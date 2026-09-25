Pierwsza miłość, odcinek 4263: Kulas nie poradzi sobie z wiadomością o ciąży córki. Wpadnie w furię i ruszy na poszukiwania ojca dziecka - ZDJĘCIA

Kulas sięgnie po alkohol w 4263. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4261. odcinku „Pierwszej miłości” Sylwester świętował z rodziną zdanie matury. Radość szybko ustała, gdy Kulas znalazł w śmietniku pozytywny test ciążowy. Nie wiedział, do kogo należy, więc łagodnie podszedł do całej sprawy. Z początku uznał, że jego ukochana Aniela (Maja Wachowska) spodziewa się dziecka. Po konfrontacji z nią okazało się, że to nie ona spodziewa się dziecka. W 4262. odcinku nadal próbował ustalić jego właścicielkę, a Aniela (Maja Wachowska) jako pierwsza domyśliła się prawdy.

W 4263. odcinku „Pierwszej miłości” Sylwester Kulas będzie kompletnie bezradny wobec sytuacji, w której znalazła się jego córka. Informacja o jej ciąży mocno nim wstrząśnie. Mężczyzna nie będzie wiedział, co zrobić, żeby naprawić sytuację. Załamany po raz pierwszy od dawna sięgnie po alkohol. Nie będzie jednak długo pozostawał bierny.

W 4263. odcinku „Pierwszej miłości” Kulas ruszy na poszukiwania ojca dziecka

W 4263. odcinku "Pierwszej miłości" Kulas postanowi odnaleźć ojca dziecka. Zamiast pogodzić się z sytuacją, ruszy na „polowanie”. Będzie chciał go dopaść i policzyć się z nim. To będzie ogromne wyzwanie, ale uda mu się stanąć oko w oko z chłopakiem. Zrobi się gorąco, ale na szczęście Aniela w porę wkroczy do akcji w 4264. odcinku "Pierwszej miłości".

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4263. odcinka

Odcinek 4263. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 9 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

7

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami