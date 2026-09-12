W poprzednim odcinku Kacper chciał pogodzić się z żoną, dlatego przyjechał po nią i jej towarzyszkę do leśnego hoteliku. Kinga wzięła od recepcjonisty Arka numer telefonu. Gdy wróciła do domu we Wrocławiu, czekał tam na nią Janek, który chciał przekazać jej coś ważnego przed rozprawą. Seweryn uciekł ze szpitala i wyznał przyjaciołom, że nie jest w stanie dłużej znosić Kazanowej, która po wypadku stała się wredna i zgryźliwa. Śmiałek próbował zorganizować dyżury przy chorej, ale zgłosiła się tylko Róża. Angelika powiedziała ojcu, że będzie zeznawać na korzyść matki, łamiąc daną mu wcześniej obietnicę. Bolesław był tym rozczarowany, a później zaproponował Elizie szybki rozwód bez orzekania o winie. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4246 - streszczenie

Angelika zauważy, że jej ojciec zachowuje się inaczej niż zwykle. Zacznie podejrzewać, że Bolesław szykuje podstęp związany z rozwodem. Nie zauważy jednak, że Eliza usilnie próbuje się do niej dodzwonić. Przed Iskrą, która walczy o awans, pojawią się poważne problemy. Klubowi odetną wodę, a piłkarze zbuntują się przeciwko koszulkom z logo nowego sponsora. Borys spróbuje ratować sytuację, lecz ojciec ostro go skrytykuje. Kinga będzie szykować się do rozprawy rozwodowej i wciąż wracać myślami do słów Janka. W końcu stanie twarzą w twarz z Lilką, która wyzna jej szokującą prawdę.

„Pierwsza miłość” odcinek 4246 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4246. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 14 września 2026 roku na antenie Polsatu. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Angelika, Kinga i Borys będą musieli zmierzyć się z kolejnymi problemami.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów łączą romanse, rodzinne tajemnice, rozstania, powroty i nagłe zwroty. Obok codziennych problemów pojawiają się też kryminalne intrygi oraz rodzinne dramaty. Ważny jest kontrast między miejskim życiem Wrocławia a swojskim światem Wadlewa. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

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