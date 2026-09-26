Pierwsza miłość, odcinek 4265: Wściekły Paweł załatwi prześladowcę Julki. Kacper przerazi się, do czego jest on zdolny - ZDJĘCIA

Julka zauważy mężczyznę pod szkołą

Jak informowaliśmy, Julka zauważy podejrzanego mężczyznę regularnie pojawiającego się w pobliżu jej szkoły. Nastolatka szybko zorientuje się, że nieznajomy fotografuje uczennice. Jego zachowanie wzbudzi niepokój, dlatego powie o wszystkim Marysi (Aneta Zając). Marysia nie zlekceważy sygnałów córki. Będzie chciała dowiedzieć się, kim jest mężczyzna i dlaczego pojawia się pod szkołą. Sytuacja okaże się na tyle poważna, że postanowi działać razem z Kingą (Aleksandra Zienkiewicz).

Paweł zaatakuje prześladowcę Julki w 4265 odcinku "Pierwszej miłości"

Sprawa nie skończy się jednak na ich działaniach. O sytuacji dowie się Paweł, a wiadomość o mężczyźnie kręcącym się pod szkołą Julki natychmiast go rozsierdzi. Nie będzie zamierzał czekać. W 4265 odcinku „Pierwszej miłości” sam dopadnie podejrzanego mężczyznę. Wciągnie go do bramy i brutalnie zaatakuje. Zamiast rozmowy będą pięści oraz groźby. Paweł będzie wściekły, że ktoś fotografuje Julkę i inne uczennice. Nie będzie interesowało go, co mężczyzna ma do powiedzenia. Chociaż będzie chciał w ten sposób ochronić córkę, jego zachowanie okaże się naprawdę ostre.

Kacper zobaczy, do czego zdolny jest Paweł

Świadkiem całego zajścia będzie Kacper. Zobaczy, jak Paweł rozprawi się z mężczyzną, którego podejrzewa o prześladowanie uczennic. Kacper będzie przerażony jego brutalnością i sposobem jaki rozwiązuje sytuację. Nerwy w związku z bezpieczeństwem dziecka są zrozumiałe, ale lekarz zaobserwuje w byłym partnerze Marysi nieokiełznaną furię!