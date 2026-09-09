Pierwsza miłość, odcinek 4244: Szalona noc Kingi! Podczas panieńskiego wpadnie w oko Arkowi - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-09 14:44

W nowym sezonie serialu "Pierwsza miłość" Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) i Marysia (Aneta Zając) spróbują na chwilę oderwać się od problemów i odnaleźć spokój w klimatycznym leśnym hoteliku, gdzie czeka na nie zupełnie nowa rzeczywistość pełna zabawy i niespodzianek. Wśród integracyjnych gier i nietypowych wyzwań pojawi się także romantyczny element, który może odmienić nastawienie Kingi. Czy niewinna przygoda przerodzi się w coś więcej? Emisja odcinka 4244 "Pierwszej miłości" zaplanowana jest już po wakacjach. Póki co zapraszamy do czytania naszych streszczeń, ponieważ tu można poznać dalsze losy bohaterów.

Zanim jednak Kinga i Marysia znajdą się w malowniczym leśnym hoteliku, obie będą próbowały uporać się z problemami, które od dłuższego czasu nie dają im spokoju. Kinga wciąż będzie przeżywać trudne chwile związane z rozpadem małżeństwa z Jankiem. Choć podczas wspólnego dnia spędzonego w rocznicę śmierci Jaśminki oboje dostrzegą, jak wiele nadal ich łączy, widmo rozwodu wciąż będzie nad nimi wisiało. Z kolei Marysia pokłóci się z Kacprem po ujawnieniu niewygodnych faktów przez Mariusza. Chcąc nabrać dystansu do swoich problemów i odpocząć od codziennych trosk, przyjaciółki wyjadą razem na weekendowy wyjazd. Nie będą jednak przypuszczać, że ten niewinny wypad stanie się początkiem wydarzeń, które mogą całkowicie odmienić życie uczuciowe jednej z nich.

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„Pierwsza miłość” odc. 4244: Kinga daje się uwieść recepcjoniście

Pobyt w leśnym hoteliku okazuje się znacznie bardziej dynamiczny, niż mogły przypuszczać. Marysia i Kinga zostają wciągnięte w panieńskie gry i zabawy organizowane przez inne uczestniczki wyjazdu. Z pozoru niewinne zadania szybko zamieniają się w okazję do poznawania siebie na nowo.

Jednym z kluczowych wyzwań staje się poszukiwanie w lesie legendarnego kwiatu paproci – symbolu szczęścia i wielkiej miłości. Wydaje się to jedynie elementem zabawy, jednak atmosfera miejsca sprawia, że zaczyna nabierać to głębszego znaczenia. Marysia i Kinga, choć każda na swój sposób, zaczynają zastanawiać się nad własnym życiem uczuciowym i wyborami, których dokonały.

Dzięki sprytnemu wybiegowi Marysi, Kindze w poszukiwaniach towarzyszy przystojny recepcjonista Arek. Ich wspólna wyprawa do lasu szybko zmienia się w coś więcej niż tylko zadanie do wykonania. Czy przypadkowe spotkanie może przerodzić się w początek nowej historii? I czy legenda o kwiecie paproci rzeczywiście ma szansę się spełnić? Tego dowiemy się po wakacyjnej przerwie.

Kinga z serialu Pierwsza miłość rozmawia w lesie z Arkiem. O ich wspólnej przygodzie czytaj na SE Superseriale.
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