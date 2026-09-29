Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4290

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-09-29 9:04

W 4290 odcinku „Na Wspólnej” Halinka postanowi sprawdzić, co Janusz robi pod szkołą Danki. To, co zobaczy, utwierdzi ją w przekonaniu, że ukochany skrywa przed nią prawdę. Tymczasem Monika będzie szukała pieniędzy na wymarzone mieszkanie, a Anastazja nie zechce dłużej zostać w szpitalu.

W poprzednim odcinku Igor spotkał w redakcji Wiolę, którą poznał w ośrodku leczenia uzależnień. Gdy Smolny wspomniał o śmierci młodej narkomanki, Wiola przeraziła się, że chodzi o Anastazję. Razem z Igorem pojechała na miejsce i dowiedziała się, że jej córka żyje, ale na jej oczach zmarła koleżanka. Wiola chciała zabrać Anastazję na odwyk, lecz dziewczyna zaczęła uciekać i wpadła pod nadjeżdżające auto. Baliszewski był zachwycony wzrostem oglądalności stacji po skandalu z udziałem Fabiana. Krawiec zaproponował, by zaprosić popularnego w sieci specjalistę medycyny niekonwencjonalnej, mimo że nie ma on odpowiedniego wykształcenia. Marta nie poparła tego pomysłu. Strona Stefanka, na której pojawiły się zdjęcia braciszka, zdobywała coraz więcej polubień. Monika i Damian mieli dość hałaśliwych sąsiadów. Monika chciała kupić mieszkanie z oferty Michała, ale Damian nie był do tego przekonany, zwłaszcza że trzeba było wpłacić 100 tys. zł zadatku.

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„Na Wspólnej” odcinek 4290 - streszczenie

Anastazja wciąż przebywa w szpitalu, ale jest wściekła na Wiolę i zażąda wypisu. Załamana żona Andrzeja zwróci się o wsparcie do Igora. Ania zacznie martwić się o Nowaka, nie mając pojęcia, że jej ukochany bierze udział w policyjnej prowokacji przeciwko narkotykowemu dilerowi. Leon ma odegrać w tej akcji rolę przynęty. Damian wpadnie w złość, gdy dowie się, że Monika bez rozmowy z nim złożyła wniosek o kredyt na upatrzone mieszkanie. Cieślikowa poprosi Renatę o pomoc, lecz siostra nie będzie w stanie pożyczyć jej tak dużej sumy. Ich rozmowę usłyszy Zięba. Później zadzwoni do Renaty i zaproponuje Monice darowiznę niemal równą kwocie zadatku. Halinka będzie czekać pod szkołą Danki, licząc, że odkryje, co łączy Janusza z Bednarczuk. Gdy zobaczy ukochanego w objęciach Tereski, uzna, że wreszcie poznała prawdę.

„Na Wspólnej” odcinek 4290 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4290 odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku. Serial będzie można obejrzeć na antenie TVN. Początek zaplanowano na godzinę 20:15. Tego wieczoru Halinka, Monika i Anastazja staną przed trudnymi decyzjami.

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„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy opowiadający o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich życie toczą rodzinne kłótnie, miłosne problemy, sprawy zawodowe i zwykłe codzienne troski. Nie brakuje też zdrad, chorób, powrotów i wydarzeń, które wystawiają relacje bohaterów na próbę. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin od lat przeplatają się ze sobą. W serialu występują między innymi:

  • Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba
  • Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc
  • Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik
  • Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik
  • Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska
  • Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny
  • Robert Kudelski jako Michał Brzozowski
  • Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer
  • Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska
  • Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska
  • Jakub Wesołowski jako Igor Nowak
  • Lucyna Malec jako Danuta Zimińska
  • Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński
  • Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka
  • Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg
Kobieta obejmuje starszego mężczyznę w kuchni. O losach bohaterów Na Wspólnej przeczytasz na SE Superseriale.
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