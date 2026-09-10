Pierwsza miłość, odcinek 4244: Tajemniczy facet poderwie Kingę?! Jednym gestem zrobi na niej ogromne wrażenie - ZDJĘCIA

Kinga w 4244 odcinku "Pierwszej miłości" nie oderwie od niego wzroku! Marysia od razu wszystko zauważy

Wspólny wyjazd Kingi i Marysi w 4244 odcinku "Pierwszej miłości" zacznie nabierać zupełnie niespodziewanego charakteru. Przyjaciółki wyrwą się na chwilę z Wrocławia, żeby odpocząć od problemów, których ostatnio zdecydowanie nie będzie im brakowało. Szczególnie Kinga wciąż będzie mierzyła się z rozpadem małżeństwa z Jankiem (Maciej Mikołajczyk). Choć byli małżonkowie nadal będą wiele dla siebie znaczyli, wszystko będzie wskazywało na to, że ich wspólna historia nie wróci już tak łatwo na dawne tory. Weekend z Marysią będzie więc idealną okazją, żeby przynajmniej na moment przestać myśleć o rozwodzie.

W 4244 odcinku "Pierwszej miłości" okaże się, że Kinga rzeczywiście szybko znajdzie coś, a właściwie kogoś, kto skutecznie odciągnie jej uwagę od problemów. Podczas kawy z Marysią w oko wpadnie jej przystojny mężczyzna pracujący w hoteliku. Kinga zacznie zerkać w jego stronę zdecydowanie częściej, niż wymagałby tego zwykły przypadek. Marysia oczywiście nie będzie potrzebowała dużo czasu, żeby zauważyć zainteresowanie przyjaciółki. Zamiast jednak pozwolić Kindze spokojnie udawać, że nic się nie dzieje, zacznie ją podpuszczać.

Tajemniczy Arek podejdzie do Kingi! W 4244 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia zostawi ich samych

Gdy kawa z Marysią będzie dobiegała końca, obie zaczną już zbierać się do wyjścia. Właśnie wtedy sytuacja nagle się zmieni. Mężczyzna, któremu Kinga przez cały czas ukradkiem będzie się przyglądała, ruszy prosto w ich stronę. I zdecydowanie nie przyjdzie z pustymi rękami. W 4244 odcinku "Pierwszej miłości" przystojny nieznajomy pojawi się przed Kingą z robiącymi wrażenie deserami. Sam widok słodkości wystarczy, żeby zatrzymać ją przy stoliku, ale jeszcze większe znaczenie będzie miał fakt, że to właśnie on osobiście je przyniesie. Mężczyzna zaproponuje Kindze, żeby spróbowała pysznego deseru. Będzie to prosty gest, ale wystarczy, żeby przełamać pierwsze lody.

W 4244 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia natychmiast wyczuje okazję i zamiast przeszkadzać przyjaciółce, szybko zostawi ją samą z nieznajomym. Nie będzie chciała robić za przyzwoitkę, skoro między Kingą a mężczyzną od pierwszych chwil zacznie pojawiać się wyraźna chemia. Tym sposobem zwykła kawa z przyjaciółką zupełnie niespodziewanie zamieni się w początek nowej znajomości.

Arek namiesza w życiu Kingi w 4244 odcinku "Pierwszej miłości"? To dopiero początek ich znajomości

W 4244 odcinku "Pierwszej miłości" okaże się, że przystojnym mężczyzną będzie Arek. Nowy znajomy Kingi jeszcze tego samego dnia stanie się ważną częścią szalonego wypadu przyjaciółek. Kinga i Marysia zostaną bowiem wciągnięte w wieczór panieński grupy dziewczyn przebywających w hoteliku. W programie nie zabraknie nietypowych gier i zadań, a jedno z nich będzie szczególnie interesujące właśnie dla Kingi. Uczestnicy ruszą do lasu w poszukiwaniu legendarnego kwiatu paproci.

Marysia w 4244 odcinku "Pierwszej miłości" ponownie postanowi pomóc losowi. Tak pokieruje zabawą, żeby to właśnie Arek towarzyszył Kindze podczas wyprawy do lasu. To oznacza, że deser będzie dopiero pierwszą okazją, przy której ta dwójka znajdzie się blisko siebie. Później dostaną znacznie więcej czasu na rozmowę bez obecności Marysi i innych osób.

Pierwsza miłość ZWIASTUN nowego sezonu