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Dramatyczne potrącenie i złość Nany w szpitalu
Poyraz nie zamierza odpuszczać. Po potajemnym opuszczeniu domu spotyka się z Burhanem, starając się wydobyć od niego informacje o jego wspólniku. Kiedy ten próbuje uciec, dochodzi do tragedii – Semih uderza go skradzionym autem. W efekcie Poyraz znów znajduje się w szpitalu. Wyczerpana i pełna obaw Nana wybucha gniewem. Ma już dosyć tego, że mąż ciągle ryzykuje swoje zdrowie i wystawia na próbę jej zaufanie.
Nowy trop i przerażenie winnego
Pomimo napiętej atmosfery, para wspólnie bada pojazd porzucony przez sprawcę. To właśnie tam Poyraz trafia na obiecującą poszlakę. Tymczasem Semih w panice zdaje sobie sprawę ze swojego czynu – w skrytce pod dywanikiem w kradzionym samochodzie pozostawił wypożyczoną broń, na której widnieją jego odciski palców. W tym samym czasie Isil bezlitośnie naciska na Sinana, zmuszając go do jak najszybszego ślubu z Ezgi.
Dziedzictwo, odcinek 997 - data i godzina emisji
Premierowy, 997. odcinek "Dziedzictwa" zostanie wyemitowany w niedzielę, 2 sierpnia o 16:00 na antenie TVP1. Ponadto epizod będzie można obejrzeć w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.
"Dziedzictwo" - o czym jest serial i kto w nim gra?
Fabuła skupia się na Seher i Kevser, córkach Yusufa. Choć żyją skromnie, cieszą się rodzinnym szczęściem. Ich drogi rozchodzą się, gdy Kevser wychodzi za zamożnego członka rodu Kyrymly. Rodzi syna i daje mu na imię Yusuf, po dziadku. Niestety, wkrótce kobieta owdowieje, a na dodatek ciężko zapada na zdrowiu. Tuż przed śmiercią błaga siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim synkiem. Po śmierci Kevser, mały Yusuf trafia pod skrzydła bezlitosnego i surowego Yamana. Od tej chwili Seher podejmie próbę odzyskania chłopca.
W produkcji występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (w roli Yamana)
- Sıla Türkoğlu (w roli Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (w roli Yusufa)
- Gülderen Güler (w roli Kiraz)
- Melih Özkaya (w roli Aliego)
- Tolga Pancaroglu (w roli Ziyi)
- İpek Arkan (w roli Duygu)
- Seda Dadaşova (w roli Yasemin, siostry Duygu)