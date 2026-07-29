Dziedzictwo, odcinek 997: Poyraz znowu naraża swoje życie. Nana urządza mu w szpitalu awanturę - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-29 16:56

Co wydarzy się w nowym odcinku uwielbianego tureckiego serialu? W 997. odsłonie "Dziedzictwa" emocje sięgną zenitu – Poyraz po groźnym incydencie ląduje w szpitalu, a Semih popełnia karygodny błąd. Czy te sytuacje zmienią losy postaci? Wszystko wyjaśni się podczas nadchodzącej emisji. Premierowy epizod zaplanowano na niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 16:00 w TVP1. Sprawdź streszczenie i poznaj szczegóły.

Dramatyczne potrącenie i złość Nany w szpitalu

Poyraz nie zamierza odpuszczać. Po potajemnym opuszczeniu domu spotyka się z Burhanem, starając się wydobyć od niego informacje o jego wspólniku. Kiedy ten próbuje uciec, dochodzi do tragedii – Semih uderza go skradzionym autem. W efekcie Poyraz znów znajduje się w szpitalu. Wyczerpana i pełna obaw Nana wybucha gniewem. Ma już dosyć tego, że mąż ciągle ryzykuje swoje zdrowie i wystawia na próbę jej zaufanie.

Nowy trop i przerażenie winnego

Pomimo napiętej atmosfery, para wspólnie bada pojazd porzucony przez sprawcę. To właśnie tam Poyraz trafia na obiecującą poszlakę. Tymczasem Semih w panice zdaje sobie sprawę ze swojego czynu – w skrytce pod dywanikiem w kradzionym samochodzie pozostawił wypożyczoną broń, na której widnieją jego odciski palców. W tym samym czasie Isil bezlitośnie naciska na Sinana, zmuszając go do jak najszybszego ślubu z Ezgi.

Dziedzictwo, odcinek 997 - data i godzina emisji

Premierowy, 997. odcinek "Dziedzictwa" zostanie wyemitowany w niedzielę, 2 sierpnia o 16:00 na antenie TVP1. Ponadto epizod będzie można obejrzeć w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

"Dziedzictwo" - o czym jest serial i kto w nim gra?

Fabuła skupia się na Seher i Kevser, córkach Yusufa. Choć żyją skromnie, cieszą się rodzinnym szczęściem. Ich drogi rozchodzą się, gdy Kevser wychodzi za zamożnego członka rodu Kyrymly. Rodzi syna i daje mu na imię Yusuf, po dziadku. Niestety, wkrótce kobieta owdowieje, a na dodatek ciężko zapada na zdrowiu. Tuż przed śmiercią błaga siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim synkiem. Po śmierci Kevser, mały Yusuf trafia pod skrzydła bezlitosnego i surowego Yamana. Od tej chwili Seher podejmie próbę odzyskania chłopca.

W produkcji występują:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (w roli Yamana)
  • Sıla Türkoğlu (w roli Seher)
  • Berat Rüzgar Özkan (w roli Yusufa)
  • Gülderen Güler (w roli Kiraz)
  • Melih Özkaya (w roli Aliego)
  • Tolga Pancaroglu (w roli Ziyi)
  • İpek Arkan (w roli Duygu)
  • Seda Dadaşova (w roli Yasemin, siostry Duygu)
Zapłakana Nana z serialu Dziedzictwo. O jej kłótni z Poyrazem w szpitalu przeczytasz na SE Superseriale.
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