Dziedzictwo, odcinek 998: Poyraz szykuje pułapkę na zabójcę. Przez Nanę morderca wymyka się obławie - ZDJĘCIA

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Plan Poyraza i błąd Nany. Zabójca ucieka
Poyraz jest zdeterminowany i nie zamierza odpuścić sprawy morderstwa Burhana. Spodziewa się, że zabójca wróci po zostawioną na miejscu zbrodni broń, dlatego organizuje na niego szczegółowo przemyślaną zasadzkę. W tych trudnych chwilach wspiera go Nana, choć oboje starają się zatuszować wzajemne uczucia i utrzymać nerwy na wodzy.
Kiedy Semih, prawdziwy morderca, w końcu zjawia się na miejscu, wszystko wydaje się iść zgodnie z planem. Niestety, w kluczowym momencie włącza się głośny alarm w telefonie Nany, przypominający o lekach dla Poyraza. Hałas ostrzega przestępcę, który szybko orientuje się w sytuacji i ucieka, wymykając się z pułapki.
Sinan odcina się od intryg Isil. Mówi wprost Ezgi
Tymczasem Isil, matka Sinana, nie ustaje w wysiłkach, by połączyć syna z Ezgi, stosując przy tym różnorodne manipulacje. Sinan ma jednak dość tej sytuacji i postanawia działać. Otwarcie wyznaje Ezgi, że traktuje ją wyłącznie jako przyjaciółkę, kładąc kres nadziejom na romantyczny związek i odcinając się od intryg matki.
Dziedzictwo odc. 998: Kiedy i gdzie oglądać?
Premiera 998. odcinka „Dziedzictwa” odbędzie się w poniedziałek, 3 sierpnia 2026 roku. Emisja została zaplanowana na godzinę 16:00 na antenie TVP1. Dla spóźnialskich dostępny będzie stream online na platformie TVP VOD.
Fabuła i obsada hitowego serialu "Dziedzictwo"
„Dziedzictwo” to historia dwóch sióstr – Seher i Kevser. Rodzina Yusufa żyje skromnie, ale szczęśliwie, dopóki Kevser nie wychodzi za mąż za członka bogatej rodziny Kyrymly. Po narodzinach syna Yusufa, Kevser zostaje wdową, a wkrótce zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga Seher, by ta zaopiekowała się chłopcem. Niestety, pieczę nad Yusufem sprawuje też jego bezwzględny stryj, Yaman. Seher zrobi wszystko, by odzyskać siostrzeńca.
W rolach głównych występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)
- Gülderen Güler (jako Kiraz)
- Melih Özkaya (jako Ali)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (jako Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)