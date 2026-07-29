Dramatyczne potrącenie i złość Nany w szpitalu

Poyraz nie zamierza odpuszczać. Po potajemnym opuszczeniu domu spotyka się z Burhanem, starając się wydobyć od niego informacje o jego wspólniku. Kiedy ten próbuje uciec, dochodzi do tragedii – Semih uderza go skradzionym autem. W efekcie Poyraz znów znajduje się w szpitalu. Wyczerpana i pełna obaw Nana wybucha gniewem. Ma już dosyć tego, że mąż ciągle ryzykuje swoje zdrowie i wystawia na próbę jej zaufanie.

Nowy trop i przerażenie winnego

Pomimo napiętej atmosfery, para wspólnie bada pojazd porzucony przez sprawcę. To właśnie tam Poyraz trafia na obiecującą poszlakę. Tymczasem Semih w panice zdaje sobie sprawę ze swojego czynu – w skrytce pod dywanikiem w kradzionym samochodzie pozostawił wypożyczoną broń, na której widnieją jego odciski palców. W tym samym czasie Isil bezlitośnie naciska na Sinana, zmuszając go do jak najszybszego ślubu z Ezgi.

Dziedzictwo, odcinek 997 - data i godzina emisji

Premierowy, 997. odcinek "Dziedzictwa" zostanie wyemitowany w niedzielę, 2 sierpnia o 16:00 na antenie TVP1. Ponadto epizod będzie można obejrzeć w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

"Dziedzictwo" - o czym jest serial i kto w nim gra?

Fabuła skupia się na Seher i Kevser, córkach Yusufa. Choć żyją skromnie, cieszą się rodzinnym szczęściem. Ich drogi rozchodzą się, gdy Kevser wychodzi za zamożnego członka rodu Kyrymly. Rodzi syna i daje mu na imię Yusuf, po dziadku. Niestety, wkrótce kobieta owdowieje, a na dodatek ciężko zapada na zdrowiu. Tuż przed śmiercią błaga siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim synkiem. Po śmierci Kevser, mały Yusuf trafia pod skrzydła bezlitosnego i surowego Yamana. Od tej chwili Seher podejmie próbę odzyskania chłopca.

W produkcji występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (w roli Yamana)

Sıla Türkoğlu (w roli Seher)

Berat Rüzgar Özkan (w roli Yusufa)

Gülderen Güler (w roli Kiraz)

Melih Özkaya (w roli Aliego)

Tolga Pancaroglu (w roli Ziyi)

İpek Arkan (w roli Duygu)

Seda Dadaşova (w roli Yasemin, siostry Duygu)

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