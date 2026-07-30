Dziedzictwo, odcinek 998: Poyraz szykuje pułapkę na zabójcę. Przez Nanę morderca wymyka się obławie - ZDJĘCIA

Plan Poyraza i błąd Nany. Zabójca ucieka

Poyraz jest zdeterminowany i nie zamierza odpuścić sprawy morderstwa Burhana. Spodziewa się, że zabójca wróci po zostawioną na miejscu zbrodni broń, dlatego organizuje na niego szczegółowo przemyślaną zasadzkę. W tych trudnych chwilach wspiera go Nana, choć oboje starają się zatuszować wzajemne uczucia i utrzymać nerwy na wodzy.

Kiedy Semih, prawdziwy morderca, w końcu zjawia się na miejscu, wszystko wydaje się iść zgodnie z planem. Niestety, w kluczowym momencie włącza się głośny alarm w telefonie Nany, przypominający o lekach dla Poyraza. Hałas ostrzega przestępcę, który szybko orientuje się w sytuacji i ucieka, wymykając się z pułapki.

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Sinan odcina się od intryg Isil. Mówi wprost Ezgi

Tymczasem Isil, matka Sinana, nie ustaje w wysiłkach, by połączyć syna z Ezgi, stosując przy tym różnorodne manipulacje. Sinan ma jednak dość tej sytuacji i postanawia działać. Otwarcie wyznaje Ezgi, że traktuje ją wyłącznie jako przyjaciółkę, kładąc kres nadziejom na romantyczny związek i odcinając się od intryg matki.

Dziedzictwo odc. 998: Kiedy i gdzie oglądać?

Premiera 998. odcinka „Dziedzictwa” odbędzie się w poniedziałek, 3 sierpnia 2026 roku. Emisja została zaplanowana na godzinę 16:00 na antenie TVP1. Dla spóźnialskich dostępny będzie stream online na platformie TVP VOD.

Fabuła i obsada hitowego serialu "Dziedzictwo"

„Dziedzictwo” to historia dwóch sióstr – Seher i Kevser. Rodzina Yusufa żyje skromnie, ale szczęśliwie, dopóki Kevser nie wychodzi za mąż za członka bogatej rodziny Kyrymly. Po narodzinach syna Yusufa, Kevser zostaje wdową, a wkrótce zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga Seher, by ta zaopiekowała się chłopcem. Niestety, pieczę nad Yusufem sprawuje też jego bezwzględny stryj, Yaman. Seher zrobi wszystko, by odzyskać siostrzeńca.

W rolach głównych występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (jako Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (jako Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)

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