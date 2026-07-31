Panna młoda, odcinek 169. Starcie Hancer i Meliha z Cihanem. Derya nie wytrzymuje i wyznaje wszystko Cemilowi

Turecka telenowela "Panna młoda" to świeża propozycja w ramówce TVP2. Produkcja zadebiutowała w swoim rodzimym kraju w 2024 roku, a do polskich widzów trafiła 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce serialu "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, jakie perypetie czekają teraz postacie? W naszym opisie zdradzamy szczegóły wydarzeń z 169. odcinka.

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Derya odkrywa karty w 169. odcinku "Panny młodej"

Znamy już fabułę 169. epizodu popularnej "Panny młodej". Derya postanawia wyznać Cemilowi całą prawdę dotyczącą Hancer. Tymczasem w posiadłości Cemila dochodzi do burzliwego spotkania między Melihem, Hancer i Cihanem. Z kolei Sinem uświadamia sobie prawdę o Melihu, tracąc wobec niego wszelkie nadzieje. Co więcej, Melih wychodzi do Hancer z nieoczekiwaną ofertą.

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Kiedy zakończy się "Panna młoda" w Polsce? Telenowela ma setki odcinków

Format "Panny młodej" wpisuje się w ramy rozbudowanych tureckich oper mydlanych. Obecnie serial składa się z trzech sezonów, co daje łącznie aż 325 epizodów. Ponieważ oryginalne odcinki trwają blisko dwie godziny, dla polskich widzów zostaną one odpowiednio skrócone, co sprawi, że ich liczba w naszej telewizji podwoi się. Ponadto w Turcji wciąż powstają nowe materiały, dlatego finalna liczba odcinków pozostaje nieznana. Z całą pewnością polska publiczność spędzi z Hançer i Cihanem jeszcze wiele lat, zanim zobaczy zakończenie tej historii.

Główni aktorzy w obsadzie tureckiego hitu "Panna młoda"

W kluczowe postaci wcielają się Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve grający Cihana. Na ekranie towarzyszy im plejada innych aktorów:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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