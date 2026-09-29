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W poprzednim odcinku Igor spotkał w redakcji Wiolę, którą poznał w ośrodku leczenia uzależnień. Gdy Smolny wspomniał o śmierci młodej narkomanki, Wiola przeraziła się, że chodzi o Anastazję. Razem z Igorem pojechała na miejsce i dowiedziała się, że jej córka żyje, ale na jej oczach zmarła koleżanka. Wiola chciała zabrać Anastazję na odwyk, lecz dziewczyna zaczęła uciekać i wpadła pod nadjeżdżające auto. Baliszewski był zachwycony wzrostem oglądalności stacji po skandalu z udziałem Fabiana. Krawiec zaproponował, by zaprosić popularnego w sieci specjalistę medycyny niekonwencjonalnej, mimo że nie ma on odpowiedniego wykształcenia. Marta nie poparła tego pomysłu. Strona Stefanka, na której pojawiły się zdjęcia braciszka, zdobywała coraz więcej polubień. Monika i Damian mieli dość hałaśliwych sąsiadów. Monika chciała kupić mieszkanie z oferty Michała, ale Damian nie był do tego przekonany, zwłaszcza że trzeba było wpłacić 100 tys. zł zadatku.
„Na Wspólnej” odcinek 4290 - streszczenie
Anastazja wciąż przebywa w szpitalu, ale jest wściekła na Wiolę i zażąda wypisu. Załamana żona Andrzeja zwróci się o wsparcie do Igora. Ania zacznie martwić się o Nowaka, nie mając pojęcia, że jej ukochany bierze udział w policyjnej prowokacji przeciwko narkotykowemu dilerowi. Leon ma odegrać w tej akcji rolę przynęty. Damian wpadnie w złość, gdy dowie się, że Monika bez rozmowy z nim złożyła wniosek o kredyt na upatrzone mieszkanie. Cieślikowa poprosi Renatę o pomoc, lecz siostra nie będzie w stanie pożyczyć jej tak dużej sumy. Ich rozmowę usłyszy Zięba. Później zadzwoni do Renaty i zaproponuje Monice darowiznę niemal równą kwocie zadatku. Halinka będzie czekać pod szkołą Danki, licząc, że odkryje, co łączy Janusza z Bednarczuk. Gdy zobaczy ukochanego w objęciach Tereski, uzna, że wreszcie poznała prawdę.
„Na Wspólnej” odcinek 4290 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4290 odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku. Serial będzie można obejrzeć na antenie TVN. Początek zaplanowano na godzinę 20:15. Tego wieczoru Halinka, Monika i Anastazja staną przed trudnymi decyzjami.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy opowiadający o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich życie toczą rodzinne kłótnie, miłosne problemy, sprawy zawodowe i zwykłe codzienne troski. Nie brakuje też zdrad, chorób, powrotów i wydarzeń, które wystawiają relacje bohaterów na próbę. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin od lat przeplatają się ze sobą. W serialu występują między innymi:
- Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba
- Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc
- Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik
- Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik
- Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska
- Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny
- Robert Kudelski jako Michał Brzozowski
- Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer
- Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska
- Jakub Wesołowski jako Igor Nowak
- Lucyna Malec jako Danuta Zimińska
- Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński
- Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka
- Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg