Panna młoda, odcinek 167: Cihan uprowadza Meliha. Szykuje się gruba afera z udziałem Hancer

"Panna młoda" zadebiutowała niedawno w ramówce TVP2. Ten turecki hit miał swoją premierę w ojczyźnie w 2024 roku, a polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku. Serial zajął pasmo po zakończeniu emisji "Miłości i nadziei". Jakie niespodzianki przyniesie kolejna część? Poniżej prezentujemy najważniejsze wydarzenia z 167. odcinka.

"Panna młoda" odc. 167 – co się wydarzy? Oglądaj 10 sierpnia 2026

Fabuła 167. odsłony tureckiego hitu "Panna młoda" będzie wyjątkowo napięta: Cihan planuje odwet na Melihu. Ten z kolei decyduje się podjąć pracę na statku. W międzyczasie Sinem wraca do posiadłości. Główny zwrot akcji następuje, gdy Cihan uprowadza Meliha i postanawia skonfrontować go z Hancer.

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Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał w polskiej telewizji?

"Panna młoda" należy do wyjątkowo długich produkcji z Turcji. Obecnie składa się z trzech sezonów, co daje łącznie 325 oryginalnych odcinków. Ponieważ w Turcji epizody trwają około dwóch godzin, dla polskiego widza zostaną one odpowiednio skrócone, co oznacza podwojenie ich liczby w naszej telewizji. Warto dodać, że serial nadal jest kręcony w swojej ojczyźnie, więc ostateczna liczba części wciąż nie jest znana. Z pewnością na zakończenie emisji w Polsce przyjdzie nam poczekać wiele lat – historia Hancer i Cihana będzie nam towarzyszyć przez długi czas.

"Panna młoda" – kto gra w serialu? Obsada tureckiej produkcji

W rolach głównych podziwiamy Talyę Çelebi, która wciela się w postać Hancer, oraz Türksevego odgrywającego Cihana. W pozostałych rolach występują:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny