Panna młoda, odcinek 167: Cihan uprowadza Meliha. Szykuje się gruba afera z udziałem Hancer

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"Panna młoda" zadebiutowała niedawno w ramówce TVP2. Ten turecki hit miał swoją premierę w ojczyźnie w 2024 roku, a polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku. Serial zajął pasmo po zakończeniu emisji "Miłości i nadziei". Jakie niespodzianki przyniesie kolejna część? Poniżej prezentujemy najważniejsze wydarzenia z 167. odcinka.
"Panna młoda" odc. 167 – co się wydarzy? Oglądaj 10 sierpnia 2026
Fabuła 167. odsłony tureckiego hitu "Panna młoda" będzie wyjątkowo napięta: Cihan planuje odwet na Melihu. Ten z kolei decyduje się podjąć pracę na statku. W międzyczasie Sinem wraca do posiadłości. Główny zwrot akcji następuje, gdy Cihan uprowadza Meliha i postanawia skonfrontować go z Hancer.
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Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał w polskiej telewizji?
"Panna młoda" należy do wyjątkowo długich produkcji z Turcji. Obecnie składa się z trzech sezonów, co daje łącznie 325 oryginalnych odcinków. Ponieważ w Turcji epizody trwają około dwóch godzin, dla polskiego widza zostaną one odpowiednio skrócone, co oznacza podwojenie ich liczby w naszej telewizji. Warto dodać, że serial nadal jest kręcony w swojej ojczyźnie, więc ostateczna liczba części wciąż nie jest znana. Z pewnością na zakończenie emisji w Polsce przyjdzie nam poczekać wiele lat – historia Hancer i Cihana będzie nam towarzyszyć przez długi czas.
"Panna młoda" – kto gra w serialu? Obsada tureckiej produkcji
W rolach głównych podziwiamy Talyę Çelebi, która wciela się w postać Hancer, oraz Türksevego odgrywającego Cihana. W pozostałych rolach występują:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
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