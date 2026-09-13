Pierwsza miłość, odcinek 4251: Angelika straci ojca, a Eliza odetchnie z ulgą. Co stało się z Bolesławem?

W 4251. odcinku „Pierwszej miłości” Angelika będzie przeżywać utratę ojca

Angelika znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. W 4251. odcinku „Pierwszej miłości” dziewczyna będzie mocno przeżywać utratę ojca, może również podświadomie obwiniać za wszystko swoją matkę, która mogła mieć z tym coś wspólnego.

Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie stało się z Olszewskim. Wiadomo natomiast, że Bolesław i Świder od dawna byli skonfliktowani, a dodatkowo Świder zbliżył się do Elizy. Mężczyzna wspierał ją, gdy przeżywała problemy z mężem, a ich relacja stała się dla Bolesława kolejnym powodem do wrogości wobec Świdra. Olszewski posunął się nawet do zaplanowania płatnego morderstwa na rywalu i własnej żonie.

Co więcej, w 4247. odcinku "Pierwszej miłości" Eliza nie pojawiła się na sprawie rozwodowej. Bolesław zagrał przed sądem wielkie zdziwienie, ale Angelika już wtedy wiedziała, że coś jest na rzeczy, więc jak najszybciej zgłosiła zaginięcie matki na policję. W kolejnym, 4248. odcinku Bolesław miał pełną kontrolę nad Elizą. Planował ją zabić i zabetonować pod podjazdem. Jego plan jednak nie wypalił, a losy się odwróciły.

Świder będzie chciał zatrzymać Elizę przy sobie w 4251. odcinku "Pierwszej miłości

Po odejściu Bolesława Świder będzie próbował przekonać Elizę, by przejęła dowodzenie w klubie Iskra. Nie będzie chodziło wyłącznie o interesy. Zauroczony Elizą będzie miał nadzieję na to, że wspólna działalność sprawi, iż ich drogi się nie rozejdą. Jaką decyzję podejmie Eliza? Czy z chęcią wejdzie do świata, z którym był związany jej mąż, czy będzie chciała całkowicie odciąć się od przeszłości i zacząć wszystko na nowo?

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4251. odcinka

Odcinek 4251. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 18 września 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Odcinki „Pierwszej miłości” są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.