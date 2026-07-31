Panna młoda, odcinek 169. Starcie Hancer i Meliha z Cihanem. Derya nie wytrzymuje i wyznaje wszystko Cemilowi

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Turecka telenowela "Panna młoda" to świeża propozycja w ramówce TVP2. Produkcja zadebiutowała w swoim rodzimym kraju w 2024 roku, a do polskich widzów trafiła 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce serialu "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, jakie perypetie czekają teraz postacie? W naszym opisie zdradzamy szczegóły wydarzeń z 169. odcinka.
Derya odkrywa karty w 169. odcinku "Panny młodej"
Znamy już fabułę 169. epizodu popularnej "Panny młodej". Derya postanawia wyznać Cemilowi całą prawdę dotyczącą Hancer. Tymczasem w posiadłości Cemila dochodzi do burzliwego spotkania między Melihem, Hancer i Cihanem. Z kolei Sinem uświadamia sobie prawdę o Melihu, tracąc wobec niego wszelkie nadzieje. Co więcej, Melih wychodzi do Hancer z nieoczekiwaną ofertą.
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Kiedy zakończy się "Panna młoda" w Polsce? Telenowela ma setki odcinków
Format "Panny młodej" wpisuje się w ramy rozbudowanych tureckich oper mydlanych. Obecnie serial składa się z trzech sezonów, co daje łącznie aż 325 epizodów. Ponieważ oryginalne odcinki trwają blisko dwie godziny, dla polskich widzów zostaną one odpowiednio skrócone, co sprawi, że ich liczba w naszej telewizji podwoi się. Ponadto w Turcji wciąż powstają nowe materiały, dlatego finalna liczba odcinków pozostaje nieznana. Z całą pewnością polska publiczność spędzi z Hançer i Cihanem jeszcze wiele lat, zanim zobaczy zakończenie tej historii.
Główni aktorzy w obsadzie tureckiego hitu "Panna młoda"
W kluczowe postaci wcielają się Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve grający Cihana. Na ekranie towarzyszy im plejada innych aktorów:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
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