W poprzednim odcinku Igor spotkał w redakcji Wiolę, którą poznał w ośrodku leczenia uzależnień. Gdy Smolny wspomniał o śmierci młodej narkomanki, Wiola przeraziła się, że chodzi o Anastazję. Razem z Igorem pojechała na miejsce i dowiedziała się, że jej córka żyje, ale na jej oczach zmarła koleżanka. Wiola chciała zabrać Anastazję na odwyk, lecz dziewczyna zaczęła uciekać i wpadła pod nadjeżdżające auto. Baliszewski był zachwycony wzrostem oglądalności stacji po skandalu z udziałem Fabiana. Krawiec zaproponował, by zaprosić popularnego w sieci specjalistę medycyny niekonwencjonalnej, mimo że nie ma on odpowiedniego wykształcenia. Marta nie poparła tego pomysłu. Strona Stefanka, na której pojawiły się zdjęcia braciszka, zdobywała coraz więcej polubień. Monika i Damian mieli dość hałaśliwych sąsiadów. Monika chciała kupić mieszkanie z oferty Michała, ale Damian nie był do tego przekonany, zwłaszcza że trzeba było wpłacić 100 tys. zł zadatku.

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„Na Wspólnej” odcinek 4290 - streszczenie

Anastazja wciąż przebywa w szpitalu, ale jest wściekła na Wiolę i zażąda wypisu. Załamana żona Andrzeja zwróci się o wsparcie do Igora. Ania zacznie martwić się o Nowaka, nie mając pojęcia, że jej ukochany bierze udział w policyjnej prowokacji przeciwko narkotykowemu dilerowi. Leon ma odegrać w tej akcji rolę przynęty. Damian wpadnie w złość, gdy dowie się, że Monika bez rozmowy z nim złożyła wniosek o kredyt na upatrzone mieszkanie. Cieślikowa poprosi Renatę o pomoc, lecz siostra nie będzie w stanie pożyczyć jej tak dużej sumy. Ich rozmowę usłyszy Zięba. Później zadzwoni do Renaty i zaproponuje Monice darowiznę niemal równą kwocie zadatku. Halinka będzie czekać pod szkołą Danki, licząc, że odkryje, co łączy Janusza z Bednarczuk. Gdy zobaczy ukochanego w objęciach Tereski, uzna, że wreszcie poznała prawdę.

„Na Wspólnej” odcinek 4290 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4290 odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku. Serial będzie można obejrzeć na antenie TVN. Początek zaplanowano na godzinę 20:15. Tego wieczoru Halinka, Monika i Anastazja staną przed trudnymi decyzjami.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy opowiadający o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich życie toczą rodzinne kłótnie, miłosne problemy, sprawy zawodowe i zwykłe codzienne troski. Nie brakuje też zdrad, chorób, powrotów i wydarzeń, które wystawiają relacje bohaterów na próbę. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin od lat przeplatają się ze sobą. W serialu występują między innymi:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg