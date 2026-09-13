Pierwsza miłość, odcinek 4251: Kacper popełni fatalny błąd. Paweł zagrozi mu zniszczeniem kariery - ZDJĘCIA

W 4251. odcinku „Pierwszej miłości” Kacper odsłoni się przed Pawłem

W 4251. odcinku „Pierwszej miłości” Kacper znajdzie się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Będzie musiał stanąć oko w oko z poważnymi zarzutami dotyczącymi ujawnienia tajemnicy lekarskiej. Wszystko zaczęło się w 4248. odcinku, kiedy Paweł zorientował się, że informacje z jego rozmów z Iloną wydostały się poza gabinet. Wściekły oskarżył terapeutkę o złamanie zasady poufności, a przerażona lekarka uciekła.

Kacper będzie miał problem przez Ilonę w 4251. odcinku "Pierwszej miłości"

W 4251. odcinku "Pierwszej miłości" Kacper stanął po stronie Pawła. Uważa, że Ilona sama doprowadziła do problemu, ponieważ zmniejszyła Pawłowi dawkę leków wbrew jego zaleceniom. Ilona w 4248. odcinku "Pierwszej miłości" nie uwierzyła jednak w tę wersję wydarzeń i zaczęła podejrzewać, że Kacper coś przed nią ukrywa.

W 4249 odcinku "Pierwszej miłości" po pracy zakradła się więc do jego pustego gabinetu. Kacper przyłapał ją na miejscu i postanowił usunąć z laptopa nagrania sesji terapeutycznych Pawła. Chciał w ten sposób zatrzeć ślady, ale jego działanie nie rozwiązało problemu. Ilona uważa, że Kacper ma coś na sumieniu, a Paweł uznał, że nie może już ufać terapeutycznym rozmowom i zrezygnował z dalszego leczenia.

W 4251. odcinku „Pierwszej miłości” Paweł nie będzie już pacjentem We-Medu

W 4250. odcinku Paweł podtrzymał decyzję o opuszczeniu kliniki i wypisał się z We-Medu. O jego wyjściu wiedzieli jedynie Artur i Janek. Mężczyzna nadal trzymał na dystans nawet własnego brata Mariusza (Mariusz Bąkowski), który za wszelką cenę próbował mu pomóc. Paweł ma jednak za sobą zbyt wiele nieprzepracowanych traum, by łatwo zaufać komukolwiek i pozwolić sobie na bliskość.

Jest jednak osoba, przy której wciąż potrafi się otworzyć. To jego dawna miłość, Marysia (Aneta Zając). Myśl o niej towarzyszyła mu nawet w czasie pobytu w kolumbijskim więzieniu i dawała mu siłę, by przetrwać najtrudniejsze chwile. W kolejnych odcinkach „Pierwszej miłości” Kacper będzie próbował uświadomić Mariuszowi, dlaczego Paweł tak bardzo się od niego odsuwa i dlaczego Marysia wciąż zajmuje w jego życiu wyjątkowe miejsce.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4251. odcinka

Odcinek 4251. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 18 września 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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