Panna młoda, odcinek 169. Starcie Hancer i Meliha z Cihanem. Derya nie wytrzymuje i wyznaje wszystko Cemilowi

Kasia Kowalska
2026-07-31 13:31

Serial "Panna młoda" opowiada losy Hancer, młodej kobiety, która szybko została sierotą i musiała radzić sobie sama. Aby ratować chorego brata, wchodzi w zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem. Związek, który początkowo był tylko układem, niespodziewanie przeradza się w głębokie uczucie. W środę, 12 sierpnia, stacja TVP2 wyemituje 169. odcinek produkcji. Czego możemy się spodziewać?

Panna młoda, odcinek 169. Starcie Hancer i Meliha z Cihanem. Derya nie wytrzymuje i wyznaje wszystko Cemilowi
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Turecka telenowela "Panna młoda" to świeża propozycja w ramówce TVP2. Produkcja zadebiutowała w swoim rodzimym kraju w 2024 roku, a do polskich widzów trafiła 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce serialu "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, jakie perypetie czekają teraz postacie? W naszym opisie zdradzamy szczegóły wydarzeń z 169. odcinka.

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Derya odkrywa karty w 169. odcinku "Panny młodej"

Znamy już fabułę 169. epizodu popularnej "Panny młodej". Derya postanawia wyznać Cemilowi całą prawdę dotyczącą Hancer. Tymczasem w posiadłości Cemila dochodzi do burzliwego spotkania między Melihem, Hancer i Cihanem. Z kolei Sinem uświadamia sobie prawdę o Melihu, tracąc wobec niego wszelkie nadzieje. Co więcej, Melih wychodzi do Hancer z nieoczekiwaną ofertą.

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Format "Panny młodej" wpisuje się w ramy rozbudowanych tureckich oper mydlanych. Obecnie serial składa się z trzech sezonów, co daje łącznie aż 325 epizodów. Ponieważ oryginalne odcinki trwają blisko dwie godziny, dla polskich widzów zostaną one odpowiednio skrócone, co sprawi, że ich liczba w naszej telewizji podwoi się. Ponadto w Turcji wciąż powstają nowe materiały, dlatego finalna liczba odcinków pozostaje nieznana. Z całą pewnością polska publiczność spędzi z Hançer i Cihanem jeszcze wiele lat, zanim zobaczy zakończenie tej historii.

Główni aktorzy w obsadzie tureckiego hitu "Panna młoda"

W kluczowe postaci wcielają się Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve grający Cihana. Na ekranie towarzyszy im plejada innych aktorów:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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