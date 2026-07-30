Panna młoda, odcinek 167: Cihan uprowadza Meliha. Szykuje się gruba afera z udziałem Hancer

Kasia Kowalska
2026-07-30 21:09

"Panna młoda" (oryginalnie "Gelin") to historia Hancer, dziewczyny wcześnie osieroconej, która musi polegać tylko na sobie. Aby sfinansować leczenie chorego brata, akceptuje ofertę zamożnej rodziny i zgadza się na zaaranżowany ślub z Cihanem. Z czasem ten układ przekształca się w prawdziwe uczucie. Premiera 167. epizodu tureckiej telenoweli w TVP2 zaplanowana jest na poniedziałek, 10 sierpnia. Co dokładnie czeka bohaterów w najnowszej odsłonie?

Zasmucony Cihan z serialu Panna młoda. O jego planie uprowadzenia Meliha przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" zadebiutowała niedawno w ramówce TVP2. Ten turecki hit miał swoją premierę w ojczyźnie w 2024 roku, a polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku. Serial zajął pasmo po zakończeniu emisji "Miłości i nadziei". Jakie niespodzianki przyniesie kolejna część? Poniżej prezentujemy najważniejsze wydarzenia z 167. odcinka.

"Panna młoda" odc. 167 – co się wydarzy? Oglądaj 10 sierpnia 2026

Fabuła 167. odsłony tureckiego hitu "Panna młoda" będzie wyjątkowo napięta: Cihan planuje odwet na Melihu. Ten z kolei decyduje się podjąć pracę na statku. W międzyczasie Sinem wraca do posiadłości. Główny zwrot akcji następuje, gdy Cihan uprowadza Meliha i postanawia skonfrontować go z Hancer.

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Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał w polskiej telewizji?

"Panna młoda" należy do wyjątkowo długich produkcji z Turcji. Obecnie składa się z trzech sezonów, co daje łącznie 325 oryginalnych odcinków. Ponieważ w Turcji epizody trwają około dwóch godzin, dla polskiego widza zostaną one odpowiednio skrócone, co oznacza podwojenie ich liczby w naszej telewizji. Warto dodać, że serial nadal jest kręcony w swojej ojczyźnie, więc ostateczna liczba części wciąż nie jest znana. Z pewnością na zakończenie emisji w Polsce przyjdzie nam poczekać wiele lat – historia Hancer i Cihana będzie nam towarzyszyć przez długi czas.

"Panna młoda" – kto gra w serialu? Obsada tureckiej produkcji

W rolach głównych podziwiamy Talyę Çelebi, która wciela się w postać Hancer, oraz Türksevego odgrywającego Cihana. W pozostałych rolach występują:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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