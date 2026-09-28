Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4259

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-09-28 9:13

W 4259. odcinku „Pierwszej miłości” Piotrek dowie się, że Melka może być w niebezpieczeństwie. Gdy usłyszy, dokąd została zwabiona, nie będzie się długo zastanawiał. W tym samym czasie w Barbarianie dojdzie do ostrego spotkania Krystiana i Łucji. Ich rozmowa może postawić Łucję w bardzo trudnej sytuacji.

W poprzednim odcinku Jurek pomagał Jadzi opiekować się Anusią. Niespodziewanie pojawił się u niej Waldek z kwiatami, bo chciał się pogodzić. Jadzia szybko domyśliła się, co stało za nagłą przemianą niewiernego męża, a Waldek zauważył, że ma rywala. Piotrek coraz bardziej cieszył się na myśl o ojcostwie. Tymczasem Melka odebrała telefon od zaginionej podopiecznej Emi, która prosiła o pomoc i podała adres pustostanu. Przejęta Melka od razu pojechała na miejsce, nie wiedząc, że czeka tam na nią pułapka. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4259 - streszczenie

Klaudia i Jędrek spróbują wybrnąć z niezręcznej pomyłki w zakładzie pogrzebowym. Kobieta, która zjawi się na uroczystości żałobnej, nie rozpozna w zmarłej własnej babci. Lucynka pójdzie na badanie USG, żeby poznać płeć dziecka. Tymczasem przesłuchiwany bezdomny przyzna, że podstawiona Emi miała zwabić kogoś pod wskazany adres. Gdy Piotrek usłyszy, że chodzi o Melkę, natychmiast ruszy na pomoc ukochanej. Hubert będzie czekał w Barbarianie na kolegów, z którymi ma świętować wieczór kawalerski. Przy stoliku obok Krystian wreszcie skonfrontuje się z Łucją i zapędzi ją w kozi róg.

„Pierwsza miłość” odcinek 4259 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4259. odcinek „Pierwszej miłości” będzie można obejrzeć 6 października 2026 roku o godzinie 18:00 w Polsacie. Wcześniej stacja wyemituje odcinek 4258.

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„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. Bohaterowie mierzą się z romansami, rodzinnymi tajemnicami, rozstaniami, powrotami i nagłymi konfliktami. Miejskie życie Wrocławia kontrastuje tu z bardziej swojskim światem Wadlewa. Obok codziennych problemów pojawiają się też kryminalne intrygi, sensacyjne wątki i rodzinne dramaty. W obsadzie są między innymi:

  • Aneta Zając jako Marysia
  • Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Lech Dyblik jako Roman Kłosek
  • Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
  • Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
  • Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
Blondynka w błękitnym płaszczu celuje z pistoletu w pustostanie. O losach Melki w serialu przeczytasz na SE Superseriale.
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