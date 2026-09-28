W poprzednim odcinku Jurek pomagał Jadzi opiekować się Anusią. Niespodziewanie pojawił się u niej Waldek z kwiatami, bo chciał się pogodzić. Jadzia szybko domyśliła się, co stało za nagłą przemianą niewiernego męża, a Waldek zauważył, że ma rywala. Piotrek coraz bardziej cieszył się na myśl o ojcostwie. Tymczasem Melka odebrała telefon od zaginionej podopiecznej Emi, która prosiła o pomoc i podała adres pustostanu. Przejęta Melka od razu pojechała na miejsce, nie wiedząc, że czeka tam na nią pułapka. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4259 - streszczenie

Klaudia i Jędrek spróbują wybrnąć z niezręcznej pomyłki w zakładzie pogrzebowym. Kobieta, która zjawi się na uroczystości żałobnej, nie rozpozna w zmarłej własnej babci. Lucynka pójdzie na badanie USG, żeby poznać płeć dziecka. Tymczasem przesłuchiwany bezdomny przyzna, że podstawiona Emi miała zwabić kogoś pod wskazany adres. Gdy Piotrek usłyszy, że chodzi o Melkę, natychmiast ruszy na pomoc ukochanej. Hubert będzie czekał w Barbarianie na kolegów, z którymi ma świętować wieczór kawalerski. Przy stoliku obok Krystian wreszcie skonfrontuje się z Łucją i zapędzi ją w kozi róg.

„Pierwsza miłość” odcinek 4259 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4259. odcinek „Pierwszej miłości” będzie można obejrzeć 6 października 2026 roku o godzinie 18:00 w Polsacie. Wcześniej stacja wyemituje odcinek 4258.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. Bohaterowie mierzą się z romansami, rodzinnymi tajemnicami, rozstaniami, powrotami i nagłymi konfliktami. Miejskie życie Wrocławia kontrastuje tu z bardziej swojskim światem Wadlewa. Obok codziennych problemów pojawiają się też kryminalne intrygi, sensacyjne wątki i rodzinne dramaty. W obsadzie są między innymi:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski