Na Wspólnej, odcinek 4288: Jagoda pójdzie na policję i przyzna się, co zrobiła ojcu. Nawet matka jej nie powstrzyma

Jagoda przyzna się do ataku w 4288. odcinku „Na Wspólnej”

W 4286. odcinku „Na Wspólnej” wyznała Weronice (Renata Dancewicz), że to ona dźgnęła Kalskiego (Michał Sitarski) nożem, gdy próbowała bronić mamy. Wtedy Kalski odzyskał przytomność i chciał spotkać się z córką. Po rozmowie z nim Jagoda (Laura Zawadka) wybiegła z sali zapłakana. W 4287. odcinku „Na Wspólnej” Kalska dowiedziała się, że Jagoda chce przyznać się do ataku na ojca i upierała się, że sama weźmie winę na siebie.

W 4288. odcinku "Na Wspólnej" Jagoda wraz z Weroniką odwiedzi mamę przebywającą w szpitalu psychiatrycznym. Ewelina będzie roztrzęsiona, gdy dowie się, że córka zamierza powiedzieć policji, że to ona zaatakowała ojca. Spróbuje przekonać Jagodę, by tego nie robiła i nie brała na siebie winy. Dziewczyna nie zmieni jednak zdania i zrobi to, co uważa za słuszne. Czy to na pewno dobry ruch?

W 4288. odcinku „Na Wspólnej” Jagoda pojawi się na komisariacie

W najnowszym odcinku Jagoda postanowi oficjalnie potwierdzić swoją wersję wydarzeń. Na komendę pójdzie razem z Olszewską (Katarzyna Walter) i Roztocką. Dziewczyna złoży poruszające zeznanie przed Tadeusiakiem (Dariusz Wnuk). Policjant nie będzie potrafił zrozumieć, dlaczego Jagoda tak długo ukrywała prawdę. Dla dziewczyny najważniejsze będzie jednak to, by przyznać, co zrobiła w obronie matki.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4288 odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4288. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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