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W poprzednim odcinku Jurek pomagał Jadzi opiekować się Anusią. Niespodziewanie pojawił się u niej Waldek z kwiatami, bo chciał się pogodzić. Jadzia szybko domyśliła się, co stało za nagłą przemianą niewiernego męża, a Waldek zauważył, że ma rywala. Piotrek coraz bardziej cieszył się na myśl o ojcostwie. Tymczasem Melka odebrała telefon od zaginionej podopiecznej Emi, która prosiła o pomoc i podała adres pustostanu. Przejęta Melka od razu pojechała na miejsce, nie wiedząc, że czeka tam na nią pułapka. Co wydarzy się dalej?
„Pierwsza miłość” odcinek 4259 - streszczenie
Klaudia i Jędrek spróbują wybrnąć z niezręcznej pomyłki w zakładzie pogrzebowym. Kobieta, która zjawi się na uroczystości żałobnej, nie rozpozna w zmarłej własnej babci. Lucynka pójdzie na badanie USG, żeby poznać płeć dziecka. Tymczasem przesłuchiwany bezdomny przyzna, że podstawiona Emi miała zwabić kogoś pod wskazany adres. Gdy Piotrek usłyszy, że chodzi o Melkę, natychmiast ruszy na pomoc ukochanej. Hubert będzie czekał w Barbarianie na kolegów, z którymi ma świętować wieczór kawalerski. Przy stoliku obok Krystian wreszcie skonfrontuje się z Łucją i zapędzi ją w kozi róg.
„Pierwsza miłość” odcinek 4259 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4259. odcinek „Pierwszej miłości” będzie można obejrzeć 6 października 2026 roku o godzinie 18:00 w Polsacie. Wcześniej stacja wyemituje odcinek 4258.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. Bohaterowie mierzą się z romansami, rodzinnymi tajemnicami, rozstaniami, powrotami i nagłymi konfliktami. Miejskie życie Wrocławia kontrastuje tu z bardziej swojskim światem Wadlewa. Obok codziennych problemów pojawiają się też kryminalne intrygi, sensacyjne wątki i rodzinne dramaty. W obsadzie są między innymi:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski