Barwy szczęścia. Wielkie pojednanie Renaty i Dominiki w nowym sezonie? Nagle znów poprowadzą wspólnie Feel Good?

Renata i Dominika pójdą na wojnę o „Feel Good”

Początek nowego sezonu przyniesie między przyjaciółkami poważny konflikt. Dominika została właścicielką lokalu „Feel Good”, który wcześniej został wystawiony na licytację. Renata natomiast będzie chciała zachować wpływ na biznes, który przez lata wspólnie prowadziły. Ostatecznie Kowalska zaproponuje jej 20 procent udziałów, zamiast oczekiwanej przez kobietę połowy.

Renata odbierze tę propozycję jako próbę odsunięcia jej od firmy. Nie będzie chciała słuchać argumentów Dominiki dotyczących poniesionych przez nią kosztów. W efekcie między kobietami dojdzie do ostrej awantury, a Renata oskarży wspólniczkę o zdradę. To szczególnie bolesne, bo wcześniej Dominika wielokrotnie stawała po stronie Renaty. Także w nowym sezonie będzie próbowała pomóc jej w problemach z Marcinem. Renata sama przyzna przyjaciółce, że boi się, iż Kodur w końcu ją zostawi. Dominika będzie przekonywała ją, że powinna zmienić swoje zachowanie, jeśli chce uratować związek.

Dominika nie wyrzuci Renaty z „Feel Good”

Mimo konfliktu jedno jest już istotne, że Dominika nie zdecyduje się całkowicie odciąć od Renaty. Nowakowa nadal będzie pracować w „Feel Good”, choć lokal będzie już należał do Kowalskiej. To daje nadzieję, że ich relacja nie zakończy się definitywnie. Tym bardziej że Renata nadal będzie zmagała się ze swoim uzależnieniem i problemami emocjonalnymi. Nie zakończy terapii, a jej zachowanie będzie wystawiało zarówno związek z Kodurem, jak i przyjaźń z Dominiką na kolejne próby.

To zdjęcie może zwiastować zgodę Renaty i Dominiki w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Na tym tle wspólne zdjęcie Anny Mrozowskiej i Karoliny Chapko z planu „Barw szczęścia” nabiera szczególnego znaczenia. Aktorki pozują razem przy barze w „Feel Good”, a obie wyglądają na zadowolone i swobodne. Oczywiście jedno zdjęcie nie przesądza, co dokładnie wydarzy się w serialu. Może jednak sugerować, że po największej kłótni przyjdzie czas na rozmowę i próbę odbudowania relacji. Niewykluczone, że kobiety znajdą sposób, by ponownie współpracować i wspólnie prowadzić „Feel Good”.