku "Dziedzictwa"

Kiedy osłabiony pościgiem Kilic wreszcie dotrze na miejsce tragedii, odkryje, że potrącony mężczyzna już nie żyje, a po aucie sprawcy nie ma żadnego śladu. Bohater natychmiast zacznie gorączkowo analizować sytuację, zastanawiając się, kto mógł ubiec go w wymierzeniu ostatecznej kary. „- Niech to szlag! - krzyknie Poyraz.” Doskonale zda sobie przy tym sprawę, że eliminacja niewygodnego świadka to nie przypadek, lecz precyzyjnie zaplanowane morderstwo.

Zdeterminowany mężczyzna postanowi za wszelką cenę rozwikłać zagadkę tożsamości kierowcy, słusznie łącząc ten zgon z dramatycznym porwaniem swojej żony. Nie będzie zamierzał spocząć, dopóki ostatecznie nie zdemaskuje sprawcy, którym w rzeczywistości będzie Semih. „- Już po wszystkim - uzna błędnie Semih.”, nie zdając sobie sprawy z nadciągających kłopotów.

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